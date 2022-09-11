韋恩的食農生活》別再浪費錢了！維骨力因為無療效，被踢出健保給付

近年來有許多國外的文獻發現，補充膠原蛋白作為保健食品用，對關節結締組織有保護作用，或是對於軟骨的再生有刺激的效果。這已經跳脫傳統對於補充膠原蛋白，只是認為作為補充體內軟骨原料的迷思。

韋恩的食農生活

因為台灣社會快速老化，罹患退化性關節炎的人口一直在成長，所以關節保健是非常多人關心的焦點，也因此讓維骨力這種含葡萄糖胺的藥品在台灣有廣大的市場，就以維骨力來說，台灣一年就被吃掉起碼8000萬顆以上。但是請注意，維骨力是藥，不是食品，更不是補品，不適合自行天天吃!

維骨力的廣告很大，之前還可以請知名的吳念真導演代言。很多老人家根本把維骨力當成補品來吃，而忽略了維骨力可能帶來的副作用，比如說對肝腎的負擔。只是如果它有效，這個副作用可能還算能忍受，如果它沒效，那這個副作用的代價恐怕就不值得了。

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此外，近年來有許多國外的文獻發現，補充膠原蛋白作為保健食品用，對關節結締組織有保護作用，對於軟骨的再生也有刺激的效果，因為這樣的機能性食品比較天然，副作用較低，也成為近年來的保健趨勢，想要多了解膠原蛋白的保護關節功效，尤其是當中的非變性第二型膠原蛋白 UCII/UC2，請見膠原蛋白保護關節軟骨之道。 但是有人知道膠原蛋白的好處，卻不了解植物沒有膠原蛋白，所以膠原蛋白其實都是葷的，而所謂的植物性膠原蛋白，其實只是一些植物性多醣或膠體，與真正的膠原蛋白效果是不同的。

維骨力的功效爭議

維骨力問題就是它的功效一直非常爭議，自從2000年以來，全世界的醫藥學界對葡萄糖胺（維骨力的成份）的功效多所質疑，其中尤其以2006年發表於權威的新英格蘭醫學誌的一篇研究論文Glucosamine, Chondroitin Sulfate, and the Two in Combination for Painful Knee Osteoarthritis. New England Journal of Medicine, 2006; 354:795-808.，直指葡萄糖胺對關節炎患者沒有降低疼痛的能力。

而直到今年2018，台灣的衛福部才有明確的動作。衛福部健保署日前決議先取消「維骨力」等葡萄糖胺藥品的健保給付，民眾日後得自費購買。因為，經醫師骨科與外科的公會評估，因為維骨力對於緩解退化性關節炎疼痛等的療效不明確，所已決議等含葡萄糖胺成分的31項藥品率先實施。

維骨力遭取消健保

自由時報報導健保署長李伯璋受《中央廣播電台》採訪時指出：「維骨力我們就有透過骨科醫學會、復健醫學會、外科醫學會，我也請一些醫學中心的醫師檢視這個藥到底在臨床上有沒有效果，真正的一些專家他們認為這是不必要的，沒有它的成效在，因為他們從文獻裡面看不到這個效果。」

目前在全國擁有約70萬名患者使用「維骨力」，決定取消給付當然造成部分民眾憂心是否會影響到長輩的關節保健，不過如果真的無效，繼續以健保給付，恐怕只是白白浪費健保的資源；而吃的人獲得一點點安慰劑的效果而已。

維骨力適合長期吃嗎？

依照維骨力經過食藥署審核的資料，Viartril-S 能長期被服用，對胃不會有不良障礙。

但是不應該自行買來吃，或是上網從跨境網站上買國外寄進來的，因為維骨力是藥須由醫師處方使用。

用法用量

輕微度至中等程度之關節症狀：

每天 2 次，每次 2 個膠囊，連續治療 6 個星期。

嚴重症狀之關節炎：

初期治療：

（1） 最初治療 8 星期，依下列劑量服用：

每天 3 次，每次 2 個膠囊，如此繼續治療至少 8 個星期，飯前 15 分鐘服

用。

（2） 繼續治療：

繼續治療 3~4 個月，維持劑量每天 2 次，每次 2 個膠囊，飯前 15 分鐘

服用。可依醫師處方服用亦可。

維骨力的副作用

維骨力對某些部位有副作用，如果發生這些情形，應該先停用，並且詢問藥劑師或醫師。

皮膚

過敏反應，如紅腫、癢、或起疹子

胃腸

覺得胃不舒服、胃痛、脹氣、便祕、拉肚子、消化不良、噁心、想吐。

胺需要腎臟代謝

此外，葡萄糖胺含有胺的成分，這類含氮的成分如同蛋白質，需要腎臟代謝，所以長期服用，也要考慮代謝負擔的問題。

葡萄糖胺分屬藥品及與食品級，效果不一樣

同樣是葡萄糖胺為主成分，但是因為其鹽類的型態不同，目前國內法規的管理上也不一樣。

硫酸鹽葡萄糖胺

以維骨力為代表的是硫酸鹽葡萄糖胺（Glucosamine sulfate），大部分的科學文獻資料及療效有關的試驗多是針對硫酸鹽葡萄糖胺進行，因為有部分文獻支持其輔助關節炎之作用，所以是以藥品列管，同時適應症修訂僅為「退化性關節炎」，管理上屬於「醫師藥師藥劑生指示藥品」，所以必須在諮詢醫師、藥師或藥劑生後依指示小心使用，不能自行亂吃，購買上也必須在藥房等醫療場所購買，不能上網訂購。

而國內硫酸鹽葡萄糖胺領有藥證許可的可不只是維骨力，事實上國內經過食藥署核准的還有其他60幾張藥證，如骨營膠囊、速療骨膠囊等等，都具有同樣的功效，只是因為維骨力廣告特別大，所以大家耳熟能詳，讓維骨力幾乎等於葡萄糖胺的代名詞。

鹽酸鹽葡萄糖胺

另外，核可為食品使用的是鹽酸鹽葡萄糖胺（Glucosamine hydrochloride），因缺乏足夠臨床文獻證明其功效，所以不以藥品列管，可以做為食品用，市面上可以買到的如紐力活、Move Free等等屬於此類。這類產品可以在各種食品通路販賣，但是不能宣稱療效。

另外不含鹽類鹽葡萄糖胺（Glucosamine free base）也是比照鹽酸鹽葡萄糖胺，作為食品管理。

取代葡萄糖胺的新趨勢，運動與膠原蛋白可以預防關節炎

對於關節炎，目前專家還是推薦以預防的手段最好，比如說保持運動的習慣，培養肌力以保護關節；同時注意熱身，避免運動傷害損傷關節軟骨等等方式。此外，近年來有許多國外的文獻發現，補充膠原蛋白作為保健食品用，對關節結締組織有保護作用，或是對於軟骨的再生有刺激的效果。這已經跳脫傳統對於補充膠原蛋白，只是認為作為補充體內軟骨原料的迷思。所以已經有些第二型膠原蛋白，於人體實驗中證明，其對關節的功效遠優於葡萄糖胺，雖然研究文獻不算太多，但是卻對關節的保健補充，提出未來可行的方向。

想多了解下一代關節保健的方向，尤其是非變性第二型膠原蛋白，可以仔細閱讀：膠原蛋白保護關節軟骨之道

（https://www.freepik.com/）

最近流行的康普茶也有助預防關節炎

最近很流行的一種天然養生飲料-康普茶，是具有保健功效的一種發酵食物。因為含有益生菌、益生質還有活性酵素、有機酸等等機能成分，所以經國外研究發現，有抗發炎的活性，又能調整體內的腸道菌相，所以對於關節炎有預防的作用，是國外現在非常火紅的飲料。

想要了解康普茶，可以參考這篇 康普茶的10大Q&A ，讓您在日常飲食中，也可以找到保健功效。

本文經授權轉載自【韋恩的食農生活】別再浪費錢了！維骨力因為無療效，被踢出健保給付

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