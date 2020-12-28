韋恩的食農生活》讓好萊塢女星們都趨之若鶩的健康飲品：康普茶

康普茶是將紅茶加糖作為基底，然後添加天然的茶母（SCOBY），在室溫下進行7到10天的發酵，之後形成的一種發酵飲料。

韋恩的食農生活

若問近期好萊塢巨星米蘭達寇兒、潔西卡艾芭、葛妮絲派特洛、Lady Gaga、卡麥隆狄亞茲、荷莉貝瑞、瑪丹娜、琳賽蘿涵，與日本女星名模山田優、長谷川潤都愛喝的健康食物是什麼？很多人一定沒想到這是一種看來不起眼、但是據說源流自兩千年前中國的發酵茶-康普茶。

好萊塢巨星Lady Gaga（左）、琳賽蘿涵（右上）與日本女星名模山田優（右下）都愛喝康普茶。（韋恩的食農生活提供）

康普茶一說源流自喝茶的發明地-中國，甚至有人說秦始皇求到的不老仙丹就是康普茶，也有人說是源流自愛好喝加入各種糖、蜂蜜、果醬的甜膩紅茶的俄羅斯。總之，康普茶源自東方是不爭的共識，只是康普茶近年來興起風潮的是西方，而這股健康風潮又漸漸地回捲東方，變成新興的全球保健焦點，近年來讓東西方的健康實踐家共同著迷。

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康普茶之所以風行，韋恩認為一來它適合DIY，很符合當下大家喜歡天然手作養生的觀念。另一方面它屬於流行的發酵食品的一種，只是使用的培養基是紅茶，發酵食品的保健功效近年來受到科學界與大眾的矚目，因此康普茶的保健效果也是受到期待與肯定。

到底什麼是康普茶

康普茶是將紅茶加糖作為基底，然後添加天然的茶母（SCOBY），在室溫下進行7到10天的發酵，之後形成的一種發酵飲料。發酵好的康普茶通常會形成表面白色不透明的發酵活菌層以及下層的透明發酵茶飲層，發酵完畢後拿來飲用的是下層，而上層的發酵活菌層可以撈起來做為下一批的茶母，茶母裡的菌就這樣生生不息，只要沒有受到汙染或是不慎養死，就可以一直代代使用下去。

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康普茶是活菌共生的生態系

經過學者的研究，茶母是由多種細菌與酵母菌所形成一種共生的生態系，這裡的細菌主要是醋酸菌，尤其是木質醋酸菌，所以康普茶發酵於表面形成的活菌層往往會形成白色不透明的一層生物纖維層，撈起來十分Q彈，那就是由木質醋酸菌所分泌出來的纖維，其實這纖維的結構與椰果非常類似，因為與椰果一樣，來源都是木質醋酸菌所發酵而成。

康普茶含豐富天然有機酸、發酵代謝物以及益生菌

康普茶的液態飲料層富含多種有機酸，如醋酸、較罕見的葡萄醣醛酸、以及乳酸；此外還有蔗糖發酵後分解的果糖、葡萄糖；另外還有發酵的產物如一些酵素，發酵代謝物:如醛類、酯類等等，以及一些抗氧化物:如來自茶葉的多酚，還有維生素B群等等，可以說成分十分豐富。因此康普茶喝起來除了茶味之外，主要的味道是酸味，而且因為經過充分的發酵，所以帶有豐富的發酵味（或所謂的酵素味），甚至帶有微微的酒味（康普茶經過酵母菌的發酵，所以帶有約0.5%以下的酒精），然後甚至會帶有微微的碳酸氣泡。

二次發酵康普茶增添多樣變化

康普茶經過多方研究與試作，後來還產生一些變化，比如說康普茶原本使用的是紅茶，但是也可以改為綠茶、白茶、烏龍茶等等。而發酵完成再經過過濾後的康普茶，也可加入新鮮水果、或是其他植物、香草等等進行二次發酵，這樣不但可以增添許多風味，不同食材也會帶來不同的天然酵素或是萃取物，有益於增添更多樣的功效。

康普茶的功效

康普茶讓好萊塢巨星們趨之若鶩的原因不外乎是康普茶被塑造傳說的多種功效，據說康普茶可以美白、減肥、排毒以及降血壓、降血糖、預防癌症、調節免疫、甚至抗病毒等等的效果。這些說法有其理論根據，不過很多科學實證尚未完整，需要更多研究證明，大家不能太過期待醫療效果，但是在許多保健預防效果上，我相信是有其道理的。

腸道健康

康普茶是一種發酵食品，所以富含醋酸、乳酸等有機酸成分，以及很多發酵代謝物，也富含許多活的益生菌，所以對幫助消化、調整腸道菌相是有幫助的。

抗氧化

康普茶因為是茶發酵來的，所以本身就具有茶多酚、兒茶素、茶黃素等等抗氧化成分。有學者研究指出，康普茶有很高的DPPH抗自由基能力與FRAP抗氧化能力，尤其以綠茶康普茶抗氧化力普遍高於其他茶種。

調整新陳代謝

中華民國肥胖研究學會理事長蕭敦仁接受採訪就曾指出，康普茶所含的益生菌，可能有助提升免疫力，茶中的兒茶素則能促進代謝。再加上康普茶含有的醋酸具有抗菌能力，所以康普茶有很好的調節新陳代謝作用。

肝臟代謝解毒

再加上在發酵過程中，活菌會分泌許多酵素，尤其康普茶根據研究可以測得SOD-likeenzymes的酵素活性,對於幫助肝臟代謝解毒，也是很有幫助的。而康普茶豐富的葡萄醣醛酸，在藥理上高劑量的情況下，是可以結合肝臟內的有毒物質或幫助藥物代謝，並進入血液通過腎臟排出體外，所以對肝臟代謝也有益。

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康普茶注意事項

飲用注意

飲用康普茶要有健康的觀念，不要當成仙丹，而要享受它的天然保健效果，也不要過量，因為康普茶仍具有咖啡因，也可能有微量的酒精，所以孕婦、兒童得注意。

DIY注意

自製康普茶時，最好確保菌種來源安全、沒受到汙染。自製康普茶時，特別要注意有沒有不小心發黴，發黴的食物可能有肉眼看不見的黃麴毒素，有強烈的傷肝與致癌性。也不要以為茶母上長黴刮掉就好，很多黴菌菌絲可能已經深入，刮不掉的，所以為了安全，還是最好丟棄。因此如果不是很有經驗的人，建議還是不要DIY，買市售做好的康普茶應該是更保險的一種方式。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 讓眾多好萊塢女星趨之若鶩的健康飲品：康普茶

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