自由開講》工業電價長年過低 連工商業大老們都支持漲電價

◎劉志豪

電價費率審議會於 27 日召開，決議下半年針對用電大戶調漲電價，電價平均調漲 8.4% 。有別於前朝放任民生用電帶頭漲價，此次政府考量物價穩定性，住宅用電 1,000 度以下、小商店及受疫情影響 6 類產業及高中以下學校，均不調漲。

自上週經濟部部長王美花透露台電計畫調漲電價後，不少有心人士見獵心喜，大肆操作「調漲電價會導致企業出走」的論述，試圖將電價調漲原因歸咎於執政黨非核家園政策與去年闖關失敗的核四公投。

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然而，這樣的說法明顯偏離事實，我國能源與電力政策的討論需要更正確的事實。

經濟部電價費率審議會27日決議，平均電價調幅為8.4%，其中高壓、特高壓的產業用電大戶調漲15%，但考量民生物價穩定性，住宅1000度以下、小商家及低壓用電、高壓以上6大產業及高中以下學校不調整。此電價調整將由7月1日開始實施。圖為台北市公寓大樓家用電錶。（資料照）

首先，即使本次調漲電價後，台灣的電價仍遠低於國際

以全球維度而言，台灣電價長年名列全球前十大低電價國家，尤其占總用電量近六成的工業用電，平均每度 2.4 元，全球排名第六低。相比鄰近的亞洲各國，如：中國、南韓、日本、馬來西亞，台灣的電價都低上許多。

而民生電價亦然，根據懂能源整理各國家庭電價占家戶所得比例，台灣的電費佔所得支出僅約 1% ，相比英國與日本皆有 2% 左右，我國民生電費負擔在國際上也算非常低。因此，縱使本次國際燃料價格上漲、全球用電漲幅極大，台灣整體電價仍相當低廉。

其次，對比蔡英文政府執政前後電價，本次電價仍低於馬政府時期

根據台大風險中心趙家緯研究員整理，雖然在 2015 年至 2021 年間，我國能源發電結構中燃煤＋核電佔比從 52% 降至 46% ，但台電的售電成本卻反而下降 10% 。蔡政府時期平均電價從未超過馬政府執政，即使計入本次調漲的電價，仍低於馬政府時期的最高電價。

這也難怪本次首當其衝的調漲對象，多半樂見其成。在政府釋出消息後，多數工商業大佬皆對漲電價抱持正面態度。無論是商總理事長許舒博、中小企業總會理事長李育家，前工總理事長王文淵、南亞科總經理李培瑛、晶圓女王徐秀蘭等，紛紛表示「不反對政府調漲電價」，認為電價調漲，對工商業產業成本影響不大。台塑集團總裁、前工總理事長王文淵更直說，不會因為電價上漲而出走，甚至直言，台灣電價在全球已經數一數二低，他國電價只會更高。

電價訂定須符合「使用者付費」精神

過往過低的工業電價，來自台電基於政策目的而長年凍漲，然而，過低的工業電價換算下來。但每一度工業用電，等於要全民納稅補貼 0.17 元，變相由用電量少的一般民眾補貼用電量高的工商產業。本次調漲，僅是基於使用者付費的精神，將發電成本合理的轉由用電大戶承擔而已。

基於上述三點，筆者認為討論國家重大能源政策時，不應以不實資訊煽動民粹、使議題淪為政治口水，更不應看見「漲價」黑影就開槍，應根據國家總體能源與電力政策，就事論事討論才是。

（產業分析師）

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