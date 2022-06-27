自由開講》呼籲政府應制定符合平埔族群各項發展的政策

呂美琴

依據國家語言發展法，平埔族群是台灣固有族群的一份子，同16族原住民族的命運一樣，都經歷了漫長的殖民時期，而平埔族群更是首當其衝在適應外來民族文化上，比16族原住民族提早了3、4百年。從歷史上考察，歷代政權下及納入國家體制以來，向來都以漢化程度，以「熟」與「番」、「平埔族」與「高山族」分類及分治，這正是讓兩大族群走上截然不同的歷史經驗。

原住民示意圖。（資料照）

由於歷史經驗相異，以及適應不同世代的政治體制及社會變遷影響下，二大族群無論在語言、文化及社會的發展，已有極大落差。實際上，於1996年甫成立的原住民族委員會，即依據目前行政院認定之原住民族16族，在不同階段與各項條件及發展情況下，制定一個完整體系的政策，其政策之考量與規劃，顯不適用於平埔族群現況。

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在歷史經驗與政策基礎點截然不同的角度上，平埔族群的民族發展，絕非貿然將其納入身分，或直接套用現行原住民族政策及資源就能獲得解決。而是應視平埔族群實際條件及情況，因族制宜規劃符合其自成一體系的政策，對平埔族群發展才是務實且長遠之計。

我個人樂見及深切理解平埔族群漫長的認同之路，努力為自己找到了定位。但如前述所提，在兩大族群在各方面的條件及發展及起跑點明顯不同的情況下，現行原住民族政策，不僅不適用於平埔族各項發展，更會造成16族原住民族的相對剝奪感。若不加以考察這些不同的歷史經驗及其所造成的截然不同政策規劃基礎，受害者反而是16族原住民族，而平埔族群恐難以從中受益。

因此，呼籲政府應該正視平埔族群民族發展的訴求及議題，透過考察平埔族群的實際條件，制定符合平埔族群發展的各項政策，尤其平埔族語言及文化的復振，更是當務之急，以使台灣固有族群之平埔文化命脈永續傳承。讓平埔族群與現有16族原住民族一樣，共同的在此土地上生生不息，讓台灣多族群語言及文化所型塑之多樣性，持續豐富台灣這塊美麗的瑰土。

（助理教授）

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