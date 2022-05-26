自由開講》都六年了還「看不懂原住民名字」的內政部，是太笨還是瀆職？

Savungaz Valincinan

昨日在立法院內政委員會的質詢當中，鄭天財及伍麗華兩位不同黨派的原民立委紛紛提出，身分證應有「單列原住民族文字」的登記選項，然而，內政部次長花敬群，再次表示「原住民族文字尚非各界所熟悉，驟然改變，將可能面臨溝通識別困難及衍生誤判風險等情事。」而拒絕承諾支持相關政策調整。無獨有偶，至少自2016年起，便有原民立委針對此事質詢，當時，內政部亦針對時任立委辦公室的質詢回函，認為雖然姓名權受憲法保障，但按憲法23條之「維持社會秩序及增進公共利益之必要，得以限制之。」其中的社會秩序和公共利益究竟為何？難道真的只是因為有人會看不懂？這不禁令人好奇，我們不是要推動2030雙語國家嗎？我們的車牌不是也是ABC嗎？用「別人可能看不懂」來限制原住民族的姓名權，難怪執政黨非原民立委管碧玲也看不下去，批評內政部「不會就要自己學，不是叫人家不准用！」

在戒嚴時期，國家推動禁說方言政策、並強制取用漢名，把原本多種語言文化遍地開花的台灣，清洗成獨尊華語的單一文化霸權社會，致使許多本土語言的式微，其中最為嚴重的便是原住民族各族群的族語。而原本各族群多元而有豐富脈絡的命名文化，也隨之凋零。即便在1995年「原住民回復傳統姓名」政策上路，一開始也強制我們必須使用無法正確表達原住民名字音／義的中文來翻譯登記，直到2003年才有「並列」羅馬拼音的選項出現。

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讓原住民用自己的方式被認識、用自己的方式書寫自己的名字，這是轉型正義的重要工作之一。（圖：原民會提供）

許多人會說「羅馬拼音」並非原住民族語言的「傳統」文字，但文化本來就會流動和成長，當我們需要適當的文字來記錄原住民族語言的時候，發現「羅馬拼音」是最合適「工具」且已成為各族群有共識的書寫系統，也就是成為我們的文化脈絡的一環。況且，2017年，立法院通過《原住民族語言發展法》其中第一條即確立了原住民族語言為國家語言之地位、第二條更確立了「原住民族文字」的存在；2019年通過《國家語言發展法》更再次確立了國家語言之平等 ，在此新的法律補充基礎下，目前的《姓名條例》就算不做明文修法，也可以透過新法內涵的補充解釋，直接實行身分證單列族語名字的政策。為此，「以我的族名呼喚我」行動小組亦提起行政訴訟，主張現行法規並未限制身分證單列族語名字。

我們所面對的，從來不是法律限制，而是執政者的思維。讓原住民用自己的方式被認識、用自己的方式書寫自己的名字，這是轉型正義的重要工作之一。畢竟當初這個國家在強制我們取用漢字漢名時，根本沒有尊重過原住民族的意志和主體性，我們不該讓這樣的殖民思維，繼續壓迫著原住民族、及壟罩著台灣社會的正向發展。反觀內政部這樣跳針且保守的回應，一用六年，卻看不到「逐步漸進」的努力在哪裡。看到內政部次長花敬群，低頭念著內政部去年書面回覆立委質詢內容一模一樣的、不合時宜的拗口談參，不知道我們該說內政部太笨不學好，還是根本就是瀆職呢？

（以我的族名呼喚我行動小組成員）

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