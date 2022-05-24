自由開講》悼永遠的mazazangiljan，續部落共同體重建工程

劉烱錫

mazazangiljan gui.giling（高正治首領）在5月17日凌晨病逝，享年73歲。他堅守部落文化，交代以歸入創造神naqemati的儀式舉行告別式，且可並行妻子Iluk（楊秀英）傳道的基督信仰方式。請各界追思之際，能支持他一生最在乎的部落生命共同體重建工程。

2009年莫拉克颱風鉅災後，他經常參加社區重建會議，說到「我們部落像蜜蜂窩一樣，大家跟隨首領 mazazangiljan，一起採蜜，蓋蜂巢，有敵人入侵，一起禦敵，沒有誰指揮誰，大家依據本能善盡自己的工作與角色；若缺乏母蜂mazazangiljan，蜂巢會亂，大家努力維護共同體的目的只有一個，就是延續下一代。」

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gui.giling 在˙1950年出生於台東縣金峰鄉的深山kaljatjadran（卡拉達蘭部落國）。政府在1952年將該部落人口集體遷到海邊的太麻里街附近。他大學就讀醫學系，也常修人類學系的課程，曾在蘭嶼衛生所等地行醫多年，三十多年前回到金峰鄉衛生所服務，65歲退休後繼續在金崙村開立南島診所到今年初，前後行醫約四十年。1991-1994年兼任國民大會代表時，獲李登輝總統支持，領銜提案將「山胞」修憲為「原住民」， 1994年7月28日表決時，得票74.14%，未達75%的修憲門檻。他立刻衝上發言台，臨時動議、重新表決，才以75.67%，驚險通過。

所謂原住民（indigenous people），是指生命和原住土地密不可分的一群人。以金峰鄉部落為例，就像蜂群一樣，母蜂有傳宗接代的角色，採蜜的小蜂享受探索旅遊與遍嚐美食，也擔負家庭生計。牠們分工合作，並不是誰統治誰。但封建城邦文化（civilaization）自美為文明，把蜂群階級化，稱母蜂為蜂王或蜂后，稱採蜜的小蜂為工蜂。日本帝國還將部落大家庭，講成頭目、貴族、平民的階級社會，罔顧部落倫理，甚至亂立頭目，造成部落內的紛爭不斷。

mazazangiljan gui.giling長期以來，不斷講論原住民如何擺脫城邦帝國文化的殖民，並主張重建人與萬物共存的部落生命共同體。他在2001年共同發起南島社區大學發展協會，在2002-2004年主持台東縣南島部落社區大學計畫，以「讓小而美的部落活起來」為宗旨，在各部落推動部落地圖、耆老生命史與價值觀、母語、部落技能與智慧、部落重建等超過300門課程，大大提升部落認同、主體意識、在地智能信心。我身為總幹事，帶頭反對臺東縣政府興建焚化爐而遭抵制，使部落社區大學計畫無以為繼，殊感遺憾！

mazazangiljan gui.giling 高正治醫師（中）長期以來，不斷講論原住民如何擺脫城邦帝國文化的殖民，並主張重建人與萬物共存的部落生命共同體。（作者提供）

2009年8月8日莫拉克颱風造成南台灣鉅災，mazazangiljan gui.giling帶領南島社大青年會Baderk（杜佩玉）、Lavakau（柯昭群）等青年，與拉勞蘭部落Sakinu（戴明雄）牧師等人在第一時間投入救災；就這樣，繼普悠瑪、卡大地布部落重建巴拉冠文化（青年男子會所）之後，台東縣南迴四鄉的部落，多已重建類似組織cakal，且運作迄今。

聯合國在2007年通過原住民權利宣言，但我國對部落主權僅止於口惠。2004年通過的原住民族基本法在2015年底增訂部落公法人條款後，mazazangiljan gui.giling認為重建部落生命共同體的機會來了，無奈在擔任南島社區大學發展協會六年理事長期間，一年等過一年。去年7月，我幫他保守估算所屬部落領域扣除崩塌與河川地，至少有2500公頃的中低海拔森林，推估每年碳權交易可得約五千多萬元，若加上地熱及生態系統服務等收入，其部落公法人的財務應可自給自足。他乃利用貴報，於八月一日原住日紀念李登輝總統，撰文《希望碳權讓族人在部落領域再站起來》，懇請各界支持與推動部落生命共同體的重建遺願。

（台東縣南島社區大學發展協會總幹事）

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