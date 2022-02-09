自由開講》原住民身分不僅干涉個人，更直接影響原住民機構、法人、團體的組成結構

Kerekelj （排灣族）

現在憲法法庭正在審理《原住民身分法》中「從姓／傳統名字門檻」是否違憲。釋憲申請人指出她是原住民母親卻不能生出原住民小孩，是因為她堅持要以漢夫姓讓他的小孩取得原住民身分。為此原民會提出人口統計數據，指出《原住民身分法》施行至今逾二十年，漢父原母子女已有16.9萬、約2／3子女已經跨過從原母姓或取傳統名字門檻，成為原住民。

因此這次的釋憲案，將決定是否放寬從漢父姓得取得原住民身分。日前一位布農族政治學博士候選人投書提到，若判違憲不僅是9.2萬仍未從原母姓子女可以不用從姓取得身分、尚有為數可能高達300萬仍未從原祖母／外祖母姓孫子女可以不用從姓取得身分。投書中提到台塑王家、國泰蔡家都因有原住民祖母，致使其孫子女將可以直接從王姓、蔡姓取得原住民身分。

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我國法律清楚顯示，原住民身分不僅僅干涉個人，還有原住民機構、法人、團體等個人權的外溢。《原住民族工作權保障法施行細則》第八條第一項﹕「本法第十一條所稱原住民機構、法人或團體，指經政府立案，其負責人為原住民，且原住民社員、會員、理監事、董監事及股東之人數，達百分之八十以上，經所在地直轄市、縣（市）主管機關證明者。」若台塑王家、國泰蔡家的董監事會百分之八十以上為原住民，北市原民會是否必須幫他們開證明為原住民企業？當這種個人權外溢無法有效節制，將立即壓縮低階原住民的工作權與就業權。

原住民身分不僅僅干涉個人，還有原住民機構、法人、團體等個人權的外溢。當個人權外溢無法有效節制，將立即壓縮低階原住民的工作權與就業權。（本報資料照）

如果憲法法庭判決從姓／傳統名字門檻違憲，原住民個人權將更被壓迫，甚至傷及整體原住民族發展。2001年制定公布《原住民族工作權保障法》，第一條立法目的：「為促進原住民就業，保障原住民工作權及經濟生活，特制定本法。」第十二條第一、三項規定，依政府採購法得標之廠商，國內員工總人數逾一百人，應於履約期間僱用原住民，其人數不得低於總人數百分之一；如果沒有達到這個標準，廠商應向原住民族綜合發展基金之就業基金繳納代金。原住民族就業基金用於辦理原住民就業服務及職業訓練事宜。代金計算標準，規定在第二十四條第二項，是以（差額人數）×（每月基本工資）。

2012年，中國人壽標到台中市政府的採購案，當時他們的員工有5,000人左右，進用的原住民員工僅30餘人，每個月少了10多位，原民會因此作成行政處分，向中國人壽追繳代金合計294萬餘元。試想，若中國人壽5,000名員工中上百人無須從姓可立即取得原住民身分，還必須繳納原住民族就業基金代金嗎？另外，原住民團體具有公共工程及政府採購之保障，若台塑、國泰家族無須從姓成為原住民，台塑、國泰並登錄為原住民私法人投入公共工程及政府採購，一般原住民機構、法人或團體可能與之競爭嗎？

當2/3的漢父原母子女已成功跨越從姓／傳統名字門檻取得原住民身分、並在原住民族相關立法下獲得應有權利保障的現在，若憲法法庭判決從姓／傳統名字門檻違憲，將大大毀壞現有原住民族相關立法的有效施行，被傷害的是更廣大的原住民個人權。

（作者為媒體集團節目製作、台灣大學法律系學士）

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