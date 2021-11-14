自由開講》《醜陋的中國人》真的不能看嗎？

明石靖

前日，在中國時報讀到有名故作家柏楊遺孀張香華，拒絕將柏楊著作《醜陋的中國人》摘文選入國中一年級的國文教材，並正式向兩岸出版商聲明：「依柏楊生前交代，如今將永遠停止發行《醜陋的中國人》」。內心震撼之極。

張女士對於停止發行該書的理由是：內容是針對成年人，而非給國一生看。此外，擔憂這本書會在對中華文化不瞭解下，被利用來辱華，最重要的是，柏楊交代「當大陸文明已經進步了，就要廢除這本書的發行」。

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筆者曾經看過一些柏楊先生的著作，打從孩提時代，為了瞭解浩大巨著《資治通鑑》，於是讀了《柏楊版資治通鑑》，以及他的回憶錄。眾所周知，曾為政治犯的柏楊，對於通鑑的解讀不同於傳統皇權史觀，更是在文中「柏楊曰」之處，陳述自己的見解，其中對於中國人人性黑暗（比如彼此陷害、昏昧無能）著墨頗深，說出了史家礙於皇帝面前而不敢多說的話。

人權作家柏楊。（資料照）

是否可以因此說中國人是醜陋的，不敢斷言，但是回到張女士說的，讀柏楊版的通鑑就可以了嗎？事實上筆者認為是相反的，因為，通鑑所載是過去的史實，但是《醜陋的中國人》，批判的卻是現在的中國人的文化，是更具有實用的價值的。不明白張女士此言，是要我們去認為中國不堪回首的過往，都是過去式，而不是現在式？那麼，中國近代史，尤其辛亥革命以後的中華民國與中共中政治人物的派系鬥爭，甚至爆發內戰，用意識形態綁架人民，種種事實，都不該被記著？中華民國在臺灣，很無奈地目前的敵國就是中國，而且中國以黨領政，逐步回歸名副其實的皇權統治，豈不是在在都印證了中國人的醜陋？

當我們強調未來的下一代要有獨立思考的批判能力時，我們究竟有什麼權力可以禁止學生讀哪些書呢？更何況臺灣已經是民主社會，更該在課堂公開討論這本書，讓學生多認識課本以外的世界，不是嗎？如此自我審查，深怕中國算帳，豈非貽笑大方，更自我降格？張女士不認同新課綱減少文言文使用比例，將中國史回歸東亞史，我們可以給予尊重，但是，課綱強調素養，是強調帶得走的能力，而不是只是死背書而已。如果連白話文的使用都有問題，請問文言文該如何理解？生活中，比如寫作作文，使用的是白話文多，還是文言文多？

而中國史，自然不能否認中國是世界的要角，有認識的必要，但是東亞以外，沒有別的國家（比如世界第三大經濟體日本，以及與台灣為競爭對手的韓國）影響世界嗎？過往臺灣史、中國史、世界史三分天下之局，已經讓台灣歷史教育過度關注在中國史上，那麼做適度的調整，以東亞作為思考，又有何錯？假如我們對於日韓這些與台灣經貿密切相關的國家一無所知，而只以中國為所謂的朋友，那麼這是不是真正的鎖國，在目前世界圍中的態勢下，甚至是背離世界潮流的無知呢？

此外，張女士認為當大陸已做到扶貧，有飯吃，有廁所上，因此就沒有讀這本認識中國人心性的書的必要，此言並不正確。所謂有飯吃、有廁所上，這都是最基本的生活需求，是任何一個國家的政府所應該達到的最低程度的要求，否則喪失了統治的正當性。但問題是，滿足這類的需求以後，是否有更值得追求的福祉呢？今日中國專制獨裁，好戰成性，中國人備受先進國家人民所討厭（比如日本民眾對於中國的厭惡感超過半數）。這正是因為沒有柏楊先生極力主張的民主制度所導致，而柏楊先生也再三強調無論皇帝再如何英明，人治還是有無可挽回的缺失，那麼，身為民主自由的國度生活的台灣人，是不是更該看這本書，才能了解中國呢？因此，筆者不能認同張女士的說法。也唯希望有識之士，能從現實實用的角度看歷史，不再爭執於虛妄的中國史與臺灣史占多少比例的問題上，正確教育下一代，臺灣才有辦法因應當前紛亂多變的世局，才有前途。

（記帳士）

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