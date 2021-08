自由開講》不讓台灣成為棄子的關鍵：國內不能再有頻傳的共諜案發生

邱志偉

近日,台灣為了阿富汗議題,美國是否可能未來信守對台灣的安全承諾等,成各方廣泛討論的焦點。然而,本人認為,對照近日國內又再傳軍方高階將領與退將涉入共諜案,並出入不當場所或與不當中國人士接觸等,讓國人相當憂心,亦讓本人深感不安。我認為,此刻美國挺台力道強勁,與其高論美國對台灣的安全承諾效果如何,不如探究該如何禁絕國內一再出現的共諜問題。

圖為台北地檢署偵辦香港籍謝姓商人來台發展共諜組織案,日前(20日)依違反國家安全法中的為中國發展組織罪,諭令退役空軍少將錢耀棟廿萬元交保,退役陸軍中校魏先儀卅萬元交保,均限制出境。(資料照)

根據自由時報之報導指出,美國獨立智庫「芝加哥全球事務委員會」(Chicago Council on Global Affairs)於26日公布之最新民調:「有69%受訪者支持美國承認台灣為獨立國家、65%支持台灣加入國際組織、57%支持簽署美台自由貿易協定、53%的受訪者支持美國與台灣正式簽署結盟、52%的受訪者贊成派遣美軍防衛台灣、46%支持明確承諾在中國入侵時保衛台灣。」其中最讓人振奮的是,美國民意對於出兵護衛台灣的意願,達到史上最高。

該機構長期訪問美國民眾是否願出兵助台,以及對台灣的好感度等。在1982年的調查中,僅有19%的美國人表示支持「美國在中國入侵時捍衛台灣」。美國當時在亞洲外交事務上並不好受,越南與伊朗問題上吃了許多苦頭。但現在美國國內處於全然不同的民意氛圍,尤其是武漢疫情,讓美國無數家庭心碎。

2021年8月27日,美國公布了最新的武漢疫情起源調查,由美國國家情報總監辦公室(Office of the Director of National Intelligence)公開結果。由於美國至今無法至中國蒐集相關資料,因此調查結果仍難定論疫情起源結果。

這讓美國總統拜登相當難以接受,並由白宮發布新聞稿表示,中國至今阻絕疫情調查,導致全球疫情死亡人數仍不斷攀升。

從上述二個情境來看,此時此刻,美國國內民意加上美國總統的態度,我們都可以清楚看見,美中關係正處低谷。相較於1982年美中建交時的蜜月期,已全然不可同日耳語。

美國出兵護衛盟友,向來都忽視不了民意的支持,不論越戰或中東戰爭,民意都是讓美國行動的關鍵。而此時此刻,美國民意清晰,拜登總統對中國態度並不鄉愿,台灣注意的焦點應該在內部而非美國。

美國向來能長期協助的盟友,都必須對外侮態度清晰,內部團結外敵,才可能獲得長期支持。以台灣這幾十年來,不論高階將領或各階軍士官,都曾出現共諜案例,美國又該如何全然信賴台灣。

前陸軍司令部通信電子資訊處長羅賢哲將軍,在2012年因涉嫌提供中共情資而被依陸海空軍刑法判處無期徒刑。他所涉及之犯罪行為,包含將美國提供的重要資料高價提供給中共,並讓美國起疑才遭台灣逮捕。

台灣向來與美國有相當多機敏的情資合作,以及國防業務往來。我國所有的軍事人員,不論階級,若不能認清自己的敵人,若不能搞清楚為何而戰,若無法抗拒不當利誘,若不能控制自己的言行,即便再多法條,都難以讓我們的國人安心,更難讓美國願意全心協助台灣的安全。

近二年來,立法院已經針對《刑法》洩密、《國家機密保護法》、《國家安全法》等刑責提高,並增加了許多審查門檻。同時,也針對許多退將赴中常有的不當言行,修訂《兩岸人民關係條例》明定政務副首長或少將以上人員退休後,不得參與中國相關政治活動,若涉及違反國家尊嚴,最重剝奪月退俸。但提高再多刑責,只要軍人無法自律,台灣的國安問題便一日無法解決。

台灣是否會在面臨中國入侵時成為棄子,這問題不應該單由美國回答,更應該由我們隨時捫心自問,想想自己是否已經有萬全的準備。

期盼未來翻開報紙、打開電視時,不要再有現役或退役將領、軍職人員,涉入共諜案。我願意百分百相信多數國軍捍衛國土的決心與意志,但台灣的未來不能有半點風險,共諜案也不能再有出現的任何空間!

立法委員

