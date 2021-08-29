自由開講》不讓台灣成為棄子的關鍵：國內不能再有頻傳的共諜案發生

邱志偉

近日，台灣為了阿富汗議題，美國是否可能未來信守對台灣的安全承諾等，成各方廣泛討論的焦點。然而，本人認為，對照近日國內又再傳軍方高階將領與退將涉入共諜案，並出入不當場所或與不當中國人士接觸等，讓國人相當憂心，亦讓本人深感不安。我認為，此刻美國挺台力道強勁，與其高論美國對台灣的安全承諾效果如何，不如探究該如何禁絕國內一再出現的共諜問題。

圖為台北地檢署偵辦香港籍謝姓商人來台發展共諜組織案，日前（20日）依違反國家安全法中的為中國發展組織罪，諭令退役空軍少將錢耀棟廿萬元交保，退役陸軍中校魏先儀卅萬元交保，均限制出境。（資料照）

根據自由時報之報導指出，美國獨立智庫「芝加哥全球事務委員會」（Chicago Council on Global Affairs）於26日公布之最新民調：「有69%受訪者支持美國承認台灣為獨立國家、65%支持台灣加入國際組織、57%支持簽署美台自由貿易協定、53%的受訪者支持美國與台灣正式簽署結盟、52%的受訪者贊成派遣美軍防衛台灣、46%支持明確承諾在中國入侵時保衛台灣。」其中最讓人振奮的是，美國民意對於出兵護衛台灣的意願，達到史上最高。

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該機構長期訪問美國民眾是否願出兵助台，以及對台灣的好感度等。在1982年的調查中，僅有19%的美國人表示支持「美國在中國入侵時捍衛台灣」。美國當時在亞洲外交事務上並不好受，越南與伊朗問題上吃了許多苦頭。但現在美國國內處於全然不同的民意氛圍，尤其是武漢疫情，讓美國無數家庭心碎。

2021年8月27日，美國公布了最新的武漢疫情起源調查，由美國國家情報總監辦公室（Office of the Director of National Intelligence）公開結果。由於美國至今無法至中國蒐集相關資料，因此調查結果仍難定論疫情起源結果。

這讓美國總統拜登相當難以接受，並由白宮發布新聞稿表示，中國至今阻絕疫情調查，導致全球疫情死亡人數仍不斷攀升。

從上述二個情境來看，此時此刻，美國國內民意加上美國總統的態度，我們都可以清楚看見，美中關係正處低谷。相較於1982年美中建交時的蜜月期，已全然不可同日耳語。

美國出兵護衛盟友，向來都忽視不了民意的支持，不論越戰或中東戰爭，民意都是讓美國行動的關鍵。而此時此刻，美國民意清晰，拜登總統對中國態度並不鄉愿，台灣注意的焦點應該在內部而非美國。

美國向來能長期協助的盟友，都必須對外侮態度清晰，內部團結外敵，才可能獲得長期支持。以台灣這幾十年來，不論高階將領或各階軍士官，都曾出現共諜案例，美國又該如何全然信賴台灣。

前陸軍司令部通信電子資訊處長羅賢哲將軍，在2012年因涉嫌提供中共情資而被依陸海空軍刑法判處無期徒刑。他所涉及之犯罪行為，包含將美國提供的重要資料高價提供給中共，並讓美國起疑才遭台灣逮捕。

台灣向來與美國有相當多機敏的情資合作，以及國防業務往來。我國所有的軍事人員，不論階級，若不能認清自己的敵人，若不能搞清楚為何而戰，若無法抗拒不當利誘，若不能控制自己的言行，即便再多法條，都難以讓我們的國人安心，更難讓美國願意全心協助台灣的安全。

近二年來，立法院已經針對《刑法》洩密、《國家機密保護法》、《國家安全法》等刑責提高，並增加了許多審查門檻。同時，也針對許多退將赴中常有的不當言行，修訂《兩岸人民關係條例》明定政務副首長或少將以上人員退休後，不得參與中國相關政治活動，若涉及違反國家尊嚴，最重剝奪月退俸。但提高再多刑責，只要軍人無法自律，台灣的國安問題便一日無法解決。

台灣是否會在面臨中國入侵時成為棄子，這問題不應該單由美國回答，更應該由我們隨時捫心自問，想想自己是否已經有萬全的準備。

期盼未來翻開報紙、打開電視時，不要再有現役或退役將領、軍職人員，涉入共諜案。我願意百分百相信多數國軍捍衛國土的決心與意志，但台灣的未來不能有半點風險，共諜案也不能再有出現的任何空間！

（立法委員）

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