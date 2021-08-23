自由開講》給我抗體 其他免談

王英明

國產疫苗高端，今日開打。晨7:30看電視轉播小英總統注射全國第一針。百感交集，有疑惑，也有期許。

1、總統注射高端疫苗，應該是個人隱私，但為了取信，不得不採取「全程」（包括打開原裝盒、抽藥、注射）實況轉播。這種「不信任感」是一種病態，而互相對立、疏離、凡事充滿仇恨，到這種地步，也是其他文明國家很少看到。

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但不相信的人一定還是不相信，各種謠言傳說一定會再散播。而追隨這種說法的人，還是會很多很多。也許這就是李前總統所說的「台灣人的悲哀」。但，台灣人應該要有自信，而不要悲哀，令人悲哀的是有這些人。

2、為了國家安全，總統的疫苗，在任何國家都是第一優先。但小英重視並為拉拔國產疫苗，希望台灣能夠早日可發展自製疫苗，不再受制於其他國家，所以一直等待國產疫苗（其實不限高端，所以副總統選擇聯亞）。

為了國家安全，總統的疫苗，在任何國家都是第一優先。但小英重視並為拉拔國產疫苗，希望台灣能夠早日可發展自製疫苗，不再受制於其他國家，所以一直等待國產疫苗（其實不限高端，所以副總統選擇聯亞）。（蔡英文總統臉書）

持正面的看法的人，希望國家能夠有強大的發展實力、獨立生存於世界，應會支持小英總統的決定與魄力。

負面的看法就是：獨厚國產疫苗、炒股、圖利、護航，反正一定有什麼好處才會這樣做。在自由世界，人人本來就有各自的想法。不過，有些人平常應該都在彼此互相利用、有好處才做吧。他們腦海可能從來沒有這些字眼，例如犧牲、奉獻、為他人著想、熱情的服務、人性的光輝。

而最後的決定權，還是在全民。到底民眾怎麼想才是最重要的。所以充實自己知識，自己懂得思考，不跟著政客的煽動而走，便成為現代公民必備的條件。做一個有智慧的人，你的想法，會決定將來國家的走向。

3、只要有心去聽、去看疫苗製作的幻燈片說明，便會了解，從頭到尾材料準備，充滿了資料分析、動物實驗、觀察、比較、參考文獻、統計報表，有太多太多細膩且深奧、一般臨床醫師也聽不懂的的博士級學問，覺得要研發一個疫苗，確是非常不容易，難怪過去疫苗要做到完全實驗上市，都要10年以上。

新冠疫情至今，台灣有一群學者，他們是念了很多書、研究了很多年的真正專家，在政府邀請下，參與國產疫苗的製作，這種疫苗研究學者，在台灣所佔數目，可說少中之少。幾乎每個都是博士的國寶級內行專家，這一兩年來他們費盡畢生的心血、經驗、研究資料，配合各醫學中心的感染醫師提供實驗來源（很多疫苗專家也都在醫學中心擔任感染科醫師），默默地研發。

拿「高端」為例，以NIH美國國家衛生研究院提供的材料，例如抗原及蛋白質疫苗所必須的「佐劑」，美國應該是認為台灣的技術不錯，才願交出這些材料，否則做不好、他們也沒面子，聽說NIH每個禮拜都會打電話來詢問進度並指導。最終可以說是台美合作，窮全國上下最菁英的疫苗科學家，所做出來的產品。

結果在反對黨三言兩語下，變成「品質不好」、「沒有國際水準」。批評疫苗者，從來不從科學角度去論戰。想來只有一句話可以形容：「秀才遇到兵，有理講不清」。當他看不懂內容，從何問起？而聽說藍營的青年團員，認為這麼多人打高端疫苗，「好像喝符水一樣」。對年輕就如此弱智，不去努力研究科學內容，只會政治語言，倒是令人擔心。

4、今天高端疫苗終於上市了，筆者覺得，我們社會應該對那些幾個月來，被質疑、被批評、被謾罵、甚至被控告的参與疫苗研發專家學者，說一聲「辛苦了，謝謝你們」。也許他們不會在乎受委屈，但有良心的台灣人，對曾經奉獻心力的科學家，應該都要心存疼惜與歉疚。

5、理論上如高端、或聯亞這類的次蛋白疫苗，是副作用及不良反應用最少的。即使副作用，都是在可操控範圍，而有些新疫苗，在三五年內，或可能有不可知的副作用出現，而高端確是令人放心的疫苗。

但如同其他疫苗，注射高端疫苗後，一定會碰到剛好有死亡或所謂「併發症」的發生（這些狀況其實在沒有疫苗的每日，還是照常有）。由於高端在這三個月是炮火攻擊的對象，社會大眾應做好準備，不要讓有心人見縫插針、讓許多不實的誇大消息或資訊所影響。

6、「我愛台灣，所以選擇高端」，這句話太帶有感情因素，也許不必擺在原因的第一順位。

從疫苗的實驗資訊報告，可知因佐劑的使用，不但促進抗體的增加，而且傾向會減少自體免疫反應。高端的中和抗體、抗棘蛋白抗體都非常理想。而國外幾篇獨立性研究已證實，這樣的抗體，已經足以反映了實際上的保護效力。

換言之，兩者一定是平行，不會有例外。所以國內感染症權威，李秉穎教授指出，高端的實際保護力，應該是在85-90 %左右。是否真的如此，幾個月內就會知道。（一般的疫苗保護力有50%以上，都算是合格）。

選擇高端的人，最主要應該是因為它的抗體效力，而不是單單為了愛台灣。如果只是為了愛台灣，則不管好壞，我都要注射。但因為它是不錯的疫苗，是民眾的另外一個選擇。所以不是藍綠的問題，也不是執政黨或反對黨的問題。它是台灣人的疫苗，不是某一黨派製作的疫苗，更不是任何人的專利疫苗。

至於對新變種病毒的效果，事實上各種疫苗都降低了保護力。就是因為是本土疫苗，所以如果有必要，在二代疫苗的研發，馬上會有更多立即改善的空間。或許現在大家目標針對的是Delta，誰說得準半年後又是另外一種，或許將來就有第三針的必要。所以我們最好的辦法，就是等待專家替我們做決定。當然也期待國產疫苗繼續努力，做應該做的追蹤研究。

總而言之，能產生抗體的疫苗就是好疫苗，非關國產或是國外。

（家醫學會創會理事）

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