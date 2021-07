自由開講》從國際友人回捐疫苗，看出德不孤必有鄰的真理

邱志偉

去年美國哈佛大學教授,也是政治學界大師Joseph S. Nye,Jr.的重量級著作《強權者的道德》(Do Morals Matter? Presidents and Foreign Policy from FDR to Trump)在台灣出版,該書中譯本的出版,重新讓我在內的許多人反思,例如台灣這樣的國家所倡議的軟實力(soft power)在外交領域的重要性。過去我們總認為軟實力效果有限,對台灣的實質助益毫無作用。

然而,我國因去年疫情較緩,捐助許多國家口罩,並打出「Taiwan Can Help」口號,總計捐出1000萬份的口罩到全球各國,許多人並不看好。如今,在台灣疫情再起之際,我們看到美、日、立陶宛等國,再到本周的斯洛伐克大方捐助台灣疫苗,再再證明了軟實力所營造的價值:德不孤必有鄰。

圖為感謝各國捐助台灣疫苗可愛卡通圖。(翻攝林靜儀醫師臉書)

台灣的外交處境一向艱辛,除了中國打壓不願讓台灣議題國際化之外,台灣不是聯合國成員,也喪失了許多直接與國際社會互動的機會。我曾任國防外交委員會的召委,同時也身兼波羅的海三國、非洲、中南美洲暨加勒比海這些國會家與區域間的國會友好協會長,我無時無刻都在思考著如何以最彈性又務實的方式,讓台灣走向國際社會。

在《強權者的道德》一書中,我們可以看到連美國這樣的世界強權,無時不思考自己的外交政策是否符合道德要求,如何以軟實力讓美國與盟友關係更為堅實。更何況如台灣,硬實力都未必能服人,懂得培養正面關係的軟實力就更顯可貴。而要做到恰到好處,又讓人有感的軟實力,我認為就是要在關鍵時候雪中送炭,這才會讓人願有「滴水之恩,湧泉以報」的感動。

我想,最近幾年最有名的就屬日本三一一地震期間,台灣捐出的善款讓日本政府感念至今,我們也看到日本不斷送疫苗到台灣,解決台灣的燃眉之急。而在去年台灣前後合計共捐贈斯洛伐克70萬個口罩,其中高雄市長陳其邁就代表市政府,捐贈其中30萬份口罩到斯洛伐克布拉提斯拉瓦省。

去年此刻,我們也非常感謝斯洛伐克總統卡普托娃(Zuzana Caputova),主動發文譴責中國外長王毅威脅訪台的捷克議長。真朋友就總能在關鍵時候,伸出援手。斯洛伐克在本周宣布,捐贈台灣一萬劑的疫苗,這當然是為回饋台灣去年的口罩捐贈義舉,斯國政府投桃報李的善舉,也讓包含我在內的所有國人都非常感動。

我們都非常期待像是這樣的良性循環,國際間的正面交流可以成為未來國際關係的新常態。斯洛伐克過去追求民主的歷程讓人非常動容,而即便斯洛伐克最後和捷克互相脫離成不同的國家,兩國間也能互相尊重,沒有動輒以兵戎相見方式威脅對方。我們也希望這樣的互動過程,對於未來海峽兩岸的互動可以有更多的啟發。

最後,請容我再次強調軟實力對台灣外交的重要性,這絕非是空口妄言,而是德不孤,必有鄰真理的具體實踐。我在國會外交事務上,除成立友好協會之外,更連續舉辦多屆的駐台使節足球友誼賽,斯洛伐克經濟文化辦事處代表博塔文(MartinPodstavek)也曾相當熱情參與我所主辦的足球賽。

作為國會議員,讓台灣走出去且創造更多善的循環,是我的職志。而我也同時支持政府「Taiwan Can Help」政策繼續推動下去,只要我們方向對,關鍵時刻必能帶來如疫苗捐贈的正面效益!

(立法委員)

