煲劇學歷史》《甜蜜蜜》一個時代的見證

八、九年代，不少香港人對前景感到不安，讓不少香港人流徙到外地。黎小軍及李翹從大陸來香港，就像當時不少香港人移民外地一樣，想找更好的一片天地。然而，諷刺的是，在命運的安排下，他們也和不少香港人一樣，離開香港到美國生活。

煲劇學歷史

回想起來，突然覺得許久沒有電影文章，就不妨來個電影分享文章吧。

小編是港產片fans，說到自己心目中的top 10，一定有《甜蜜蜜》。最近勾起我想起這套電影，居然是因爲《愛的迫降》，因爲小編發現了電影中男女主角多年前在瑞士火車上在不知情下背靠而坐這情節，竟然與《甜蜜蜜》極度相似！這讓我聯想到編劇是否向這套經典電影致敬（韓國人很喜歡8、90年代的港產片呢）。

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《甜蜜蜜》劇照。（網路）

《甜蜜蜜》背景是八十年代到九十年代的香港，講述同樣由大陸來香港的男女主角黎小軍（黎明飾）及李翹（張曼玉飾）在香港到紐約的離離合合，其中貫穿了兩岸三地人民很熟悉鄧麗君的歌曲，從兩個異鄉人的愛情故事，描繪一個時代下屬於香港人的故事—香港回歸前的十年的時光。

相信大家都知道《甜蜜蜜》歌曲本身是鄧麗君的經典作品，而鄧麗君是華人圈一個大家都熟悉的文化代表。不過在八十年代末，鄧麗君在香港已漸漸不再是主流，李翹也說在香港說自己喜歡鄧麗君的，一定是大陸人。因此，鄧麗君成了兩個人的共同標記。

小編喜歡這套電影，除了是因爲男女主角不俗套的愛情離合故事，也因爲當中的時代感。編劇透過兩個異鄉人的故事，拼砌出一個我們很懷念的香港—一個到處充滿機會，大家想把握在殖民地最後十年的光景中賺錢發達的香港。

黎小軍和李翹兩個人來香港的目的本來是不一樣的。前者想投靠姑母，在香港這個黃金之地找到機會後，就迎娶天津的女友；後者動機更單純，就是純粹想在香港賺很多很多錢，因此甚麽賺錢的門路也不放過。

《甜蜜蜜》劇照。（網路）

相信今日的香港人都不會認同香港是滿佈機會的黃金之地。然而，小編相信三十年前的香港，絕對是一個遍地黃金的地方，就是有手有腳、肯努力，就不會餓死甚至會發達的好地方。縱然黎小軍初來報到連廣東話都不會，但從低做起，報讀英語課程，最後都找到一份穩定工作，甚至達成夢想娶老婆；李翹在快餐店工作，又為英文學校做中介，透過介紹初來報到的大陸人學英文賺取外快，儲到一筆錢後更在股票市場大賺。兩人更合作擺年宵攤位賣鄧麗君唱片，又在樓盤展銷做排隊黨，正是那個年代不少香港人的寫照。

然而，正因爲兩人來香港的目的不一樣，李翹很清楚兩人並不會有結果。即便共同經歷過很多，命運始終將他們分隔，最後兩個人也與很多香港人一樣，分別流徙到美國紐約，最後在街邊電器店，看著電視報道他們都喜歡的鄧麗君死訊傳出的日子裏，再次在異地相遇。

《甜蜜蜜》劇照。（網路）

八、九年代，不少香港人對前景感到不安，讓不少香港人流徙到外地。黎小軍及李翹從大陸來香港，就像當時不少香港人移民外地一樣，想找更好的一片天地。然而，諷刺的是，在命運的安排下，他們也和不少香港人一樣，離開香港到美國生活。

八、九十年代的香港出現不止一部講述人在異鄉的港產片，如（小編一直非常喜歡的）《秋天的童話》及《雙城故事》（相信大家對主題曲《一生中最愛》比較熟悉）。這個當然與當時的社會思潮有關。想到這裡，小編就會感嘆，覺得香港已經進入另一輪的移民潮。不過，每當一想到在外國沒有米綫和車仔麵，就覺得自己會無法生存，所以暫時還是沒有這個打算。然而，社會環境如此，我怕未到2047，我已經在香港生存不了。

最後，為大家送上這段影片，也透露了爲何小編覺得《愛的迫降》是想向《甜蜜蜜》致敬。如果大家最近覺得鬱在家中快悶荒，不如重溫一下這些經典港產片。

P.S. 今日是白色情人節，小編也祝願天下有情人甜甜蜜蜜

本文經授權轉載自煲劇學歷史 《甜蜜蜜》一個時代的見證

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