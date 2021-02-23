煲劇學歷史》《Bridgerton》— 貴族階層種族融和的幻想

在19世紀有色人種要在歐洲社會立足本來就不容易，要攀爬成爲貴族階層更是不可思議，到底是編劇的幻想，還是真有其事？

煲劇學歷史

2020年，兩位小編都投入Netflix的懷抱，而一向不太好歐美歷史劇的我也竟然看完四季的《The Crown》，從此開啓了對英國皇室歷史的熱愛！

日子依然要好好消磨，小編承接了「皇室貴族風氣」，看了剛在去年12月底啓播的短劇《Bridgerton》（中文：柏捷頓家族：名門韻事）。一看劇名就知道裏面講19世紀初英國貴族階層的八卦，講述妙齡少女不斷在舞會尋找夫婿，而當中牽涉不少的流言蜚語，以及一個歡喜冤家的故事。平心而論，劇情是有點老土，不過如果是當輕鬆小品，滿足自己投入貴族生活的幻想，看看華美衣服珠寶首飾和盛大舞會場面，八集一季，用以消閒娛樂確是不錯！

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《Bridgerton》劇照。（網路）

回到歷史的部分。小編對歐洲歷史確實不太熟悉，不過裏面的一個景象，卻引起小編的莫大興趣。不論男主角Duke of Hastings （Simon）、男主角父親、男主角監護人Lady Danbury、皇后Queen Charlotte和女配角Marina，都是非純白人血統，而不少舞會場面中，你也會見到不少上流貴族是黑人或是亞洲人，甚至Queen Charlotte背後的一班女僕竟然有亞洲人臉孔。在這裡我必須要先強調，小編絕對不是什麽種族主義人士（這話題很敏感所以要先聲明一下），亦很提倡種族融和的。不過，在19世紀有色人種要在歐洲社會立足本來就不容易，要攀爬成爲貴族階層更是不可思議，到底是編劇的幻想，還是真有其事？

在Queen Charlotte背後的一班女僕中，出現了一位亞洲人臉孔。《Bridgerton》劇照。（網路）

其實劇中世界種族分明是存在的，只是劇中的世界觀卻輕描淡寫。Lady Danbury 鼓勵 Simon ，表示用愛可以跨越一切障礙，就像他們的國王當初愛上他們的同胞Queen Charlotte一樣，成就了Lady Danbury 和 Simon 家族可以獲得這般榮譽和地位。但Simon卻耐人尋味的表示這些都有待觀察，而且國王只要改變心意，一切都可以打回原形。

《Bridgerton》劇照。（劇中截圖）

小編我實在很難想象1833年英國才通過了廢奴法案（Slavery Abolition Act），那時才叫正式廢除奴隸制度，但黑人的處境無疑依然是困苦，在這個背景下，黑人（或其他有色人種）真的有能力爬上上流社會嗎？還是，編劇是在宣揚種族平等主義而已？

原來找一名黑人演員飾演Queen Charlotte的血統，並非無中生有。一直有論調認爲，Queen Charlotte本身是有黑人血統。證據是從官方畫像見到，Queen Charlotte的相貌帶有非洲人種的特徵，包括豐滿的嘴唇、鼻子較大等。

夏洛特王后（Queen Charlotte），英國國王喬治三世的王后。（維基共享）

從血統來説，Queen Charlotte是來自德國的貴族。不過大家也知道歐洲貴族階層互相通婚，說白了血統是很混雜（想起愛丁堡公爵是希臘和丹麥王子，而英國溫莎王室本來就是源自德國），Queen Charlotte也不例外。她祖上系出葡萄牙王室，祖上曾驅逐在北非對上與西班牙、葡萄牙之間活動的北非摩爾人（Moors），而葡萄牙國王阿方索三世與一名摩爾人情婦育有子女。 不過，除了年代久遠、以及無法證明Queen Charlotte的祖上與該摩爾人情婦的關聯外，其實摩爾人也不算是非洲黑色人種，他們由撒哈拉人、阿拉伯人等組成，血統應較爲近似今日在北非到阿拉伯國家一帶的人。

如此種種，小編覺得要說Queen Charlotte有黑人血統，實在牽強。不過，歷史上也的確出現了一位帶有黑人血統的貴族少女，她就是Dido Elizabeth Belle。

Dido Belle在1761年出生，比the Bridgerton的年代再早一個世紀，她在英屬西印度群島、即加勒比地區一帶的群島出生。Dido的生父是John Lindsay爵士，來自蘇格蘭的一個貴族家庭，擔任皇家海軍軍官並在駐守英屬西印度群島期間，邂逅了非洲裔女性Maria Belle，並誕下了私生女Dido。

Dido Belle（左）在1761年出生，比the Bridgerton的年代再早一個世紀，她在英屬西印度群島、即加勒比地區一帶的群島出生。（維基共享）

1765年，即Dido大概4歲時，Dido就被送回英國並寄養在父親John Lindsay爵士的舅舅、即當時的英格蘭及威爾斯首席法官 William Murray伯爵的府邸中，並被好好優養，接受貴族的教育。在不少記載中，包括日記和一些肖像畫，都有關於Dido的記載。到1793年，Dido與應為僕從的男子John Davinier結婚，並生下兒子，直到1804年去世。

Dido 當然是特殊例子，有歐洲貴族血統、且能被家族接納更獲得不錯的教養，算是難得，亦可能與撫養他的法官舅公提倡解放黑奴的主張很有關係，所以他積極身體力行，展示平等自由思想。

Bridgerton 中的種族融和畫面雖然與史實有一段距離，不過也不代表歷史上從來未出現過有黑人血統的貴族呢，Dido就是一個例子，更被記載下來呢！

本文經授權轉載自煲劇學歷史 《Bridgerton》— 貴族階層種族融和的幻想

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