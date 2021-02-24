自由開講》比較烏克蘭正妹與國民黨 ！

鄧鴻源

許多觀光客都想親自來一趟台灣，看看這座美麗的寶島。一名來自烏克蘭的正妹Lina表示，小時候望向窗外的風景幾乎變成「坦克車」，連活到明天都是未知數，自己被媽媽逼迫來到台灣，面對一個新的生活，Lina每天都在哭泣，離開時，媽媽跟她說：「妳現在也許會恨我逼妳去，但以後妳會感謝我。」

Lina來到台灣後，發現台灣正如媽媽所說一樣安全，「不敢相信我可以無所畏懼地在街上散步，睡覺不用害怕聽到槍響」。Lina說，如今在烏克蘭的媽媽與妹妹仍不好過，她都會把薪水寄回家。

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Lina提及心路歷程，忍不住哽咽，「我媽媽是很好的女人，我想要盡我所能為她做任何事，我想要她為我驕傲，我真的想為我的家人做任何事情。」

烏克蘭正妹Lina在YouTube頻道訴說來台緣由。（圖取自「不要鬧工作室」）

從Lina的故事可以發現，人都是為了自己所愛的親人而活下去，為她們的幸福而活下去，也讓我們發現，台灣真是幸福的地方，許多人尚且沒有自覺，甚至埋怨，尤其是那些藍營人，整天在唱衰台灣，讚美中國，卻又不願回到他們的祖國去住，只因其家人都是美國公民或有美國綠卡，實在很孬種又可恥。

她讓我想起同樣是烏克蘭來的藝人瑞莎，後者近年來取得台灣身份證，很興奮，她為台灣韻律體操發展盡心盡力，不僅創辦「瑞星韻律體操協會」，今年還將舉辦台灣第一場韻律體操賽事「瑞星盃」，原本想辦在自己生日2月21日，無奈受疫情影響，將延後一個月。

瑞莎透露，她為協會前後已經自掏腰包上百萬元，舉辦賽事也將花費300萬左右，之前群眾募資時，她老公Mike也偷偷參與，她獲知後相當感動。夫婦兩人熱愛台灣，以身為台灣人為榮，其人格高潔，將那些不斷唱衰台灣，企圖將台灣送給中國的國民黨人，完全比了下去。

藝人瑞莎於2019年正式取得台灣身分證。（資料照）

去年初，好在蔡總統以817萬票歷史新高連任總統，否則若被草包韓與國民黨取得政權，台灣穩去了了，將變成第二個香港，不再享有自由與民主，人人每天要謹言慎行，否則隨時可能被送中，看不到明天的太陽，如同以前兩蔣時期。

台灣目前有台積電與陳時中防疫團隊兩大護國神山，前者生產半導體，稱霸世界IT高科技產業，為國家創造高就業率與財富，成為舉世欣羨的國家 ; 後者與其團隊，有效擋住中國武漢肺炎的肆虐，讓台灣成為全球防疫績效最好的國家，備受國際肯定與讚美。

如果以前沒有許多民主人士的奮鬥與犧牲，台灣目前應該仍然是戒嚴時期，人民沒有自由與民主可言，每天擔憂害怕，不知何時會被國府司法以刑法一百條的叛亂罪名收押，判刑，關一輩子，甚至槍斃。更嚴重的是，台積電可能老早已跑到中國，且讓台灣越來越香港化。

Lina與瑞莎的故事可知，台灣已是世界上最安全與幸福的國家，這都是台灣人自己辛勤努力所創造出來的，許多藍營人士卻不知感恩，每天不斷唱衰台灣，實在很可恥。

國民黨政要：前總統馬英九（右起）、國民黨黨主席江啟臣、中廣董事長趙少康。（資料照）

我們應該飲水思源，感謝美麗島人士，陳文成博士與主張百分百言論自由的鄭南榕先烈，由於他們的奮鬥與犧牲，台灣才有今日的自由，民主，安全與繁榮，成為外國人欣羨的地方。

（大學教授）

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