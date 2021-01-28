伊朗與西亞世界》沙烏地阿拉伯與伊朗要開牌了嗎？

過去伊沙的友好，是在美國的影響之下，而關係轉為惡劣，同樣也是因為美國。國際輿論著眼於討論沙伊兩國是否能恢復友好，或兩國是否開戰，但這樣的命題就和伊朗與美國是否會改善關係、伊美是否會開戰？一樣的沒有意義。

陳立樵／輔仁大學歷史學系副教授

沙烏地阿拉伯（Saudi Arabia）外交部近日對伊朗喊話：「我們會伸出雙手與伊朗共創和平，但伊朗不見得想要降低緊張局勢。」隨後，伊朗外交部也回應道「看起來沙烏地近期與一些波斯灣國家互動，應該已經知道流血的戰爭對自己不再有幫助了」，也順勢對沙烏地心戰喊話，伊朗伊斯蘭共和國絕對會是第一個歡迎這種改變的國家，「希望能夠沙烏地進行區域性質的合作來解決區域問題。」從這些互動來看，自上個世紀80年代之後就交惡的兩個西亞大國，持續對峙的機會仍相當高。

多數人都知道伊朗與沙烏地兩國關係惡劣，而且帶有濃厚的宗教衝突味，即什葉派（Shiite，伊朗）與遜尼派（Sunni，沙烏地）的對抗。然而兩國的關係好壞，從本質上來看並不具宗教意涵。伊朗自16世紀以來就是什葉派國家，而同一時間的阿拉伯半島則是鄂圖曼帝國（Ottoman Empire）的領土。18世紀之後，半島上的紹德（Saud）家族勢力崛起，其目的之一便是挑戰鄂圖曼的權威。儘管紹德隨後也曾遭到其他勢力壓制，但在20世紀又重新稱霸半島，建國沙烏地阿拉伯。享有亞洲海域優勢的英國，在半島周邊區域，如科威特（Kuwait）、卡達（Qatar）、亞丁（Aden），身兼「保護」這些區域的任務。沙烏地在建國之後，較積極與美國接觸，雙方有石油方面的合作，用意便是為了抗衡英國在阿拉伯半島的影響力。在這時期，伊朗與沙烏地其實沒有什麼交集，儘管雙方分屬不同的伊斯蘭教派，也不至於看對方不順眼。

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第二次世界大戰結束後，美國取代了英國在伊朗與西亞地區的地位。美國主要是為了圍堵蘇俄的共產勢力，但掌握伊朗的石油利益也是原因之一。不過美國取得的優勢仍不夠穩定，畢竟在60年代之後，美國深陷越戰（Vietnam War）泥淖，此外，1971年英國正式退出波斯灣（Persian Gulf）之後，伊朗巴勒維國王（Pahlavi Shah）認為維護波斯灣安全捨我其誰，也得到時任美國總統尼克森（Richard Nixon）的支持，畢竟伊朗在圍堵蘇俄上仍有利用價值。近年來，學者阿勒凡迪（Roham Alvandi）對於巴勒維的研究中，主張的就是伊朗並非美國的代理人，在部分議題上仍具有主導權。沙烏地與伊朗成了美國在西亞「雙柱政策」（Twin Pillars Policy）的兩根柱子，重點就是石油方面的合作。到了此時，沙伊之間的關係仍沒有對峙，顯見教派不同並非決定兩國關係的友好與否的主因。

自上個世紀80年代之後就交惡的伊朗與以色列，持續對峙的機會仍相當高。（REUTERS）

不過，美國享有這兩根柱子的時間並不長。1978年之後伊朗巴勒維政府陷入動盪，翌年垮台，向來持反美立場的宗教人士何梅尼（Ayatollah Khomeini）趁隙掌握政治權力，建立了伊朗伊斯蘭共和國（Islamic Republic of Iran），至此伊美關係開始翻轉，到了1979年11月，伊朗的美國使館被伊朗人包圍、使館人員遭挾持，伊美關係豬羊變色。對美國而言，這當然是極震撼的轉變，畢竟伊朗革命的本質並非反美，最後卻演變成與美國徹底撕破臉。此後伊朗開始公開譴責美國陣營的盟友，尤其是西亞地區的以色列（Israel）與沙烏地。換句話說，伊朗與沙烏地開始出現對峙，關鍵因素在於兩國對美國的態度。

過去伊沙的友好，是在美國的影響之下，而關係轉為惡劣，同樣也是因為美國。國際輿論著眼於討論沙伊兩國是否能恢復友好，或兩國是否開戰，但這樣的命題就和伊朗與美國是否會改善關係、伊美是否會開戰？一樣的沒有意義。關係已經惡化的國家，該如何友好？除非當事國之一的政局發生重大變化，才有改變的契機出現。或者外在局勢產生變化，迫使敵對對手不得不握手言和以維護自身利益。然而，這樣的情勢變化又有誰能料得準？伊朗對抗美國即將進入第四十二年，代表伊朗對抗沙烏地的時間一樣長，此時若要伊沙握手言和，並非易事，首要之務是解決某些課題。

葉門問題就是其一。在早期紹德家族的擴張之中，一直沒能取得葉門這區域，更何況南方還有英國在亞丁的勢力。即使在冷戰時期，英國已經退出亞丁，轉而由蘇俄的共產勢力滲透成功，沙烏地也沒能順利全面取得葉門區域的主導權。1990年之後的葉門內戰，沙烏地藉機介入，而伊朗也開始將手伸入葉門，為的只是和沙烏地唱反調。對伊朗而言，葉門境內的沙烏地勢力壓迫，等同是美國的壓迫。在葉門反沙烏地的勢力中有什葉派、也有遜尼派，伊朗若有協助，就有了「反沙抗美」的意涵。

1990年之後的葉門內戰，沙烏地藉機介入，而伊朗也開始將手伸入葉門，為的只是和沙烏地唱反調。對伊朗而言，葉門境內的沙烏地勢力壓迫，等同是美國的壓迫。（AP）

近期沙烏地與卡達的大和解，讓伊朗多了一點嘴砲的空間。沙烏地的政策是否會因為美國情勢的起伏而出現調整？假使美國往後國勢一路走衰，沙烏地在阿拉伯半島與整個西亞地區的優勢將可能不再如以往。但儘管如此，也不存在美國勢力衰頹，沙伊就可能言歸於好的結論。除了兩國在部分議題上難以達成共識之外，過去曾與沙烏地競爭阿拉伯領導地位的國家，例如冷戰時期的埃及，是否將藉由其他方式再次成為沙烏地的對手？伊朗有沒有可能在這樣的情勢變化下，順勢對沙烏地落井下石？

相較之下，伊朗看起來沒有什麼包袱，畢竟這四十一年來都走在反美路線上，若死對頭一路衰頹，肯定更樂在心頭。上述伊朗外交部的發言，聽起來就像是對沙烏地喊話：「希望沙烏地可以重新做穆斯林，而不要做為美國的走狗。」沙烏地方面當然不可能讓伊朗主導西亞局勢發展，而且看來雙方都無意信任對方。兩邊的說法一如周星馳賭片裡的對話：「要開牌可以啊，但你開先！」。最有可能的情況是，嘴上你來我往，但沒人願意開牌。

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