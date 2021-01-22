法律白話文小學堂》看病完的收據可以節稅？

醫療收據雖然看似瑣碎的生活中小事，但對於當年度若有多項支出，特別是醫療費用支出的人而言，可能可以少繳許多稅，怎能不多多留意呢！

看病完的收據可以節稅？（資料照）

黃書瑜

許多人常在看完醫生後，就將拿到的醫療收據隨手一扔，就算會看一下內容，也頂多是看醫生開了那些藥品、有沒有副作用，但大家知道這張收據其實跟節稅息息相關嗎？這都要從綜合所得稅的申報方式說起。

醫藥及生育費是可以扣除稅額的項目之一

每年5月在申報所得稅時，許多人都會思索，到底該怎麼讓自己繳越少稅越好？這時候醫療收據就該是你考慮的一大重點。因為在所得稅法的規定中，就明文提到醫藥及生育費是可以列舉扣除的項目之一。

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只要是納稅義務人本人、配偶或受扶養親屬付給公立醫院、全民健康保險特約醫療院所的醫藥費或生育費，原則上都可以拿去扣稅，而且列報的費用是沒有金額限制的喔！

等等，並非所有的看診收據都可以列報

看到沒有金額上限，讀者們可能就開始整理自己手中的所有醫療收據了，但是其實還是有限制的，這要從場所跟內容來看。

1. 列報場所的限制

所得稅法第17條提到，只有3種醫療院所開立的醫療收據，才可以拿來扣除：公立醫院、全民健康保險特約醫療院所、經財政部認定其會計紀錄完備正確的醫院。

基本上，看到醫療院所門口貼有「全民健康保險特約診所」的圖樣時，那邊開立的醫療收據通常都會被國稅局接受。

但有些我們生活中常去看病的地方，像是國術館、月子中心，或是部分的中醫診所，雖然它們有開立收據，但如果不是健保特約的醫療院所，那邊的收據是不可以拿來列舉申報的喔！

基本上，看到醫療院所門口貼有「全民健康保險特約診所」的圖樣時，那邊開立的醫療收據通常都會被國稅局接受。（資料照）

2. 列報內容的限制

原則上，只要是具有醫療目的的醫藥及生育費用收據都可以申報，比較常見的問題就是：醫美及牙齒矯正費用可否拿去申報。

標準其實就是扣緊「醫療目的」做思考，就會發現如果為了美容目的去做的醫美行為及牙齒矯正，這種收據就無法申報。但是，如果是因為牙齒疾病而做了鑲牙、假牙或齒列矯正，在出具醫師診斷證明的情況下，這種收據就可以提出申報。

由於大家都會想盡量申報手頭上有的這藥費用，因此財政部也陸續做出許多解釋，說明哪些情形是可以計算申報扣除的，以下整理出幾種常見情形 （要提醒大家，假設這些醫療費用已受有保險給付，就此部分是不可以再列報扣除的喔！）：

1. 付給護理之家機構或居家護理機構（該機構是依法立案的公立單位，或與全民健康保險具有特約關係）的養護費中，就醫療給付部分所單獨開立的收據。 2. 付給公立或與全民健保具有特約關係的護理之家及居家護理機構，檢附其出具的收費收據及醫師診斷證明。 3. 付給公立或與全民健保特約的設置救護車機構，因救護車執行勤務依緊急醫療救護法規定收取的費用，就其出具的收款憑證。 4. 因身體殘障所裝配的助聽器、義肢、輪椅等支出，憑醫師出具的診斷證明與統一發票或收據。 5. 因病赴國外就醫，檢附國外公立醫院、財團法人組織的醫院、公私立大學附設醫院出具的證明，即可申報扣除 6. 納稅義務人及其配偶或受扶養親屬，因病在大陸地區就醫，所給付符合規定之大陸地區醫院醫藥費，也可申報列舉扣除。申報時須醫院出具證明，及經財團法人海峽交流基金會驗證。 7. 在合於規定的醫療院所治療，因病情需要自行外購使用的特種藥物，其藥費可憑載明使用人的統一發票或收據及該醫療院所的住院或就醫證明、主治醫師出具准予外購的證明書。 8. 納稅義務人、配偶或受扶養親屬如屬因身心失能無力自理生活而須長期照護者，其付與公立醫院、全民健康保險特約醫院及診所或其他合法醫院及診所的醫藥費。

因身體殘障所裝配的助聽器、義肢、輪椅等支出，憑醫師出具的診斷證明與統一發票或收據。（https://www.irasutoya.com/）

列報的金額怎麼算？

一般而言，大家拿到的醫療收據會有一欄寫有「收據金額」或「實收額」，也就是看診當天實際支出的金額，基本上就是以這個金額為計算。

這時候大家可能會想說「怎麼辦？我先前的收據都已經丟掉了…」其實不用擔心，因為醫療費用資料原則上都會上傳至國稅局，甚至有許多大型醫院在繳款時也都會告知響應節能減碳，請支持不列印收據。

如果沒有列印紙本收據也無須擔心權益是否會受影響，因為一來資料是直接上傳至國稅局的，基本上報稅時資料都會如實陳列，少報的機率比較低，再來有一些醫療院所是可以補發收據的。

只是作者還是會建議大家，若有拿取紙本收據，請將這些收據妥善保存。在報稅時，可以就調出的資料做比對，確認是否所有的醫療費用都有如實被申報進去。若有少申報的也可以提出該收據為證明，補認列扣除。

歸納本文小提醒

1.隨手保留、整理好醫療收據。

2.僅具有「醫療目的」的收據可以申報。

3.當年度可列舉扣除項目金額可能多於該年度標準扣除額時，醫療收據可能會是決定你要用哪種方式報稅的最後一根稻草。

4.報稅時比對醫療收據金額，若有少認列可提出收據作證明補申報。

醫療收據雖然看似瑣碎的生活中小事，但對於當年度若有多項支出，特別是醫療費用支出的人而言，可能可以少繳許多稅，當然要多多留意！

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