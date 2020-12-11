胡，怎麼說》恕我必須一直批馬批k黨！

胡文輝

中國國民黨已是在野黨，馬英九也卸任總統4年多了，但是，恕我必須一直批馬批國民黨！因為，中共經由它宰制台灣的單向操控鏈必須阻斷，否則，台灣的前途將沒有選擇，終將落入中共一黨專政的虎口！

近來，美國、澳洲、加拿大、歐洲多國等都示警，中國正無孔不入的滲透各國媒體、政界、學界、軍界、文化界等等，賄賂、收買、援助合作、色誘、邀訪、高規禮遇、暗助提升地位等等等，手段無所不包，以操控各國走向。

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其實，中共在台灣，以上所有滲透操控手段，早已全部實施，而且多重、多管道實踐及多層深化，台灣可說是中共滲透手段的試驗場域，也成了被中共滲透最徹底的國家。說什麼一個中國，就是被中國滲透透成了同國的；說什麼兩岸一家親，就是被滲透透到已分不清敵我！

中國（中共）－中國國民黨（馬英九、泛藍陣營）－台灣（中華民國），就是中共建構對台灣的「單向操控鏈」的主鏈，當然，這條操控鏈一定也包括綠營人士。藍綠不同的是，掛著「統派」招牌的藍營人士，簡直不避諱、不知羞的堂而皇之唱和中共論調；綠營人士如沾惹中共一經曝光，就馬上見光死，在綠營再無容身之地，只能投靠藍營，在政界、名嘴、媒體，在所多有。

中國國民黨目前是最大在野黨，馬英九曾任8年總統並任多年的黨魁，這個黨、這個人，當然成了中共建構台灣操控鏈之指標。馬英九在總統任內推動的從經濟統合到政治統一（台灣被統被併），服貿協議就是其核心謀略，所幸台灣的太陽花學運推翻服貿，打斷了這條促統操控鏈，也因此，太陽花學運及要角林飛帆，成為馬英九促統之志未酬的最痛更是最恨。

中國國民黨目前是最大在野黨，馬英九曾任8年總統並任多年的黨魁，這個黨、這個人，當然成了中共建構台灣操控鏈之指標。（REUTERS）

2008年之前，馬英九在野時反軍購、曾69次擋軍購預算，2008年上任後，軍購預算花費多而不實、項目大都不是保衛台灣之急需，潛艦採購就這樣被他推遲了15年，弱化台灣國防武備、外交休兵到自我休克，8年總統下來，使得台灣幾乎成了中國的囊中物。

近來他高唱的共軍如攻治，首戰即終戰、國軍不到一天就會投降等失敗論調，這根本就是他一路反軍購、弱化國防、外交休克的終極目的。因為蔡英文上任後，翻轉馬的親中促統路線，加強建構國防，強化外交出擊，馬設定的促統之路被阻斷，所以圖窮匕現，狐狸尾巴露了出來，才會講出那些惡質的投降主義、黑心的失敗主義論調。

看看現在的中國國民黨，所作所為都是馬設定的那一套，仍然在中共操控鏈下不可自拔，仍然沉陷在親中、舔共、反美、害台也在所不顧中，自甘墮落，一以貫之。

恕我必須一直批馬批國民黨！因為，台灣需要一個正常的反對黨，除非國民黨全倒，另一在野黨取而代之，否則，只能期待國民黨即使不正常，也不要太反常到一路歸西當中國操控的傀儡黨。

恕我必須一直批馬批國民黨！因為，我對國民黨仍然有一絲絲的期望，希望它能當個正常的反對黨，自斷中共的一中操控鏈，有一天如正常到令人相信它不會賣台，也不無可能再度執政。

恕我必須一直批馬批國民黨！因為，絕對的權力會令人絕對腐化，我不希望因為國民黨親中舔共太反常，反台灣反到妖氣森森，令人有將台灣送中的恐懼，而喪失了反對黨監督政府功能，這對台灣民主自由之路不會是好事。

恕我必須一直批馬、批國民黨！

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