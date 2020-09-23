胡，怎麼說》習惡霸的「公道」，就是中國「無法無天」！

太陽打西邊出來了！無法無天、我行我素、文攻武嚇、霸凌欺壓...，使得四鄰各國都受其害的中國「惡霸」，竟然要求聯合國「主持公道」？

中共頭子習近平21日在聯合國成立75週年紀念峰會上，大談「不能誰的拳頭大就聽誰的」、「任何國家都沒有包攬國際事務、主宰他國命運、壟斷發展優勢的權力」、不能在世界上「我行我素，搞霸權、霸凌、霸道」，他並呼籲聯合國「主持公道」！

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中共頭子習近平21日在聯合國成立75週年紀念峰會上，大談「不能誰的拳頭大就聽誰的」、「任何國家都沒有包攬國際事務、主宰他國命運、壟斷發展優勢的權力」、不能在世界上「我行我素，搞霸權、霸凌、霸道」，他並呼籲聯合國「主持公道」！（法新社）

習近平的話當然是在暗指美國，不過，這些話用來譴責中國政府、譴責一黨專政的中共政權、譴責一人獨裁的習大大自己，才是剛剛好而已！

中共政權近來在台灣海峽、在南海、在東海釣魚台海域、在中印邊境...，就是自以為軍事力量強了、拳頭大了、就可以我行我素、霸權霸道、故意挑釁、製造爭端，逼迫台灣、也聲索南海主權的越南、菲律賓等國、日本、印度等等鄰國都要乖乖聽中國的，任中國予取予求。

原來，習近平所謂「公道」，根本就是惡霸的霸道歪理，就是中國惡霸自己可以無法無天！

中共軍機最近6天5度侵入台灣的ADIZ（防空識別區），並侵越海峽中線，這就是惡霸無法無天的惡質霸凌，台灣承受中國惡霸壓力最為直接而深刻。我們當然不能讓惡霸得逞，除了自身堅強的防衛反擊力，必須聯合美日及世界上所有愛好和平的國家，共同扺抗惡霸侵凌。

在對付惡霸侵凌的「外患」的同時，台灣還必須花大力應付內部舔中共惡霸屁屁的統派政、商、媒、黑等勢力，他們配合中共大扯台灣後腿。

中共講台灣與美國發展關係，是當美國的棋子，舔共派就一直唱和棋子、棋子...；中共批評台灣擴大開放美豬美牛進口，是向美國獻上「投名狀」，舔共派就一直大唱美豬是投名狀...；中共批台灣親美是走台獨的死路，舔共派唱和的更起勁，馬英九的「首戰即終戰」等說法就是配和中共大跳惡霸之舞。

中共批台灣親美是走台獨的死路，舔共派唱和的更起勁，馬英九（中）的「首戰即終戰」等說法就是配和中共大跳惡霸之舞。（資料照）

惡霸把無法無天當自家公道，其實是中國一貫的作風，中國外長王毅推動的是「戰狼式外交」，他本月中在東協線上視訊會議上，就提出習近平那套「惡霸的公道」，批評美國在南海耀武揚威，製造南海軍事緊張、升高衝突危機，是損害南海和平的危險因子云云。

越南外長范平明馬上重重打臉王毅，表示越南及東協盟國「歡迎美國對維護南海和平、穩定、發展的努力及積極貢獻」，他更直接指責中國，在南海做出的嚴重事故，「侵犯小國權利」的行為，加劇南海緊張局勢、破壞該區的和平、安全，並違反國際法！

惡霸絕不是文明世界的公道，無法無天更無法生存長久，無法無天的惡霸必定會自取滅亡！讓我們一起挺過去、等著看那一天的到來！

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