胡，怎麼說》夭鬼沒假細禮，藍軍仍搶著參加統戰大普渡！

王金平不去了，林榮德等等等一狗票搶著去！國民黨不去了，國民黨人搶著去！深藍傾紅那一掛更是搶翻天，就怕去遲了沒吃到海峽論壇-這場年度統戰大普渡！

中共喉舌官媒央視一句「這人要來大陸求和」，就破了江啟臣營造的派王金平代表國民黨去參加海峽論壇的局，國民黨與中共方面雖忙著粉飾：「求和=追求和平」，不過，台灣人民可不是那麼容易被騙，因為國共兩黨共謀追求的統一目標一致，等號之後還有等號：「求和=追求和平=投降」，不會因為加了中間過渡的「追求和平」，就看不見「求和=投降」的終極被統。

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中共喉舌官媒央視一句「這人要來大陸求和」，就破了江啟臣（左二）營造的派王金平（右二）代表國民黨去參加海峽論壇的局。（資料照）

國民黨大陸部主任左正東指稱，台灣人民對中國大陸的心態非常脆弱，對於中方解釋「追求和平」的新說法無法接受，才讓國民黨取消以黨名義參加海峽論壇。

這種話簡直就是放屁！台灣人民對國、共兩黨在搞什麼， 不是你講的脆弱的玻璃心，而是明鏡高懸，你們根本無從躲藏逃避，才化整為零，不以黨的名義，改以個人名義去參加，但這也逃過過人民的眼睛。

江啟臣昨晚臉書發文表示，他忠於中華民國，堅持對等、尊嚴前提下與對岸互動交流，他絕不會讓國家、政黨受到任何侮辱。這些話雖然假假的，還算有點樣子，打臉左正東誣指台灣人民玻璃心，則還算不上剛剛好。

國民黨大陸事務部主任左正東。（資料照）

其實，破了江啟臣、王金平的局的，除了中共鷹派的戰狼式武嚇文攻狠操作，藍軍急統派更是配合出力更大，他們心態上認為，去求和，也要由他們代表去，輪不到王金平，說白了，如果要獻上「降書」，也應由他們代表。國民黨那個黃復興黨部主委被爆料曾說出口的話，寧願被中共統一，也不願接受民進黨統治，也反映了這種心態。

其實，國民黨內一大票人，夭鬼可沒有假細禮，才農曆七月尾巴，就搶著去參加海峽論壇-這場中共舉辦的年度統戰大普渡！

王金平不去了，立刻冒出「前代主席」林榮德自己組團參加，還有一狗票中常委、中委、代表、藍紅媒體及名嘴、親中左派社運團體、統派政黨、學者等等搶著去，可熱鬧了，如沒受邀，有的就想方設法向中共方面要求恩賞參加，如因防疫期間的種種因素不能去，就怪東怪西怪政府打壓...。

國民黨前代理主席林榮德。（資料照）

這是年度統戰大普渡，中共藉此「普渡眾統」，論促統之功行賞....，他們自認「群賢畢至」，但不少人認為「群丑亂舞」、醜態百出...。

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