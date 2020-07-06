林濁水觀點》台灣認同飛升；統、中間派政黨前途黯淡

依台灣人認同高漲的事實，如今兩大獨派政黨合計，偏好的民眾有40.1%之多，而統派政黨只有5.9%，中間路線的黨也只有5.3%。民意結構和趨勢如此，價值觀、國族認同再不調整的話，國民黨和民眾黨末來只有更趨沒落而巳。

林濁水

5月，游盈隆公佈民調指出，以台灣人為光榮的民眾高達78%；這幾天，政大選研中心公布民調指出台灣人的國族認同飛升到67%，比上個月大幅上升8.5%，創下歷史新高；中國人認同掉到2.4%－等於幾乎不存在了；至於在1992年認同度曾高達46.4%，居民意主流的「既是台灣人也是中國人」的認同，今天剩下不到台灣人認同的一半。30年來，台灣社會國族認同的變化的劇烈程度真令人吃驚。

台灣人國族認同變遷圖。（圖：取自中央社）

台灣人－台獨認同赫赫然地成長的趨勢，是國內外眾多政治、經濟、社會、文化客觀條件堆疊成的；然而，主觀的努力也必不可少。認同的變遷，近幾年來，政媒界有個流行：用世代變遷的觀點來做分析的依據。常被提到的世代分類，有美麗島世代、天然獨世代、野百合、太陽花世代等等。但是世代差異本身畢竟不是純粹從天上掉下來的事物，本身也是許多客觀的時代條件的産物；而且任何一種認同變遷都有起有伏，並不會和世代交替百分百呼應。因此，本文要借用一個叫建國思想傳播者（Nationalism Carrier）的觀點來和世代變遷的觀點交錯做個簡要的分析１。

建國思想傳播者，可能是個人、是政治明星，更有力的則是以建國運動為職志的「使命政黨」。

當年陳水扁看到社會上認同自已既是中國人也是台灣人，又中又台，不中也不台的最大，便搶搭上不統不獨的便車，這樣做，在民主政治中也是常態，無可厚非。一個政黨如果這樣做，便叫做掮客政黨。掮客也者，自己不開工廠，不事生產，只要鼓如簧之舌認真兜售別人的產品，便可大謀其利者也。這樣做的政黨，在角逐權力時，權力往往刻意迴避明確的中心思想。和掮客政黨相對的，是使命政黨。使命政黨也者，就是承擔讓自已的理念在社會中由小眾而大眾的使命，然後取得政權的政黨。

現在就用交錯世代變遷和建國思想傳播者兩個觀點，來看看近30年來台灣人認同的浮沈。

戒嚴時期出現的美麗島集團雖然是左右統獨反威權統治的聯合陣線，但是美麗島世代的主流是台獨，因此解嚴後，抵抗壓迫的聯合基礎不再，統獨便分道揚鑣，由黨外轉化成的民進黨很快地就在1991年通過了《台獨黨綱》，確定成為建國思想傳播者。不過，稍後崛起的美麗島辯護律師，主流如謝長廷、陳水扁卻反對民進黨的台獨化。

1990年代的政治現實是又台又中，左右逢源的「台灣人也是中國人」認同是壓倒性的社會主流民意；相對的，台灣人認同居於少數，台獨認同更加弱勢，因此，陳水扁對《台獨黨綱》非常感冒。一方面，他一心一意要廢除《台獨黨綱》，另一方面，他高舉「新中間路線」，採取不統不獨的立場以求左右逢源。

時至今日，台獨認同隨著台灣人認同的上升，己經蔚為台灣的新主流價值，而既台又中的中間立場支持只剩27.5%，在社會大眾中佔的位置已經相當邊緣化了，於是做為民進黨員不免慶幸，當年民進黨挺住了，1980年代末到1990年代末，他們無論是阻擋《台獨黨決議文》、《台獨黨綱》的通過或廢除《台獨黨綱》都沒有成功。民進黨沒有被陳水扁整個拎著走上廢《台獨黨綱》的路。

台獨認同隨著台灣人認同的上升，己經蔚為台灣的新主流價值。（圖：本報資料照）

1990年代，除了民進黨之外，李登輝的本土化、民主化政策，也使他扮演了雖然比較保守，卻也可以算是建國思想傳播者的角色；這樣，再加上台灣產業轉向高科技及民主化帶來的光榮感，使我們看到了在1990年代，台獨－台灣人認同持續了時間最久，幅度最大的一段上升時間。從（上圖）可以看到1992－1999年，7年之間台灣人認同上升了22.0%，每年平均3%多，中國人認同由25.6%掉到剩下12.2%；但是又中又台則變化不大，從46.4%掉到42.5%。這表示的是原先認同這一項的，有大量轉成台灣人認同，但少掉的又有從中國人認同中大量移進來補充的。

而陳水扁2000年上台的8年執政中，雖然中國人認同持續下降，但是第一任前4年，因為宣布不台獨的「四不一沒有」，超級政治明星扮演了負面的建國思想傳播者角色，壓抑了民進黨的正向傳播效能；而他的第二任既因弊案而聲望重挫，台灣人的光榮感跟著受損，他又走上令美國和台灣社會都提心弔膽的冒險台獨路線，影響所及，8年間成了台灣人認同上升非常遲鈍的時期，縱使這時天然獨的一代已進入被民調涵蓋在內的成年期，但是從1999到2007年，台灣人認同居然只上升了4.1%，8年成長幾乎只有前一個快速上升期的1年稍多一點點。另外，符合他新中間路線的「又中又台」左右逢源的也從42.5%略略上升成為44.7%。

到了馬總統上台，雖然民進黨進入了相當長的不振時期，但是由於民眾對馬的親中産生強烈疑慮，意外地反彈出台灣人認同快速上升的時期，到了2014年，正是太陽花世代叱吒風雲的時候，台灣人認同達到了60.6%的新高峰，遙遥領先又中又台的32.5%，至於中國人認同更掉到了4%都不到的悲劇境地。

接下來，蔡英文領軍乘太陽花和白色力量餘威擴大戰果，雖然選舉大獲全勝，但是她和太陽花調性是有別的。在認同上，她刻意低調的「維持現狀」策略產生了對台獨、台灣人認同壓抑的威力，於是台灣人認同進入1990年以來，時間最長，下挫幅度最大的時期，2015～2018年，有了長達4年，幅度達6.1%的下挫；這段期間，中國人認同仍然乏善可陳，從未達到4%以上，但又中又台的認同和陳水扁當總統時期一樣，長時間的持續上升，從32.5%上升到38.5%。

這不利的狀態直到2019年蔡突然轉向而被稱為辣台妹，再加上香港反送中運動以及民眾對聲勢曾如日中天的韓流的恐懼，幾個因素交相作用下，台灣人認同才在2019年猛然回升，2020年又由於防疫有成，國民榮譽感暴升，於是在兩年之間，台灣人認同猛升12.5%，創造了67%的歷史新高，而既中又台的認同，在左右不逢源之下巨挫到剩下27.3%。

台灣民眾對政黨的認同和對統獨、國族的認同高度相關，這已經是常識了。最近游盈隆做了一個政黨認同的民調，使這個常識有了一個數字的依據。他的調查整理如下表。

統獨民眾對各政黨支持度對照表。



統獨民眾對各政黨支持是這樣的：

1、台獨民眾支持民進黨的超多，有42%，支持時代力量的居次，但只有14%，值得注意的是，台獨的居然有18%是什麼黨都不認同的。

2、統派民眾聚集取暖的最後堡壘是國民黨，他們有52%支持國民黨。

3、維持現狀，大抵是中間派了，沒錯，支持民眾黨的略略多些。

既然台灣民眾對政黨的認同和對統獨、國族認同高度相關，而目前的狀況是台灣人認同空前上升，統一支持度極度低迷，兩邊通吃的既中也台又很不左右逢源，於是反應在當前政黨的處境上，毫無疑問的，對民進黨大大有利，而國民黨和民眾黨危機重重。

依政大選研中心調查，現在民眾對民進黨的偏好暴升，到了36.8%的空前高度；相對於的國民黨剩下15.8%，竟不到民進黨的一半！至於民眾黨雖然號稱第三大黨，但是只有5.3%，和過去同樣處於第三大黨地位的新黨或親民黨相比，景況都瞠乎其後：新黨一創黨就有5.6%，最高9.8%，連續4年都比民眾黨的最高點還高；親民黨一創黨就有9.1%，最高達15.8%，居然還超過國民黨成為第二大黨，同時，處在9%以上，幾乎是民眾黨最高點一倍的，時間有4年之久。

台灣民眾政黨偏好分佈圖。（圖：取自政大選研中心）

做為新興第三黨，新、親不只當年民眾偏好度遠勝於今天的民眾黨，而且兩黨一上戲台，就是戰將如雲，人才濟濟，和民眾黨只是一人唱獨腳戲大大黨不同。

依台灣人認同高漲的事實，如今兩大獨派政黨合計，偏好的民眾有40.1%之多，而統派政黨只有5.9%，中間路線的黨也只有5.3%。

民意結構和趨勢如此，價值觀、國族認同再不調整的話，國民黨和民眾黨末來只有更趨沒落而巳。

註：

1. 林濁水，民進報24期，1988，〈台灣建國意識的發展〉。

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