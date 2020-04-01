照護線上》必問！雙眼皮手術六個重點

網路時代讓大家可以輕易獲得很多關於雙眼皮的資訊，但也可能抱持不切實際的期待，畢竟每個人都是獨一無二，動手術前務必跟醫師好好討論！

◎蔡文平 醫師

眼睛是視覺焦點，使得雙眼皮一直是大家相當感興趣的議題，然而雙眼皮手術可沒有想像中單純、簡單，而且可能出現一些併發症，讓我們透過懶人包來提醒大家幾個關於雙眼皮手術的重點。

雙眼皮手術做法多樣，各有優勢

雙眼皮手術大致分成兩大類，一類是「切開」，一類是「縫合」，兩者的差異主要在於切口的大小，為了方便大家理解，我們分別用「割雙眼皮」和「縫雙眼皮」來說明。

「割雙眼皮」是在上眼瞼做一個弧形切口，移除適量眼眶脂肪，然後關閉傷口。

「縫雙眼皮」同樣需要局部麻醉、也要切開皮膚，不過切口較小，醫師透過幾個較小的切口來移除部分眼眶脂肪，再縫合真皮層與眼瞼板，是切口較小的微創手術。所以說所謂的「無痕」指的是「傷口較小」，並非「完全沒有傷口」。

在「割雙眼皮」和「縫雙眼皮」兩者之間還有很多種變化，醫師會先評估每個人年齡、眼瞼厚度、皮膚鬆弛程度等實際狀況後，採取合適的作法。

不難理解，「割雙眼皮」的切口較大，能夠處理較鬆、較厚的眼瞼，也能針對眼型做些調整，雙眼皮摺痕較明顯可以維持很久，不過恢復期比較長。





「縫雙眼皮」的切口較小，優點是恢復期較短，但雙眼皮摺痕可能沒有那麼明顯，摺痕無法維持那麼久。由於每個人眼瞼狀況差異很大，不是每一個人都適合「縫雙眼皮」。

雙眼皮手術常見併發症有哪些？

既然是手術，就可能有併發症產生。雙眼皮手術在術後可能遇到的併發症包括皮下血腫、傷口感染。正常狀況下，少量皮下血腫都會漸漸被組織吸收，不至於造成大礙。剛手術完的傷口務必好好照顧，以降低傷口感染的機會。若發生感染，要立刻回診，及早接受治療。

術後一段時間，待眼皮消腫後，可能會見到一些常見的併發症，例如兩側雙眼皮不對稱，有很多種原因會造成雙眼皮不對稱；摺痕可能不順，也可能過寬或過窄；摺痕可能漸漸變淺、變不見。部分併發症與疤痕有關，由於體質的關係，有些人的疤痕比較明顯。因為會移除部分眼眶脂肪，所以有些人的眼眶會出現凹陷。

另外，有些是比較少見的併發症，像是眼睛閉合不全，或是造成一些角膜傷害。

若遇到這幾個狀況，理論上可以進行調整。

哪些狀況需要再次手術？

需要再次手術的考量，主要是看雙眼皮有沒有達到預期目標，包括不對稱、寬度、疤痕、凹陷等狀況都有可能再次手術。

醫師通常會等恢復期過後再仔細評估是否需要再次手術，不同的狀況會在不同的時間點處理，一般來說會等待疤痕比較成熟穩定以後進行，較不會影響手術。

雙眼皮手術後，傷口照護重點

雙眼皮術後照顧很重要，務必保持傷口清潔，醫師大多會開立藥膏，並教導正確照護方式。雙眼皮的傷口屬於「清潔傷口」，照護起來比較簡單，可以自己在家換藥，先用生理食鹽水、棉棒清潔傷口，再敷上藥膏。

剛開完刀的傷口可能有些滲血或分泌物，每天應該進行清潔，不要讓傷口卡著一層厚厚的痂，不但會影響拆線，也可能影響到後續疤痕的形成。

術後可以適度冰敷，有助於消除腫脹。也請盡量不要吃一些容易過敏、刺激性、會造成眼睛腫的食物，比如說海鮮、酒類、麻辣等，避免腫脹惡化。

充足休息非常重要，可減輕眼皮腫脹，對傷口恢復也有幫助。使用電腦、手機的時間要縮短，避免眼睛過度疲勞。雙眼皮手術會對於眼睛周圍的組織造成一些破壞，需要時間恢復，這段期間用眼會容易感到疲倦，休息真的很重要。

術後請先暫停化妝，要等到拆完線、傷口恢復穩定後才可以開始上妝。隱形眼鏡也請暫時不要配戴，若是縫雙眼皮大約是暫停一周，待消腫恢復後可以開始戴，若是割雙眼皮，得等到拆線、傷口穩定再開始戴會比較理想。

哪些人不適合接受雙眼皮手術？

有全身性疾病的人，例如糖尿病、凝血功能異常，術後出現併發症的風險較高，要非常小心。

臨床上偶而會遇到明顯凸眼的狀況，這時要評估是否有甲狀腺機能亢進的問題、凸眼的程度是否有在進展，都需要留意。

有很多人會關心蟹足腫，想了解術後疤痕是否會很嚴重，醫師會評估溝通，確認是否為蟹足腫，再討論手術的可能性。

雙眼皮手術前需要做哪些準備？

考慮雙眼皮手術時，最重要的是了解自己的眼睛，並非加上雙眼皮就能夠變成像藝人的眼睛。接下來要了解自己的期待，究竟想變成怎樣，雙眼皮手術不是想變成怎樣就能夠達成。建議跟手術醫師充分溝通，讓實際動手術的醫師了解，才不會與自己的期待有落差。

安排手術時，要規劃充裕的休息時間，讓傷口能消腫、癒合，千萬不要在工作很忙、時間緊迫的狀況下動手術。安排在休長假、寒暑假，會比較合適。

網路時代讓大家獲得很多關於雙眼皮的資訊，但也可能抱持不切實際的期待，畢竟每個人都是獨一無二，動手術前務必跟醫師好好討論喔！

本文經授權轉載自照護線上 必問！雙眼皮手術六個重點

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