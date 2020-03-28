神楽坂週記》那時，「KONAMI」還不是一句貶義詞

雖然無論從關卡設計、操作性來說，它決不是一款簡單、好破關的低難度遊戲，但玩家既可以努力設法攻略關卡，也能以2P雙打協力的方式突破既有的過關模式。加上優秀的背景美術風格及動聽的BGM，讓《柯拿米世界》成了一款成功的「遊戲大拜拜」，更讓人懷念起那個「提起KONAMI也不會勾起家用主機玩家任何不愉快」的FC年代。

神楽坂雯麗

在2000年代初期大幅洗牌重組後的日本遊戲業界，像是「音速小子在任天堂遊戲中與瑪利歐一起出現」這類不同公司的角色在其他公司的遊戲中登場的作品，早已不是新鮮事；更別提稍有資歷的遊戲廠商，推出各種由自家各系列主角同台競演的Cross Over Game，更是讓今日的玩家們都已經習以為常，其中最為成功的，可能就是（早已不只有任天堂角色登場的）《任天堂明星大亂鬥》系列了。

但在1988年，當KONAMI在FC上推出以自家人氣遊戲主角紛紛登場為賣點的《柯拿米世界》（コナミワイワイワールド）時，那時根本還沒聽說過什麼「共同宇宙」啦、「跨界共演」之類行銷噱頭的玩家們，可是覺得這個點子新鮮無比，而且幾乎立刻為這個遊戲陷入瘋狂，整天抱著華泰攻略本，忙著抄寫接關密碼，為了救出各個再熟悉不過的KONAMI系列遊戲主角們而奔走。

《柯拿米世界》包裝盒繪。其中「金剛」與「麥基」，還是來自好萊塢電影的授權角色。（作者提供）

在《柯拿米世界》中，玩家需要操作以過去經常在KONAMI遊戲中登場的吉祥物「柯拿米人」、以及本作的原生女主角機器人「柯拿米女孩」，在融合了不同KONAMI名作如《兵蜂》、《惡魔城》、《大盜五衛門》、《七寶奇謀》⋯⋯等世界觀的關卡中冒險，在救出各個KONAMI遊戲主角之後，再藉由他們的特殊能力突破更多關卡，最後打倒盤踞於宇宙空間中的大魔王「瓦爾特」（ワルダー，或許直譯為「壞爾特」更為貼切），令柯拿米世界重回和平。

遊戲過程中，玩家需要應對不同的關卡，選擇能力、技能各異的不同遊戲主角來應對。而《柯拿米世界》的關卡構成也因而可分為「動作關」與「射擊關」。其中最讓老STG玩家津津樂道的，大概就是揉合了《兵蜂》與《沙羅曼蛇》特色的射擊關卡。這部份也和大約同時期，同樣集KONAMI自家射擊遊戲精華於一身的搞笑STG《瘋狂大射擊》（パロディウス）有著共通之處。

頗有超時空科幻冒險感的關卡選擇畫面。（作者提供）

如同前述，《柯拿米世界》最為人稱道的，就是「柯拿米主角的夢幻共演」這一設定。而各關卡的背景音樂，也都忠實地引用了原典的經典樂曲。而來自不同作品的遊戲主角，其操作特性、攻擊方式，也都明確地反映了原作的邏輯，並不會讓玩家產生那種「為了要讓該角色在《柯拿米世界》中登場，而勉強地改變了角色特性」的違和感。

遊戲的美術表現也充分營造出「柯拿米主角大集結」的豐富感，不僅是關卡背景，就連敵人角色的種類也非常多元化，即使是原創的最後頭目，其設計也充分有著當時「遊戲最終頭目」所應有的格式。另一方面，作為結合動作與射擊的冒險遊戲，《柯拿米世界》的角色命中判定十分明確，也直接反映了各個遊戲主角的性能差異，因此在哪個關卡使用哪位角色來過關，就有了強烈的戰略性。遊戲關卡的構成也從引導玩家積極地探索、活用各角色的特性來設計，甚至有必須再度探索曾經破關的關卡，才能取得的特殊道具存在。因此《柯拿米世界》成了一款相當耐玩的遊戲。

金剛在「大盜五衛門」的江戶時空中冒險的景象，只有《柯拿米世界》中才能看到。（作者提供）

《柯拿米世界》的另一個優點，則是簡短的接關密碼。由於接關密碼僅反映目前為止成功救出的角色、子彈數目及在射擊關卡中是否入手了特殊副武裝，因此只需要14個片假名字元就能完成。寫到這邊，是不是有讀者還記得破關前的最強密碼呢？

當然，《柯拿米世界》也並非完美。遊戲過程中最為玩家詬病的固有問題，大概就是遊戲捲軸移動的觸發點，非常接近行進方向的畫面角落，這導致當捲軸移動、畫面改變時，敵人往往會出現在玩家來不及反應的近距離，增加了許多原本可以避免的損傷；即使玩家手上有攻略本，或是已經熟悉到可以把敵人位置背誦起來的程度，某些關卡中，還是很難避開這種「突襲」。在當時，得益於遊戲中出現補血道具的頻率不低，以及敵人耐久力並不算太高，這種困難並不至於讓玩家摔搖桿放棄；直到近年有熱心玩家改造遊戲的ROM，土法煉鋼自行改善了這個令人頭痛的捲軸問題。

結合了《兵蜂》、《沙羅曼蛇》及《宇宙巡航艦》要素的射擊關卡。（作者提供）

萬一辛苦過關救出的角色「死亡」需要復活，也是非常麻煩的事情。《柯拿米世界》中的復活系統，需要消耗「子彈」——它既是射擊關卡中的副武裝彈藥，也是迷你遊戲中的貨幣，其單位為「人數×100」！因此，當有多位角色陷入無法戰鬥的狀態時，玩家如果乖乖地按照系統設計去復活角色，就必定會陷入不斷收集子彈的枯燥作業中。不難想像，如果發生全滅（除了兩位原創主角外全員死亡），加上持有的子彈減半的系統懲罰，這比玩一般的RPG遭遇全滅還令人絕望。

因此就有個眾所皆知的「偷吃步」：假如直接使用密碼重新接關，就會以角色全員正常的狀態開始。換句話說，根本就可以免費地復活所有人。雖然使用這個方法會需要多花一點時間輸入密碼，但相較於單純收集子彈的枯燥作業，還是省時省力許多。儘管也有透過小遊戲賺取子彈或復活同伴的方法，但對玩家來說，都沒有比較容易。

《魂斗羅》風格的最後頭目關卡。其BGM也與（當時尚未發售的）FC《魂斗羅》相同！（作者提供）

另一個不盡完美之處，就是雖然遊戲開始時，系統上讓玩家能自由地選擇破關的關卡順序，但由於許多關卡中的特定橋段，都需要借助某個特定角色的特殊能力才能突破，因此實際上的破關流程自由度並不高。這種設計的另一個副作用，就是那些在遊戲後半的關卡中，才成為夥伴的角色，其活躍程度就相當有限。

即使如此，《柯拿米世界》依然是一款以「本家人氣角色夢幻共演」為最大賣點，深為老玩家們懷念且肯定的作品；即使撇開人氣角色的登場，單純以動作冒險遊戲來評價，也還是一款傑作。雖然無論從關卡設計、操作性來說，它決不是一款簡單、好破關的低難度遊戲，但玩家既可以努力設法攻略關卡，也能以2P雙打協力的方式突破既有的過關模式。加上優秀的背景美術風格及動聽的BGM，讓《柯拿米世界》成了一款成功的「遊戲大拜拜」，更讓人懷念起那個「提起KONAMI也不會勾起家用主機玩家任何不愉快」的FC年代。

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