自由開講》口罩實名制，請給藥師們多點感謝

傅子峰

因為武漢肺炎的發生，國內需要大量的口罩進行防疫，但口罩的供需因為疫情的突然爆發造成短暫的搶購，政府也迅速以實名制因應，讓口罩的分配能夠平衡，所以這樣的工作就落在台灣所有健保藥局身上。

但因為家人是經營健保藥局的，而且是一個人經營的健保藥局，就我的觀察，從口罩實名制開始，每天的工作時間增加了至少3個小時以上；從每天的口罩分包，到發放口罩的時間，製作號碼牌等等，花費了藥師許多時間，不但沒有任何利潤，還要賠上分裝袋、拋棄式手套與封膜機的成本。除此之外，還要不厭其煩地接上百通詢問口罩的電話。

將心比心，希望所有人在買到或買不到口罩的情況下，都多給藥師們一些鼓勵與感謝。（資料照）

健保藥局藥師是防疫的無聲英雄

藥師們為了配合政府防疫，以及盡可能的讓民眾能拿到口罩，進行日常的自我保護，任勞任怨、不願其煩與民眾解釋，虧損的時間與包材成本不說，還是會出現很多因為買不到口罩，而把氣出在藥師身上的人。

經過這些日子的觀察，我經營藥局藥師的家人並沒有任何怨言，就是默默地做、默默的接受被當出氣筒。有人說為五斗米折腰，我覺得能認同，但是虧錢卻始終維持服務民眾的做法，我個人應該是做不到。

所以希望社會大眾在口罩實名制的過渡期間，多給所有經營健保藥局，也配合協助政府發放販售口罩的藥師們一些鼓勵。買不到口罩，請不要把怒氣發在藥師身上，因為他們自己都沒有用健保卡領口罩，如果有領取號碼牌，也請務必要回來領取，否則藥局還要再花時間製作號碼牌。

最後，因為我不是經營藥局的藥師，但是將心比心，我希望所有人在買到或買不到口罩的情況下，都多給藥師們一些鼓勵與感謝。因為全台灣的健保藥局藥師，都默默地犧牲了自己很多休息的時間，在為防疫盡他們最大的努力，一起守護台灣人民的健康。

（藥廠經理）

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