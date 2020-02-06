自由開講》國民黨不要在撤僑議題上提油救火！

吳益之

這次武漢撤僑事件，原本應為兩岸和解的一樁契機。然而，國民黨人不斷提油救火，刻意在媒體面前宣稱有「七人小組」負責統籌協調。國民黨明知中國政府故意在這項議題上吃台灣政府豆腐，卻還刻意往共產黨的圈套中跳，實在讓人難以理解國民黨邏輯。

甚至，還有一位國民黨中央委員兼鋼鐵韓粉，自稱為台商代表的徐正文整天可以代替政府發表最新的航班資訊，如今回來的撤僑班機中，有許多人根本並非在旅客名單之上，竟還上了飛機，其中一人還是武漢肺炎確診患者。國民黨這些人提油救火，最好趕緊收手，讓中國的惡意之舉無法得逞吧！

身兼國共多種黨政統戰組織頭銜，在撤僑專機事件中引爆防疫破口及主權爭議的國民黨中央委員徐正文。（資料照）

根據新聞報導，國民黨自稱的「七人小組」成員包括國民黨代理主席林榮德、立委曾銘宗、大陸事務部主任周繼祥、代理文傳會主委王育敏、台企聯會長李政宏、國民黨台商代表聯誼會會長陳錦龍、武漢台商會會長蕭永瑞。

這些人在首波撤僑之後，大動作宣稱自己的功勞，並暗指陸委會與海基會根本無法與中國接觸，唯有靠國民黨才能解救受困中國的台灣人，云云。然而，暫且不論這些人是否真有發揮功能，就算真的有發揮效用，難道會是這七人可以單獨與中國政府接觸嗎？這些人有獲得政府授權嗎？憑甚麼可以越俎代庖的去處理嚴肅的撤僑事件。

更甚者，中國政府就是故意要繞過民進黨現今的執政者，惡意要中斷兩岸之間的聯絡管道。所以中共寧可閉著眼睛來和早在此次選舉過程被認定親共的國民黨往來，而不願意和民進黨政府打交道，結果國民黨還因此沾沾自喜？難道不知道就是因為自己親共讓北京放心，才有機會保持與北京的關係嗎？難道親共也是值得邀功的事嗎？

退萬步言，就算國民黨真的有協助撤僑，請問國民黨知道中共在上機者中摻雜武漢肺炎患者嗎？若現在才搞清楚狀況，請問是否該出來道歉，說句自己辦事不牢？結果是立刻出來切割，連自己的中央委員與黨員都說不熟，怎麼一下就又不護航了呢？若真的完全協助又把事辦好，我們絕對鼓掌。然而現在卻像看不出做了哪樣角色，卻就在邀功，發現出包了又趕緊切割，這樣的政黨真是讓人不齒。

而有一位自稱協助台商返台的代表徐正文先生，近來非常活躍於螢光幕前。一下是「台北市家長協會」，一下子又是「台商救援會」代表，但他絕口未提的是如下真實身分：「北京市特邀政協委員、蘇州市特邀政協委員、北京市政協港澳台僑工作顧問、中國國民黨第二十屆中央委員、國民黨黃復興黨部顧問，以及隸屬中國統戰部、黑龍江和平統一促進會副會長。」為何徐正文可以成為北京政府接觸的窗口？答案顯而易見，就是靠著自己的紅統背景！

更惹人非議的是，這位徐先生根本搞不清楚誰上了飛機，連名單與旅客不同的基本把關功能都無。卻遭人爆料他透過自己的關係，讓很多親朋好友可以登機，完全不合政府最初協商的優先遣返名單原則。而且徐先生擅自發布武漢撤僑的第二與第三波名單，其行為有可能觸犯違反傳染病防治法第9條、63條第64-1條及社會秩序維護法第63條規定第5款規定。

我們奉勸徐先生，若要熱心協助撤僑，就好好做好份內工作，牽涉航安與醫療問題的事情根本不應由你越界宣布，因為政府自始都沒有授權你。

我們還是奉勸中國政府好好尊重台灣政府的意願，讓我國能派出國家飛機與防疫專家共同協助撤僑。務必要正視現在的民進黨政府，而非一直透過外圍的國民黨圍事集團做溝通。徐先生也請做好份內事即可，勿再多言惹事！

（政治工作者）

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