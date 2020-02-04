社論》政治不該凌駕醫療專業

武漢肺炎疫情升溫，民眾搶買口罩，許多超商的口罩只要一到貨即迅速售完，偏鄉地區居民更無超商可以買口罩。（資料照）

武漢肺炎疫情嚴重，世界衛生組織（WHO）宣布武漢肺炎構成「國際關注公共衛生緊急事件」，在國際間傳染而對他國構成公共衛生風險。中國的死亡個案已超過二○○三年急性呼吸道症候群（SARS）的三百四十九人，境外也傳出死亡案例。《紐約時報》引傳染病學家評估，疫情很可能演變成一場全球流行病，在兩個以上的大陸持續傳播流行。

武漢肺炎疫情之所以令人關切，是科學家雖還不清楚這種冠狀病毒有多致命，但它很容易傳染，且在十四天潛伏期，即使無症狀也有傳染力。相較於傳播緩慢的SARS和中東呼吸症候群（MERS），武漢肺炎的擴散方式更像流感。從而，台灣的防疫當務之急，是決戰於境外，即使有個別病例進入，也要全力防止社區或群聚感染。然而，由於台海兩岸人員往來頻密，加上中國疫情已全面擴散，台灣除非嚴格限制對岸來人，防止社區感染並非易事。

疫情演變至此，中國是罪魁禍首，也有如照妖鏡照出中國的醜陋與不堪。發源地武漢在三、四十天內，從「九省通衢」淪為閉鎖鬼城。去年十二月初案例首次出現，隨後有醫師試圖警告外界，卻被依造謠法辦。中國這種出事先遮掩的官僚陋習，不公開不通報延誤了防疫黃金期，全球包含WHO都被蒙在鼓裡；而官方到一月下旬才從原先強調不會人傳人，轉而承認，甚至封城。諱疾忌醫也使「大量病患在確診流程和統計數字之外」，官方數字不能反映疫情全貌，不利防疫。

習近平的獨裁統治，加深地方官僚掩飾疫情的心態，唯恐烏紗帽不保，有事不先求解決問題，卻刻意粉飾太平。武漢當局在疫病初期下禁口令，淡化疫情，一千一百萬居民渾然不知，讓病毒在社區廣為傳布。黨政軍行動之前，一切聽候習大大裁示，但病毒當然不吃這一套。十天蓋醫院收治病患也許展現「中國的速度與力量」，但救援物資遲遲未能送達第一線醫護人員，卻凸顯了軟體建設不如硬體，這其實是中國經濟社會發展的特色，在對抗疫病時尤其突出。

在國際防疫的過程，中國滲透國際組織、威脅全球秩序的問題，受到高度關注。WHO秘書長譚德塞從初期嚴重誤判疫情，到稱讚中國有效控管，且不建議各國撤僑，並一再阻止台灣專家參加重要會議。這位衣索比亞前官員為中國塗脂抹粉，表現一如SARS期間其前任的陳馮富珍，為了替中國服務，不惜斷送WHO在全球公共衛生的專業地位。同樣令人憤慨的，由中國前官員柳芳擔任秘書長的國際民航組織（ICAO），封鎖提到台灣參與國際組織的推特用戶，以致美國國務院譴責它「令人切齒、不可接受，不配為聯合國機構」。

從SARS到武漢肺炎，中國屢屢製造並輸出疫病，各國被迫祭出取消航班、旅行禁令、關閉邊境、包機撤僑等措施因應，也激發不少反中國情緒，禍延亞裔。台灣尤深受其害︰義大利、越南禁中國航班，台灣遭池魚之殃；蒙古不准中國公民入境，台灣足球隊遭牽連。最可笑的，許多國家紛紛撤僑，中國獨獨不許台灣包機載台灣人回家，在終於讓步之後仍喊出「兩岸一家親」濫調，令人作嘔。

人們面對新型病毒，在對其所知有限且未找到有效治療藥物之前，驚恐油然而生，謠言最易滋長傳播，過度反應隨之出現。公共衛生最重要的挑戰，不僅對疫情料敵從寬，戒慎恐懼做好準備，也要有危機處理的應變效能。從防疫的角度，台灣尚無社區感染，不必普遍戴口罩，勤洗手才是要務，但卻出現搶購口罩、酒精的現象。曾帶領抗SARS的感染防疫專家蘇益仁強調，台灣目前不必全民戴口罩，他自己也沒戴，「看不懂搶戴口罩是什麼意思」。現實上，如果許多人搶購囤積，口罩必然供不應求，在防疫資訊透明、實用之外，增加口罩供應或有效分配才是化解之道。同時，接運回來的國人如何有效隔離醫護，也是一大考驗。

不過，台灣是泛政治社會，武漢肺炎不免引發政治口水。口罩供需、中央與地方歧異、限制中國客、美國流感比武漢肺炎死更多人，乃至於「停止霸凌大陸、製造兩岸仇恨」云云，都可成為話題。還是請回歸蘇益仁的防疫經驗談：政治不該凌駕醫療專業。

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