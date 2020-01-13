瞭望之窗》習近平要如何回答台灣人民開給他的新試卷？

四年前蔡英文首次當選時，北京對她的五二０就職演說給了「一個未完成的答卷」評價。在這次連任的勝選演說中，蔡英文刻意加了一句關鍵用語，她說「民主的台灣不會屈服於威脅恫嚇，這場選舉的結果也是最清楚的答案。」北京遲遲等了快4年的「未完成答卷」，蔡英文用817萬這個魔術數字，外加美、日、歐洲等大國的力挺回應，誰才是當局者迷，早已無庸置疑。

托克維爾

台灣總統蔡英文以壓倒性的817萬張選票連任成功，讓國民黨候選人韓國瑜輸得連敗選中外記者會都「落跑」不願面對。包括美國國務卿、日本與英國外相等在內數十個國家都發聲明祝賀蔡英文當選。國際傳媒也幾近口徑一致在新聞標題上強調，這場選舉是台灣選民用民主選票向中國和「一國兩制」說No！

也有國際媒體分析這是中國國家主席習近平再一次誤判台灣，同時也是延燒半年多的香港「反送中」事件以及韓國瑜的「親中」立場，激發包括台灣年輕選民在內許多中間選民的憂慮，才造就蔡英文創下台灣總統選舉史最高票數的紀錄，連帶也幫助執政的民進黨區域立委選情，繼續維持在國會單獨過半席次的執政優勢。

蔡英文以壓倒性的817萬張選票連任成功，這場選舉是台灣選民用民主選票向中國和「一國兩制」說No！（REUTERS）

這是可以預期來自國際社會與主流媒體對這場歷史性台灣總統與國會大選的解讀，唯一無法洞察新局的仍是鐵板一塊的中國。北京國台辦照例發表一篇老掉牙的聲明，重申台灣內部局勢怎樣變化，世界上只有一個中國、台灣是中國一部分的基本事實不會改變，中國政府堅持一個中國原則、反對台獨、反對「兩個中國」和「一中一台」的立場不會改變。中國外交部發言人耿爽表示，台灣地區選舉是「中國的一個地方事務」，向蔡英文祝賀的國家違反「一個中國原則」，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已向有關國家提出嚴正交涉。耿爽強調，台灣問題事關中國的核心利益。

「我們反對中國的建交國同台灣地區進行任何形式的官方往來。」

他指出，一個中國原則是國際關係基本準則和國際社會普遍共識，有關國家應恪守「一個中國原則」，不與台灣地區發展任何官方關係和官方性質的往來，慎重且妥善處理涉台問題，不向台獨勢力發出任何錯誤訊息，以實際行動支持兩岸關係和平發展，維護與中國雙邊關係的大局。

北京的膝蓋反應早在預期之中，短期內也不會做出石破天驚的對台政策改變。4年前蔡英文首次當選時，北京對她的五二０就職演說給了「一個未完成的答卷」評價。在這次連任的勝選演說中，蔡英文刻意加了一句關鍵用語，她說「民主的台灣不會屈服於威脅恫嚇，這場選舉的結果也是最清楚的答案。」北京遲遲等了快4年的「未完成答卷」，蔡英文用817萬這個魔術數字，外加美、日、歐洲等大國的力挺回應，誰才是當局者迷，早已無庸置疑。

現在應該問習近平的是，台灣選民用高票護送蔡英文連任再做4年總統，台灣選民讓民進黨繼續享有執政多數，台灣選民用手中民主的選票作為香港爭取自由民眾的希望，台灣用另一場民主的試煉，獲得國際民主社群的肯定之後，北京該怎麼回答這張全新的答卷？

現在應該問習近平的是，台灣選民用高票護送蔡英文連任再做4年總統，北京該怎麼回答這張全新的答卷？（AP）

多數觀察與分析咸認，去年1月2 日習近平在「告台灣同胞書40週年」的演講裡，強調「九二共識就是一個中國原則」，未來要和台灣各界共同研討「一國兩制台灣方案」，是讓蔡英文與民進黨在2018年年底台灣九合一地方選舉大敗後翻身的關鍵點。去年春天開始在香港發生的「反送中」運動，最後發展成「反中」情緒，更催化台灣選民的危機意識。韓國瑜和國民黨對於蔡陣營操作「亡國感，內心」即使氣得牙癢癢，但面對北京，卻也莫可奈何。韓國瑜上網路實境秀被問到誰是台灣最大的國家安全威脅時，連「中國」這兩個字都說不出口。韓陣營在這場選戰只能迴避兩岸議題和中國因素，聚焦在經濟與內政議題。

敗選之後，國民黨內批判聲四起，其中關於是否應該放棄過時的「九二共識」、代之以新的說法的呼聲也甚囂塵上。這證明即使國民黨內部也極力要化解外界對其「親中」或「傾中」的疑慮。這場選舉的意義，不啻給北京的對台政策與種種讓利的吸誘作為，做出明確的否決。

在此情況下，習近平要如何回答台灣人民開給他的新試卷？蔡英文已經訂下「和平、對等、民主、對話」四大重啟兩岸對話的原則，也再一次展現對話的善意，現在球已經回到習近平那一邊。

如果北京對台「硬的更硬、軟的更軟」的策略也證明失敗，那習近平會否改採不同作法？如果他要採取更強硬策略，面對的將是台灣更加「反中」的民意和更具民意授權的蔡英文，更遑論還有美國力挺台灣。另一方面，面對2021年中國共產黨建黨百年，以及2022年習近平原本到期的任期，如果他無法妥善因應中國內部的經濟與社會危機，香港、新疆和台灣情勢又對其更加不利，川普連任成功繼續對中國施壓，那他能否繼續在位的挑戰就愈發嚴峻。如果習近平繼續維持現狀，視台灣議題為非當務之急，台灣意識的茁壯也只會讓兩岸漸行漸遠。

這份台灣人民開給習近平的最新答卷，習近平還有時間可以好好思考，再妥善回答。

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