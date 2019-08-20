瞭望之窗》美國如何因應香港「反送中」運動？

從川普最新的回應不難看出，川普最在意的仍是貿易協議不要受到其他因素的干擾與影響，進而不利於他連任選舉的訴求，而非個人相信普世價值的不容侵犯。但美國對於香港能夠介入的程度的確有限，是不爭的事實。做為全球唯一強權，我們期待川普能夠在言語與行動上給予香港示威民眾更多公開與有力的同情與支持，同時加重對北京的警告，不得對平民百姓祭出軍事鎮壓行動。更重要的是，爭取自由與民主是不可交易的價值，北京也不會真正因為沒有香港「反送中」事件就在貿易協議上向華府妥協。

托克維爾

面對如火如荼、持續延燒的香港「反送中」運動，美國總統川普「終於」說出重話。8月18日，川普警告中國，如果中國以「天安門式鎮壓」對付香港「反送中」示威群眾，將損害美國和中國的貿易談判。更早幾天，川普先在「推特」上透露，「我們的情報部門告知，中國政府正在向香港邊界調遣軍隊。大家都應該保持冷靜和安全！」

香港「反送中」示威抗議行動進行數個月，北京原本採取「拖字訣」的策略未能消耗抗議者的意志，只能透過發佈中國武警集結香港邊境的畫面作為恐嚇。時值1989 年六四天安門事件30周年的敏感時機，多數觀察家並不認為中國國家主席習近平膽敢真的出動解放軍，因為如此一來，「一國兩制」將自我毀滅，中國也勢必遭到國際譴責、甚或制裁。

也因此有消息傳出，就在月初北戴河會議之後，習近平決定「現階段」不會下令「出兵」香港，中南海已經達成共識暫時「按兵不動」。但若是情勢一拖再拖，即使換掉香港特首林鄭月娥也難平眾怒，習近平為了確保領導，最終會否採取鎮壓手段，仍然令外界憂心忡忡。

在此關鍵時刻，做為全球領導者的美國就扮演決定性角色。但川普迄今針對香港「反送中」運動的言論，卻讓外界忐忑不安，也凸顯白宮在決策上的矛盾。

香港「反送中」示威抗議行動進行數個月，北京原本採取「拖字訣」的策略未能消耗抗議者的意志，只能透過發佈中國武警集結香港邊境的畫面作為恐嚇。（REUTERS）

「反送中」抗爭行動之初，美國國務院發言人的回應是：「美國有注意到一群抗爭人士衝入立法會抗議《逃犯條例》，不過我們呼籲各方人士克制暴力行動，香港的成功取決於法治以及包括對言論自由、和平集會在內等基本自由權利的尊重。」

由於川普在6月底在日本大阪將與習近平會面，解決美中貿易戰的僵局，但「反送中」事件為兩人的談論注入新的變數。歷經6月中旬兩百萬香港人民走上街頭的大規模示威遊行後，中方媒體在習近平抵達大阪前就大肆傳播不淮提及「反送中」事件。川普後來也透露他的確在大阪有向習近平表達對香港情勢的關注。最終「川習會」並未在貿易爭端上獲得解決，川普不久後也宣布針對總值3,000億美元的中國輸美產品課徵10%關稅。

香港「反送中」事件的確給習近平帶來新壓力，讓他無法向川普做出任何失去顏面的讓步。精於談判的川普也未利用香港事件作為貿易談判施壓的手段。甚至就在7月香港元朗地區發生白衣黑道攻擊示威民眾的暴力事件後，川普還一度稱讚習近平在香港「反送中」抗議一事上，處理得「非常負責任」，並且希望習近平可以做出「對的事情」。

在此期間，美國國會、甚至歐洲主要國家領導人都發言力挺香港。民主黨籍的美國眾議院領袖裴洛西讚賞香港示威民眾「啟發全球對於捍衛自由、法治與真正自治的勇氣和決心」。即便共和黨的參議員格雷漢也表示，在天安門事件30周年的此刻，美國人民站在香港人民這一邊。

香港「反送中」事件給習近平帶來新壓力，讓他無法向川普做出任何失去顏面的讓步。（AP）

7月底中國國防部發表國防白皮書，內容直言根據「中國駐軍法」第3章第14條，若香港特區政府提出請求，中國會派駐港部隊維持秩序。美國參議員麥高文與盧比歐發表聯合聲明，表示無法接受中國釋放駐港部隊干預的威脅，並 呼籲，川普政府應公開強烈譴責任何針對香港民衆和美國在香港居民的威脅，並促香港政府應傾聽民眾合情合理的訴求，展開實質對話。即使是曾經與香港有屬地關係的英國新任首相強生，在處理英國「脫歐」棘手議題焦頭爛額之際，至少也呼籲中國必須尊重香港的自治。

美國政府官員也並非像川普如此事不關己般地對香港情勢毫不關注。美國國務卿龎培歐就分別接見香港前民主黨領袖李柱銘以及參與「反送中」運動不遺於力的《壹傳媒》創辦人黎智英。白宮國家安全顧問波頓也警告北京，美國清楚記得天安門鎮壓的血腥場景，中國必須謹言慎行。但北京回應華府更為嚴厲，指控部分美國政客與香港極端份子「暗通款曲」來製動亂。

從川普政府回應香港「反送中」事件的過程來分析，一方面固然有「黑臉與白臉」的分工，但更多是來自川普個人的政治算計。自從川普上任以來，與前任美國總統最大的差別就是很少提及自由、民主人權等價值，甚至當成客套話都很少說。川普自詡是「交易型」的總統，凡事皆以能否達成對美國有利的最好協議為優先考量，對於普世價值的漠視程度早就引人非議，在香港「反送中」事件上更是如此。

白宮國家安全顧問波頓警告北京，美國清楚記得天安門鎮壓的血腥場景，中國必須謹言慎行。（AP）

從川普最新的回應仍然將香港事件與美中能否達成貿易協議相互掛鉤就不難看出，川普最在意的仍是貿易協議不要受到其他因素的干擾與影響，進而不利於他連任選舉的訴求，而非個人相信普世價值的不容侵犯。

但美國對於香港能夠介入的程度的確有限，這也是不爭的事實。香港屬中國的特別行政區，是中國內部事務，即使出現任何鎮壓行動，美國也很難派兵協助，最多就是道德譴責，最嚴重就是聯合國際制裁。再者，北京已經先出牌將美國「定義」為在背後協助香港抗議民眾的外國勢力，若是華府出手過於明顯，也坐實北京的指控。

但無論如何，做為全球唯一強權，我們期待川普能夠在言語與行動上給予香港示威民眾更多公開與有力的同情與支持，同時加重對北京的警告，不得對平民百姓祭出軍事鎮壓行動。更重要的是，爭取自由與民主是不可交易的價值，北京也不會真正因為沒有香港「反送中」事件就在貿易協議上向華府妥協。

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