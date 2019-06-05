瞭望之窗》美中對抗已無法避免了嗎？

川普為連任著想，「抗中」已是勢在必行；習近平為了安定內部，也面臨騎虎難下，不得不強硬回應的困境。這大體構成美中兩強角力的現況與未來。除非任何一方有具體讓步，或是內部出現重大變化，否則這將是一場漫長的戰役。台灣面對美中對抗的現況，任何有志於總統大位的參選人都不能輕忽，或是一廂情願。台灣選民也必須擦亮眼睛，用決定性的一票，選出最能因應如此挑戰的國家領導人。

托克維爾

六四事件40周年前夕，美國國務卿龎培歐代表美國政府發表聲明，除了譴責中國領導人當年的暴力鎮壓行徑，以及30年來持續對人權的侵害與彈壓，他特別強調，在六四鎮壓後的幾十年裡，美國曾希望中國融入國際體系，可以迎來一個更加開放與寬容的社會，但事與願違。中國的一黨專政不容忍任何異議，只要對其有益，人權無論何時都會受到侵害。

幾天前，中國國防部長魏鳳和出席在新加坡舉行的年度「香格里拉安全」對話時，還大言不慚地說「六四是一場政治風波，是一場政治動亂，中國採取果斷措施，制止並平息動亂，這是正確決定，才保持30年來中國經濟與社會的穩定。」

正當美中貿易談判陷入僵局，外界期待本月底在日本大阪舉行的「二十國集團」（G20）高峰會時，美國總統川普與中國國家主席習近平能夠達成最終協議之際，中國國務院也發布「關於中美經貿磋商的中方立場」白皮書，強調達成美中貿易協議的「三大前提」必須是美國取消全部加徵關稅、採購要符合實際、同時確保協議文本平衡，符合雙方共同利益。」中國媒體隨即唱和，喊出「談，大門敞開；打，奉陪到底」。

中國國防部長魏鳳和出席在新加坡舉行的年度「香格里拉安全」對話時，還大言不慚地說「六四是一場政治風波，是一場政治動亂，中國採取果斷措施，制止並平息動亂，這是正確決定，才保持30年來中國經濟與社會的穩定。」（AFP）

美中兩頭大象在房間角力，包括台灣在內的其他成員面臨選不選邊或置身其外的挑戰。這把火也燒到如火如荼進行中的台灣總統選舉主要政黨初選。鴻海董事長郭台銘大膽預言，金融海嘯以來最嚴重情勢已經出現，美中兩國已經從貿易戰擴大到全面對抗，接下來正考驗兩個大國領導人的智慧。而台灣在這個對抗中，站在關鍵位置，未來美中如果走向實質的衝突，他認為世界上第17個「修昔底德陷阱」（Thucydides's Trap）將會出現。

「修昔底德陷阱」是指一個新崛起的大國必然要挑戰現存大國，而現存大國也必然來回應這種威脅，這樣戰爭變得不可避免。

郭台銘有關美中對抗的推論的確是現今國際主流看法，但問題是沒有人真正能夠提出完美的解決戰略。更遑論台灣處在華府與北京兩強之間的權力平衡拉扯，關鍵已經不是選不選邊站的問題，而是選擇較正確、風險較低的那一邊，然後盡力將另一邊可能的風險降至最低。

川普上任迄今，美中之間從初期的互探虛實，到角力白熱化，再到現在全面開戰之勢，這並非偶然或是刻意的政治操作，而是反映過去20多年來美中關係的「典範變遷」（paradigm shift）。其中更夾雜著習近平對川普的誤判與其樹大招風的外交新作為。

前述龎培歐有關美國對中政策的想法，代表華府主流思維。過去數十年來對中「交往政策」（engagement policy）業已證明失敗，此一論辯早於小布希、甚至歐巴馬任內即出現，川普只不過將之化為實質的政策調整。「交往政策」的失敗，驗現在習近平上任之後，揚棄「韜光養晦」的外交低調路線；宣示建構「新型大國關係」；透過「一帶一路」拓展全球影響力；在南海填海造陸、部署軍備，挑戰「航行自由」的國際規範；在台灣海峽和東海擴張軍力，危及亞太和平穩定；以及用偷、拐、搶、騙等手法，竊取外國企業科技，轉化為其「2025中國製造」的資本；最重要的是，中國的民主化不僅遙遙無期，更走回頭路，習近平修憲取消任期制，在新疆打壓人權，在香港只有「一國」沒有「兩制」。

郭台銘有關美中對抗的推論的確是現今國際主流看法，但問題是沒有人真正能夠提出完美的解決戰略。（REUTERS）

但偏偏習近平遇上了川普和他的團隊，採取的是以美國主流共識為基礎的對中政策，又欲藉「印度太平洋戰略」來拉幫結派，制衡北京的野心。再加上中國內部問題叢生，「穩定」壓倒一切，反觀現階段美國經濟持續茁壯，失業率創半世紀以來新低，川普猛打「中國牌」，還將貿易戰上綱到科技戰與軍事戰，目標就是藉此贏得2020連任。因此即使月底習近平在大阪略有讓步，也只是讓川普更占上風。

從魏鳳和與中國官媒近來的發言不難看出，習近平沒有對川普讓步的空間。所以就在川普宣布於5月10日起，針對總值2,000億美金的中國輸美商品提高關稅到25%後的第十天，習近平特別選擇到江西視察時，重提當年「長征」的歷史，中國《人民日報》隨即用「人民的戰爭」來形容美中貿易戰。據傳5月初中國國務院副總理劉鶴啟程前往華府進行第11回合談判前，習近平對協議內容讓步過多不滿，要求重新協商，這才激怒川普。

川普為連任著想，「抗中」已是勢在必行；習近平為了安定內部，也面臨騎虎難下，不得不強硬回應的困境。這大體構成美中兩強角力的現況與未來。除非任何一方有具體讓步，或是內部出現重大變化（例如習近平下台或川普連任失敗），否則這將是一場漫長的戰役。

由此觀察台灣主要總統候選人的回應，約略區分為三派。

一派是以民進黨的蔡英文與賴清德為主的「親美派」，表面上不說出選邊站，但基於台美共同利益與兩岸關係現況，實際上也只能儘量向美國靠攏，同時做好對台商轉移中國市場的協助，以及尋求志同道合夥伴，共同防禦中國對台的文攻武嚇。這應該是較趨於平衡的有效戰略。

川普為連任著想，「抗中」已是勢在必行。（AFP）

第二派是以郭台銘、朱立倫、王金平為主的國民黨人士。前者目前民調排名在黨內第二，在中國有龎大的富士康事業，剛好成為這波美中貿易戰下最受衝擊的產業，他當然很了解美中角力的後果，但他也提不出具體處方，甚且他在中國的事業反而成為競選包袱。後兩位民調排名在後，都在國民黨體系打滾多年，很清楚美國的利益，但又必須關照國民黨與中國的歷史情結，無法提出果決的替代戰略。

但最令人憂心的是第三派，也就是高雄市長韓國瑜和台北市長柯文哲。民調直直落、卻仍獨占鰲頭的韓國瑜，上任不久就訪問香港和澳門，還進入中聯辦。他起先對兩岸關係的論述是「你儂我儂」，訪美改口說台灣「國防靠美國、科技靠日本、市場靠中國、努力靠自己」，最近又主張「發財外交」，完全沒有談論到台灣應該如何因應美中的長期角力戰。

柯文哲則依然用「兩岸一家親」走遍兩岸，外加「親美日、友中」的口號，完全沒有實質內涵。面對六四周年議題，柯文哲的回答是「要慢慢來，給中國鼓勵」。對於魏鳳和扭曲六四事件的爭議，他回應「這是近代史悲劇，怎麼搞成這樣？但以我角度認為，我們不要去理他就好」。儘管尚未表態是否參選，柯文哲這位足以攪動台灣總統大選一池春水的潛在候選人，面對國際對中國崛起的主流態度時，自己卻說出：「如果沒有人家問我，我一定不會發表評論，你講它（中國），它不爽；兩岸問題，不回答是最好回答」。

這就是台灣面對美中對抗的現況，任何有志於總統大位的參選人都不能輕忽，或是一廂情願。台灣選民也必須擦亮眼睛，用決定性的一票，選出最能因應如此挑戰的國家領導人。

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