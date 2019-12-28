自由開講》結婚生子、立委資格與產假

琳達

鴻海集團創辦人郭台銘27日晚間幫國民黨立委候選人楊瓊瓔站台，酸楊的對手、無黨籍立委洪慈庸任職期間忙著結婚生子。

什麼時候「結婚生子」就沒有資格 （disqualify） 選立委？

手下有幾百萬個員工的老闆居然會說出這種話？而這個人在美國威斯康辛州也雇用了不少員工。他的員工當中都沒有懷孕生子的嗎？她們懷孕生子的時候都怎麼辨？他不是說零到六歲國家養？若國家沒錢他自己養？不尊重媽媽的人會尊重，照顧零到六歲的小孩？

郭台銘27日晚間幫國民黨立委候選人楊瓊瓔站台，酸楊的對手、無黨籍立委洪慈庸任職期間忙著結婚生子。（本報資料照）

在美國，員工的「家庭及醫療假」是受到聯邦政府《家庭及醫療假法》（The Family and Medical Leave Act of 1993 [FMLA]）保護的。任何一個有五十個以上員工的私人老闆都要提供十二週，不支薪的「家庭及醫療假」用來照顧新生兒，新收養的孩子，照顧生病的父母等等的家人。這個法律最重要的地方就是保護員工的工作。消假後原來的職位如果已經沒有空缺，老闆必需為他／她安排到一個類似的職位，而且銷假回去上班的員工的薪資絶對不能減少。美國每一州對薪水的要求不一樣，每一個公司的福利也不一樣。但是十二週的假不能不給。不過，因為是無薪假，有些媽媽選擇縮短這個假。

至於聯邦政府的員工 - 美國聯邦眾院在幾個禮拜前才通過一項新的法案，那就是要讓擁有兩百一十萬個聯邦員工的十二週的「家庭醫療假」變成有薪假。如果參院也通過，只要川普總統大筆一揮，簽了名就成法律了。

世界衛生組織（WHO） 建議產後的媽媽應該有十六週的休假用來照顧新生兒，也恢復懐孕期及生產對身體健康的影響。

瑞典應該是對產後媽媽及爸爸最大方的國家。瑞典政府說到孩子八歲以前每一個父、母都應該有480 天（16個月）的育兒假， 而且在休這個假期間還可以領80%的薪水。所以，瑞典大概是全世界「奶爸」（Latte Dad） 最多的國家。

世界衛生組織，瑞典，美國 （當然有更多其他國家）不惜立法來保護生過孩子的媽媽及他工作的權利。在台灣，卻有有人公開的表達生孩子對選立委是扣分。

看起來，在郭董底下工作的員工大概都沒有享受過這個員工應該有的福利。沒關係，他在威斯康辛的工廠開始大量徵人的時候他就會知道要給生過孩子的媽媽，甚至爸爸該有的假期。而且他也不能因為應徴的人懷孕，或是可能懷孕就不錄用。除非他想要跟 Equal Employment Opportunity Commission （EEOC） 硬幹。

我不認識洪慈庸，但是她結婚生子絶對無損她連任立委的資格。何況，她說她工作到最後一刻，而且產後馬上銷假回到立法院。

郭董跟國民黨好幾位最近發言歧視女人的「老男人」應該看看，想想自己的媽媽、姊妹、女兒、阿姨、太太....向全台灣的媽媽、姊姊、女兒、兒阿姨、結婚或未婚的女人致敬，致謝。也爲你們說過的歧視女人的言語道歉。

（作者為護理師）

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