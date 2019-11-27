歷史上的今天》民主之鳥，被關進鳥籠？實現公民投票的坎坷路途！

《公民投票法》立法以來，不斷地有公民團體想要利用公投，來表達自己的訴求。儘管公投是實現「直接民主」的方法，但有時也會被有心人拿來當作煽動人民的工具。

◎廷奕／法律白話文運動

16 年前的今天，《公民投票法》依照國民黨及親民黨版本三讀通過。



為了自決，推動公民投票

在中華民國退出聯合國並與美國斷交之後，台灣前途陷入未知數。後來為了讓台灣人民決定自己的未來，並爭取國際社會的支持，蔡同榮博士回台成立「公民投票促進會」。

而後蔡同榮以立委身份，提案連署《公民投票法》，其中「公投適用事項」包括國旗、國歌、國號、領土變更及國家主權等國家定位議題。

雖然公投草案得到民進黨的支持，但也有人擔心，一旦這些事項的變更公投通過，可能會觸怒中國導致台灣陷入危機。

2003 年，朝小野大的立法院通過《公民投票法》，由於當時美國並不贊同台灣進行統獨公投，蔡同榮的版本最終只得到台聯的支持，民進黨立委則全數棄權。



公投，一隻飛不出籠子的鳥

公投法雖然通過，卻被設下重重關卡，被戲稱為「鳥籠公投」。

首先，公民如果要提案公投，提案人數必須達到「最近一次總統、副總統選舉人總數「千分之五」以上（約 10 萬人）」的門檻，才能送交「公投審議委員會」審查，審查通過後，還要需要「百分之五以上（約100萬人）」在 6 個月內完成連署。

而最具爭議的門檻，莫過於俗稱的「雙二一條款」。也就是說，如果「投票總數」沒有達到「投票權人總數 1/2 以上」或「有效同意票」沒有超過「投票人總數 1/2 」，提案就視為「否決」。

前者門檻不僅幾乎不可能達到，也被用來當作操作結果的工具，當時草擬公投法的陳文茜就曾表示這是蓄意設計的。



飛出鳥籠，就能贏來自由？

2017 年，立法院通過公投法修正案，調降提案及連署人數門檻，並將「雙二一條款」改為「有效同意票」達到「投票權人總數 1/4 」並且「多於不同意票」就通過，終於打開公投的鳥籠。

2017 年，立法院通過公投法修正案，調降提案及連署人數門檻，並將「雙二一條款」改為「有效同意票」達到「投票權人總數 1/4 」並且「多於不同意票」就通過，終於打開公投的鳥籠。（資料照）

除此之外，公審會也被廢除，年齡門檻下修為 18 歲。

然而，衝破籠子的鳥並沒有立刻嚐到自由的空氣。2018 年地方公職人員選舉時，有 10 案的題目等待民眾投票，不僅在成案時有「死人連署」的狀況出現，對於有違憲可能的題目，中選會能不能作審查，或另外交由大法官審查，也是新的問題。

除此之外，一些特定立場的團體誤導民眾的認知、分裂社會，也對台灣造成很大的傷害。在投票時，更時不時傳出有人放置投票指引在圈選處，或是干擾投票的情形，甚至還出現「邊投票邊開票」的奇景，而衍生後續的訴訟。

為了改善這些情況，2019 年，立法院再通過公投法修正案，透過拉長查對連署書及公告的時間，減少「死人連署」的情況，並增加社會理性溝通的時間。為了避免公投成為政治操弄的工具，並且降低選務人員的負擔，也將公投與大選錯開時間舉行，但這樣的作法也有不少人質疑，是讓公投重新回到籠子裡。

去年由現任台中市長盧秀燕領銜的反空汙公投案，被爆出連署造假問題，民進黨立委黃國書（中）、鄭運鵬（左）、周春米（右）更舉行記者會指出，連署名單中有1.1萬多人已不在世，國民黨還栽贓中選會並將連署收據變造，涉偽造文書。（資料照）



那到底該怎麼辦？

《公民投票法》立法以來，不斷地有公民團體想要利用公投，來表達自己的訴求。儘管公投是實現「直接民主」的方法，但有時也會被有心人拿來當作煽動人民的工具。

也許，只有透過強化公民意識並充實理性溝通，才能讓追求民主的鳥，除了衝破鳥籠、展翅高飛以外，在台灣的天空中飛得安然自在。

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