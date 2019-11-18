歷史上的今天》當教會槓上政府：台灣基督長老教會的「三大宣言」

台灣基督長老教會的「三大宣言」喚起了宗教人士對國家前途的關懷，造就日後在許多公眾議題上，都可以見到長老教會或其他宗教團體表達意見。

◎廷奕＼法律白話文運動

44年前的今天，台灣基督長老教會發表宣言「我們的呼籲」。

44年前的今天，台灣基督長老教會發表宣言「我們的呼籲」。（台灣基督長老教會臉書）

長老教會在台灣

19 世紀時，傳教士馬雅各及馬偕，分別來到台灣南北進行宣教，長老教會因而落地生根。1951 年，南北兩會合併成立「台灣基督長老教會總會」，並在「教會合一運動」的背景下加入「普世教會協會（WCC）」。

起初，國民黨政府並不特別關注教會活動，但由於 WCC 在冷戰氛圍下，接納了親共國家的教會作成員，長老教會與當局的關係逐漸緊張。

1965 年，儘管教會聲明絕不支持共產主義，當年的「宣教百年紀念」仍受到警方嚴密監控，而後續的施壓，也迫使長老教會於 1970 年退出 WCC。當局以政治力干預宗教的作法，引起了教會人士不滿。

不畏強權，發表三大宣言

1971 年，中華民國失去聯合國代表權，尼克森總統計畫訪問中共，引發國內對被併吞的擔憂。長老教會發表「國是聲明與建議」，強調台灣人民雖然背景不同，但都愛著這個島嶼，不願在共產極權底下生活，台灣人民有權決定自己的命運。

聲明中也建議國民黨政府比照「西德模式」，全面改選中央民意代表。然而，正是這樣的主張觸怒了當局，加強打壓教會。蔣經國總統繼任後，在「國語運動」的影響下，台語和原住民語的聖經都被查禁，情治人員甚至進入教會沒收聖經。

民國47年，台灣省政府推行「說國語運動」（圖片來源：http://0rz.tw/VAZlX／財團法人彭明敏文教基金會）

1975 年，長老教會再發表「我們的呼籲」，表示在國家危急存亡之秋，教會應該擔起責任，積極關心台灣的未來，同時，也呼籲當局徹底實施憲法並保障人民的宗教自由等權利。

1977 年，美國與中共建交之際，長老教會發表「人權宣言」，強調台灣的將來應由台灣住民自己決定，並請求政府面對現實，採取有效措施讓台灣成為「新而獨立的國家」。這個宣言顯然踩到了當局底線，雖然隔年聲明表示「與台獨無關」，卻免不了國民黨對相關人士的追究。

不只安分守己，也付出關懷

「三大宣言」喚起了宗教人士對國家前途的關懷，後來許多公眾議題，都可以見到長老教會或其他宗教團體表達意見。不過，當同性婚姻的議題被提起，教會的立場變得相當尷尬，人權的追求和教義之間不免產生衝突。

不可否認的是，正是因為這些宣言，讓後續的黨外運動風起雲湧，長老教會對於推動台灣民主、自由及人權的貢獻，不可抹滅。

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