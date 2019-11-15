歷史上的今天》台灣本土運動重要人物：吳三連

成長於當代的我們沒有活過那樣的大時代，面對獨裁的政府起深反抗的是英雄，努力活下去並總是努力堅守一些價值的也是一種英雄。

我們都應該要了解的台灣政治人物

◎大鈞＼法律白話文運動

110 年前的今天，台灣本土運動的重要人士吳三連，出生。

反抗日本殖民的先驅之一

說起吳三連大家可能腦袋裡會先出現的就是「吳三連獎」，這個大家熟悉冠上人名的藝文獎學金，但大家卻對冠名者鮮少認識。

他曾因為積極參與過林獻堂的「臺灣議會設置請願運動」，並陸續透過發行雜誌撰寫文章批評當時的日本政府，甚至曾經當著總督府的長官批評日本統治，成為日本政府中的眼中釘，時常遭到當時的「日本特高」監視。

臺灣民主運動領袖林獻堂（中）於1921赴東京遊說設置臺灣議會。（維基共享）

這樣的他終究在發起反米管運動而遭日本政府逮捕，並因而先後入獄並在日本政府施壓下「被離職」，而遠赴天津。

中華民國來之後，變成轉向台灣本土運動

二戰結束時，於中國經商的吳三連先是協助旅中台籍人士返鄉，並在 228 事件發生後於天津發難表示該事件源於「官逼民反」，企圖從外部給予當時的台灣當局壓力，從天津返台後，時值制憲國大代表選舉並以 23 萬多票，全臺第一高票當選國民大會代表。

二戰結束時，於中國經商的吳三連先是協助旅中台籍人士返鄉，並在 228 事件發生後於天津發難表示該事件源於「官逼民反」，企圖重外部給予當時的台灣當局壓力！（截圖自網路）

之後打了敗仗來到台灣的國民政府似乎希望藉由晉用指標台籍人士以維繫其政權，在蔣介石接見下吳三連成為第一任官派台北市長，並在國民黨力挺下擔任第一屆民選台北市長選舉。

然而如日中天的吳三連也無法以支手之力對抗威權白色恐怖，就讀台大經濟系的長子吳逸民因閱讀馬克思著作而在官邸遭到逮捕。

政通人和的吳三連雖透過友人請託，但仍然無法使兒子免於牢獄之，只是因為看看經濟系最基本的教科書的吳逸民遭判刑 13 年。

對抗國家，報紙來切入

無心繼任台北市長的吳三連回到台南參選省議員當選後，恰逢吳修齊與侯雨利等人希望取得當時仍為特許的紡織業執照找上了政通人和的吳三連協助，並且成立了台南紡織，進而開展了傳奇的「台南幫」。

無黨籍台南人吳三連（左二）獲悉以65.5%高票當選中華民國首都台北市第一屆民選市長後在辦事處與支持者舉杯同歡。（維基共享）

在政商取得相當成績的吳三連於自立晚報面臨經濟壓力時決定出手入主，但當時國民黨政府不希望報業在非自己黨員的手上，便也派人進入監督，且確立了幾項「保報」原則分別是「不挑戰元首尊嚴」及「不挑戰反攻大陸的國策」與「不報導國家機密事項」。

在這些原則下自立晚報日後雖然幾次面臨停刊，但仍然詳實的報導了彭明敏〈台灣自救運動宣言〉事件、中壢事件、美麗島事件、桃園機場事件等事件，並在美麗島事件後協助家屬與受刑人的探監與監獄生活。

或許站在道德制高點，未必會前進

如果單看吳三連先生的某些時刻擺在民主社會的現今可能不免遭到放大鏡檢視，比如說透過政治影響力維繫商業上的利益，比如說面對威權政府似乎有那麼點妥協，然而試想吳三連先生也透過他的政通人和與柔軟身段，在威權社會裡撐開一些可以改變的破口。

成長於當代的我們沒有活過那樣的大時代，面對獨裁的政府起深反抗的是英雄，努力活下去並總是努力堅守一些價值的也是一種英雄。

如果這樣的日子再次降臨台灣只希望我們都不要成為助紂為虐的那些人！

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