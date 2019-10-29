自由開講》公益信託補破網 立法院應穩健前行

羅承宗

信託法制定公布於1996年，經2009年略為修正4個條文後，迄今再無任何變動。信託法施行23年來，其中公益信託制度，在一方面雖創造了市值逾1,300億元的267個公益信託；但另一方面也造成亂象迭生。我國法制上應如何完善公益信託制度？的確是個應予嚴肅面對的法律課題。

首先，從立法機關來看，立法院本屆會期，2017年分別有國民黨籍立委賴士葆、時代力量黨團等提出信託法修正案，同年更有執政的民進黨籍立委王榮璋等20人倡議將以專法方式處理，提出共有17個條文的公益信託法草案。

計算起來，在立法院能審議法案的時間相當有限下，本次堪稱「次世代」的信託法修法，真能在國會殿堂裡歷經理性且充分的溝通與討論嗎？令人擔憂。（資料照）

至於後續，繼2018年有民進黨籍立委陳曼麗等17人提出信託法修正案後，本月4日民進黨籍立委王榮璋等19人，卻也「又」連署提出了信託法修正案。公益信託的強化規制，究竟要立專法抑或修法？綜觀立法院這3年來，國民黨、時代力量態度頗為一致；至於民進黨，則有先後立場不一的搖擺。

其次，就行政機關而言，基本上立場相對明確，就是以修法而非立專法來回應公益信託問題。法務部雖於今年8月業已提出行政院版的信託法修正案，並完成草案預告程序，但目前仍處於彙整各界意見階段，尚未提送行政院審查。

據報載，立院司委會日前似以「太慢」為由，決定不等院版，先就前述本屆會期朝野立委提出的3個信託法修正案與公益信託法草案進行併案審查。從法律觀點而論，立委本來就有自行提案修法乃至立法的權力，不以行政院有無提出對案為必要。只是從政治立場來說，本屆立法院只剩下最後一個會期，而下半年是預算審議會期，2020年中央政府總預算之審議通過有其急迫性，尤其再加上適逢2020年大選而將提早休會。計算起來，在立法院能審議法案的時間相當有限下，本次堪稱「次世代」的信託法修法，真能在國會殿堂裡歷經理性且充分的溝通與討論嗎？這一點，令人相當擔憂。

民主制度所追求的，是穩健而持續運作。鑑於公益信託制度並無濃厚的政治對決氛圍，筆者建議立法院何妨等年底行政院版出爐並送立法院後，再一同併案研議修法為妥。

（南台科技大學財經法律研究教授兼所長）

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