自由廣場》公益信託修正草案有待商榷

◎ 楊崇森

法務部公佈信託法公益信託一章，比現行法增加了十三條，包括諮詢委員會之設置，目的在強化國家對公益信託財務與營運之監督，基本上方向正確，但仍有瑕疵或窒礙之處：

一、對實務上金融業才能擔任公益信託受託人之缺失仍未化解：過去公益信託問題之一是信託法雖未限制受託人之資格，但因信託業法第三十三條規定金融業才能擔任受託人，以及所得稅法第四條之三、遺產及贈與稅法第十六條之一，原則上規定受託人為金融業之情形，關係人才能享合理稅負，以致實務上公益信託之受託人變成只有銀行才能擔任。固然金融業財務較為殷實，但對金融以外各種公益事業並不熟悉，何況熱心公益、饒有經營學識經驗之專業人士，例如律師會計師醫師教授，甚至委託人信賴的親友都不能擔任，不但與英美信託慣例不同，且可能阻卻設立此種信託的熱心，妨害公益事業的發展。

二、刪除七十一條法人以宣言方式成立公益信託時，得邀公眾加入為委託人之規定，架空了社區信託之效用：按現行法第71條規定的旨趣是引進美國的社區信託（community trust）。因設立公益信託之委託人即捐助人，人數不可能眾多，且未必有充分資力。故有在公益信託之外，另行設立社區信託之必要。即先由熱心人士充委託人兼受託人，登高一呼，讓社區人士響應其宗旨與組織及營運細節，加入為委託人，以集腋成裘方式集合社區眾多人士出資從事公益事業。這條是筆者在民國八十年代在法務部主持起草審議小組時，所提建議，好不容易納進草案。不料修正草案竟將「並邀公眾加入為委託人」一語刪除，如此一來社區信託變成與一般信託無異，無法匯集廣大人士出錢出力擴大信託規模，無法達到從事龐大公益事業之目的，使該條成為具文。

三、對文化與環境信託規定不合社會實情，窒礙難行。Ａ、公益信託設立之財產需有一定比例的現金：此規定要求公益信託要有堅實之財產，立法原意似無不妥，惟對環境與文化信託過苛。因環境與文化信託（例如英國之國民信託(National Trust)）與一般公益信託性質不同，主要在捐獻或購買歷史性或有維護必要之古蹟與自然景觀，成立之初往往除地產外苦無多餘現金可以捐獻。

Ｂ、公益信託每年公益支出須佔該信託總支出的百分之五十：環境與文化信託與捐獻一定金錢股票之一般公益信託不同，性質上很難滋生收入，尤以初期尚須出資整頓修葺，營運最為艱辛，要求逐年公益支出須佔信託總支出之一半，勢必迫使其變賣信託財產，不但不能達到維護歷史建物或自然景觀之目的，反使這些珍貴財產本身化整為零，甚至化為烏有。

四，在英美公益信託滅後可轉化為私益信託，草案則付闕如：

在英美委託人可先成立私益信託，經一定期限或條件成就後轉變為公益信託，亦可先成立公益信託，再經一定期限或條件成就後轉變為私益信託，非常彈性，可充分發揮資本之效用與委託人之創意，當然稅法上有規定配合，惟我國草案對此問題未加著墨。

（作者為銘傳大學講座教授，前中央標準局局長）

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