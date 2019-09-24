自由開講》MOD開放自組頻道套餐 是消費者遲來的正義

魏國浩

2019年9月18日，中華電信正式召開記者會，宣布其旗下的IPTV服務，也就是俗稱的MOD，正式開放消費者「自組頻道套餐」，提供用戶在150個付費頻道中自組20、50個或全選頻道，不需綁年約，而可以每月調整套餐方案。

這無疑是真正的「還權於民」，讓付錢的消費者終於把該有的權力拿回來，可說是對消費者遲來的正義。

然而，消費者與中華電信可能還不能高興的太早，因為另一邊，傳統的有線電視業者，害怕這一次中華電信還權於民的行動，衝擊到自己已經萎靡不振的市場，已經提起行政訴訟，一舉把主管機關NCC告上法院，稱其法規鬆綁，讓中華電信MOD可以還給消費者自己選擇自己想看頻道的權利，是「違法行為」。

如果這一次的訴訟輸掉，消費者在看電視時，可能又要倒退回「遠古時代」那種無論美食、大便，都要接受的時代了。

中華電信宣布旗下MOD開放消費者「自組頻道套餐」，提供用戶在150個付費頻道中自組或全選頻道，不需綁約，可每月調整。（資料照）

事實上，有線電視業者一直強調，中華電信MOD跟自己提供一樣的服務，理應受到一樣的管制。問題是，真的一樣嗎？有線電視業者提供用戶訊號的方式是「廣播」的，簡單來說，業者一次提供所有頻道的訊號給消費者，消費者只能被動的選擇要看哪一台；而MOD是「隨選視訊」方式，消費者必須先告訴中華電信現在想看哪一台，中華電信才會送訊號給消費者。

這在技術上就有很大的不同了，哪來的「提供一樣的服務呢」？

再者，有線電視業者找了一堆學者，稱MOD與有線電視本來是「互補」關係，卻在最近變成了「競爭」關係，這對消費者有不利的影響。這樣的論述騙騙外行人可以，稍微對這議題有研究的就知道，長期以來，台灣的有線電視業者，其背後的各大財團，無所不用其極的利用各種手段，卡住現有頻道在MOD上架，讓各大頻道就算知道MOD才是未來的收視趨勢，依舊因為動輒遭到有線電視業者以斷訊、移頻、調降收視費等手段壓迫，而被迫放棄MOD這個相較之下進步的收視平台。

是故，在MOD上架的頻道，傳統有線電視一定看不到，反之亦然。但今天有線電視業者居然可以把這種利用不正常手段製造出來的差異，稱為兩者「互補」，這真是天大的笑話。因為如此不正常的情況，正是有線電視業者聯合製造出來的結果，還好意思吃中華電信豆腐，不知怎麼會有這麼扭曲的邏輯呢？

最後，有線電視業者，吃定消費者沒電視看就會跳腳，動不動把消費者當做人質，要脅要對某幾台斷訊，或是移到後面一百多台之後，只因為與頻道業者之間的收費爭議，最後吃虧的總是消費者，拿到好處的卻都是這些有線電視業者，這種「爽自己，艱苦到別人」的手段，中華電信可是沒這個膽也沒這個本事做的。

光是上述幾點，就可以看出，不管是技術面、內容面，以及消費者保護面上，中華電信MOD與有線電視提供的服務，本質上就有巨大的差異。

然而有線電視業者不停的製造這些謬論，無非就是想要讓主管機關把MOD的手腳綁起來，讓MOD看起來跟有線電視的水準一樣，好讓自己可以繼續利用長久以來不正常的市場結構從消費者身上吸血。然而，難道台灣的影視產業，真的要淪為這種大家比爛的競爭狀態嗎？難道台灣的消費者，不值得擁有選擇自己想看什麼的權利嗎？

以上這兩個問題，是任何一個晚上習慣打開電視的台灣人，以及政府，都必須好好去思考的。

（作者為智庫研究員）

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