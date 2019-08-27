故事》怕漲電費又不想蓋核能電廠，該怎麼辦？臺東部落裡的公民電廠現正發威中

在歐洲，公民電廠並不罕見，以德國來說，近半的再生能源發電裝置屬於市民或社區組織，許多民眾會在自家屋頂裝設太陽能板。韓國也以「省下一座核電廠」為目標，推動城市節能與公民電廠，成功讓首爾市達成 20％ 能源自主。那麼，臺灣呢？

研之有物 │中央研究院

除了自備環保筷，公民能為低碳做什麼？

想要節能減碳，隨手關燈、自備購物袋之外，你我還能做些什麼？中研院社會所參與「深度減碳政策建議」計畫，除了提出政策建議，也進一步從「公民電廠」尋找公民的角色和力量。在能源轉型的過程，公民電廠提供了另一種能源選項，更重要的是，將遙不可及的「發電」帶入大眾生活，並展現公民行動的可能性。

小市民集資發電

公民電廠是什麼？一人一股加入臺電？「從英文讀更清楚，」主婦聯盟副執行長吳心萍說：「簡單來說，公民電廠（Community Renewable Energy Projects）就是一群人共同參與發電計畫。」這裡的一群人，可以是小企業、社區居民、有共識的社群，人人都有機會參與。

主婦聯盟副執行長吳心萍（左）、南部辦公室主任陳婉娥（右），分享 NGO 團隊執行中研院計畫案，走訪臺灣各地公民電廠的觀察。主婦聯盟在 2016 年也成為「綠主張綠電合作社」第一位法人成員，透過社員集資，尋找案場裝設太陽能系統，率先實踐公民參與綠能發電。攝影│ 林洵安

在歐洲，公民電廠並不罕見，以德國來說，近半的再生能源發電裝置屬於市民或社區組織，許多民眾會在自家屋頂裝設太陽能板。韓國也以「省下一座核電廠」為目標，推動城市節能與公民電廠，成功讓首爾市達成 20％ 能源自主。那麼，臺灣呢？

2014 年，社會企業「一人一千瓦」率先展開公民發電計畫，號召有錢的出資當股東，有屋頂的出租當房東，合力鋪設屋頂型太陽能板。之後，不同組織陸續投入，換算一下年紀，臺灣的公民電廠才剛上幼兒園，仍在緩緩小跑步。

現在，這個腳步正慢慢移向在地社區。

圖說設計│林洵安、劉芝吟

達魯瑪克，臺灣第一家部落電力公司

2016 年 7 月，臺東卑南鄉的達魯瑪克部落一如往常，歡慶一年一度的小米收穫祭。但這一回，祭典的神祕嘉賓很特別：「太陽神」助陣發威！祭典會場架設了 3KW 電力的太陽能板，正式宣告達魯瑪克將成立部落電廠。

原民部落怎麼會和光電科技牽上線？故事得倒轉回 50 年前。當時，一場惡火燒毀達魯瑪克部落，全村滿目瘡痍。居民費盡辛苦遷移到新址，卻又遇上另一個惡夢——經濟部公告鄰村將為高階核廢料的埋放地。

達魯瑪克遠在東部山林，每遇颱風便常面臨斷電，最後卻得承擔全民核廢汙染的風險。

部落能不能有自主的綠能發電，不必再擔心自然災害，不用抗爭核廢選址？

部落自立的祈願悄然種下，數十年後，終於緩緩萌芽。

第一批太陽能板鋪設在活動中心屋頂，供給老人日托、課輔空間的用電。第二批則設在長老教會，提供電動車、手機免費充電。

部落裡保有日治時期的水力發電廠，也設置小型風力發電機，再加入太陽光電計畫，達魯瑪克一步步努力，立下終極目標：綠能百分百，自己用電自己發！

達魯瑪克在公用空間設置太陽能板，邁出部落電廠的第一步。圖片來源│ 主婦聯盟

綠能百分百，推動部落願景

願景美，現實卻難一帆風順，部落電力公司的成立波折不斷。

起初，募資對象是族人，希望各家戶共同出資，將電力生產納入部落共同事業。但能源如同「空氣」，看不見、摸不到，要說服大家從口袋掏錢，絲毫不容易。

「太陽能板這麼貴，為什麼部落要花這筆錢？」「只要有電用，電費便宜，我們幹嘛去管發電？」各種質疑、不理解的聲音紛起。

溝通、對話、嘗試，是一條漫長卻重要的路。

部落和環團結盟相挺，開設綠能志工培訓營、部落會議討論發展性、帶孩子認識水圳和水力發電，透過各種活動，一點一點拉近村民與綠電的距離。

相比綠能發電的經濟產值，族人逐漸凝聚而成的部落價值，更為珍貴。

達魯瑪克部落在社區避難所設置小型風機，做為自主發電的一部分。圖片來源│主婦聯盟

部落小學的孩子們，學習如何製作小型風機，透過實作課程認識部落的再生能源。圖片來源│主婦聯盟

社區電廠像一塊大磁鐵，將族人村民聚合起來。3 年來，電廠發電 7119 度，減碳 3773 公斤，數字並不華麗，距離綠能百分百，達魯瑪克還在 9 局上半。然而，社區有了電力公司，發電除了自用，未來也能出售給臺電，大家對部落未來開始有熱切的想像。

「電廠如果有盈餘，我們可以用在哪？」綠能百分百畫出第一個大圓，族人慢慢交會出共同目標：透過風力、光電設施，希望部落的經濟自立，同時結合文化觀光、生態旅遊，打造出達魯瑪克品牌。如果願景也需要「粽子頭」，社區電廠也許是達魯瑪克擊出的第一棒。

資料來源│公民電廠資訊網 圖片重製│林洵安

社區電廠的臍帶價值

主婦聯盟分析，「第一桶金」是社區電廠的一大關卡。要說服鄰里的叔伯阿姨、阿公阿嬤掏錢投資，可謂高難度挑戰。社區某種程度就像「縮小版社會」，成員思考分歧。有人支持在地發展，有人認為下一代註定該往大城市去，也有長輩直言：「二十冬（年）才回本，我都不知道在哪了！」

現階段，政府補助仍是不可或缺的後盾。但長期來說，倡議者得各憑本事，運用在地手法和居民溝通，讓「發電」走入生活。例如，彰化臺西村從信仰中心切入，透過環保團體的相助，在村內「顯龍宮」架設太陽光電。電力自發自用，宮廟每月電費驟降一半以上，綠能成果超有感。

彰化臺西村的顯龍宮，屋頂裝設 3 KW 太陽能板，發電自用，是臺灣第一座光電宮廟。

圖片來源│主婦聯盟

對綠電累積好感，是推動社區電廠的關鍵。嘉義明華社區從 2010 年便循序展開光電計畫。例如，帶阿公阿嬤銀髮聯誼，參觀其他光電社區。高爾夫球車加裝太陽能板，變身社區小巴。家戶補助改裝太陽能熱水器。社區電廠的電力盈餘，也成為地方基金。圖片來源│主婦聯盟



然而，社區電廠除了收益，還有另一層更重要的意義：價值最大化。運用盈餘改善社區生活，共享發電成果，也讓發電真正走入地方生活。

吳心萍說：「社區集資設置電廠，收益能回饋在地的社福公益，比如長照、托育、醫療。有些社區計畫做老人共餐，有的加開社區巴士，社區自己滿足需求，不用再仰賴外援補助。」

社區公民電廠如同「臍帶」，一方面圈起居民，把家戶變成共同「發電體」。同時，成果、養分也能再反饋輸送至社區，和鄰里居民互利共享。

上網團購……太陽能板

除了社區型，數位時代的公民電廠也要超 E 化。「陽光伏特家」建立募資平臺，開創出「網路集資型」公民電廠，讓你首度體驗，上網搶購的不是年節車票、阿妹演唱會，而是太陽能板！

平臺負責找屋主出租屋頂，評估成本，開設專案。民眾則可以挑選喜歡的電廠，上網認購太陽能板，變身合夥人。生產的電力定期出售給臺電，出資者每 2 個月就能收到一筆獲益收入。

由於投資門檻低（每片太陽能板約 15000－20000 元），預估約 6－8 % 內部報酬率，輕鬆打敗定存，讓熱門度急速上升。

資料來源│陽光伏特家

圖片重製│林洵安

網路集資型電廠，營運、設備維護由平臺負責，集資者不會直接介入電廠營運，但可以隨時上網了解電廠的運作狀況。圖片來源│陽光伏特家

第一個集資案「臺南擔仔一號」，44 片太陽能板 5 天內銷售一空！紀錄還不斷被超越，現在專案一上線，往往數十分鐘被搶光，最高紀錄 1 分半秒殺！

你以為集資者都是年輕網購族？陽光伏特家的調查顯示，50－60 歲世代的搶購力超強！許多人認為這是穩定的長期投資，也有人打算為子女「定存」太陽能板。

主婦聯盟分析，群募平臺最大的優勢是擴散影響力，吸引不同類型、地區的網民。有人支持綠能，有人相中報酬率，有些人則是對光電有興趣但無法投入太多時間。群眾多元，讓陽光伏特家成長快速，目前已經有 80 多個案場，超過 1 萬名參與人次，而且每個計畫約有 7－8 成的新成員。

「不管投資動機是什麼，有了接觸管道，民眾就會更靠近能源議題。」吳心萍樂觀地說。

陽光伏特家第一個集資案：臺南擔仔一號。這棟民宅約 45 坪，樓下是牛肉麵攤，屋頂可鋪蓋 44 片太陽能板，如果由屋主獨力負擔，總金額約 80 萬。透過集資案，認購每片太陽能板只要 15600 元，小資族也能參與。圖片來源│陽光伏特家

全民參與，才是真正的能源轉型

初綻開花 5 年，臺灣公民電廠的故事還在首部曲。除了資金不足、法規受限（臺灣有不少違建屋頂），目前的最大阻礙是什麼？陳婉娥觀察：「『人』，最難也最關鍵。怎麼讓民眾覺得能源有選擇性，和我有關係，而不是只要電費不漲、電廠別蓋在我家，其他我不管。」

不論是否支持綠能，願意討論就是破口，如何把「能源」具體活生生地帶入日常，便成為一大課題。最困難的這一關，就是公民電廠的價值：社區電廠紮根地方，群募平臺擴大戰場，能源合作社對議題有高度討論力，各自在守備區助攻。

主婦聯盟觀察，目前社會的鬆動、改變仍然零星，然而每一處公民電廠，都代表了某一群人正在接受、創造不同選擇——「民眾參與」正是能源轉型的核心。

陳婉娥回憶：「有一次，我在火力發電廠設立的討論現場。社區原本強烈反彈，但到了當天，有些居民已經放棄，開始討論回饋金。這讓我感觸很深，社區要蓋一座大型能源設施，民眾卻是最後一秒才知道，毫無選擇權，最後只能無奈地轉向要求補償。」

過去，「發電」離我們萬分遙遠，彷彿只有公投那一秒，大家才可能發聲。公民電廠或許提供了另一個解方，由下而上扭轉這個公式——「我／我們」有機會選擇怎麼發電、怎麼分配，思考規劃社區的模樣。此外，發電裝置的容量小，不一定得「鋪好鋪滿」，便有機會和農地、生態、文化共存。

總結目前的觀察心得，兩人說：

我們每天用電，如果 80％ 的人誤以為核電是主要能源，代表能源距離大眾仍非常遙遠，物理距離遙遠，心理距離更遙遠。也許，這就是公民電廠的重要意義。

本文經授權轉載自故事X觀台灣 怕漲電費又不想蓋核能電廠，該怎麼辦？臺東部落裡的公民電廠現正發威中

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