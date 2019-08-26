小葉日本台》山田孝之、全裸監督＆兼談有小林瞳的1980年代AV演進史

《AV帝王／全裸監督》全8話一推出，網路大好評，A片業界傳奇人物村西透波折起伏的一生改變了當時色情片產業。本劇一路演下去也就等於見證日本AV發展史，所以本次文章不僅談劇、談山田孝之，為了方便大家看戲也會特別延伸，把劇中提到的幾個重點一併介紹，看戲兼長知識。此外，台灣的A片市場80%以上都來自日本AV，早期台灣看A片的管道本文也有答案喔！

小葉日本台

《AV帝王／全裸監督》全8話一推出，網路大好評，第2季立馬確定！本劇題材養眼有料，製作規格超水準，加上山田孝之豁出去的影帝級演技，精彩過癮。取材自日本A片業界傳奇人物村西透的自傳，看他如何從賣英語教材轉念決心將男女情慾做最赤裸呈現，他波折起伏的一生改變了當時色情片產業，不過前科累累也是必然的。本劇的時空背景是1980年代，一路演下去其實也就等於見證日本AV發展史了，所以本次文章不僅談劇談山田孝之，為了方便大家看戲也會特別延伸，把劇中提到的幾個重點，像是「AV產業如何帶動錄影機銷售？」「錄影帶戰爭的VHS是如何靠A片打敗Beta？」「馬賽克、無碼和映倫之間的潛規則如何運作？」以及資料弄好久的「1980年代最具代表性AV女優發表」等一併介紹，看戲兼長知識。此外，台灣的A片市場80%以上都來自日本AV，早期台灣看A片的管道本文也有答案喔！

無限可能，演技總是讓人讚嘆的山田孝之

先從山田孝之談起。一開始對山田孝之的印象來自日劇《在世界的中心呼喊愛情》、《白夜行》、《太陽之歌》、還有日影《電車男》、《等待，是為了和妳相遇》等，搭檔的女主角依序分別是綾瀨遙、澤尻英龍華、中谷美紀、長澤雅美，從題材到組合，純愛成份濃，這些作品收視好票房佳，單是日劇學院賞最佳男主角山田孝之就拿過兩座，當人氣偶像不是問題，但顯然他並沒就此滿足，2007年三池崇史執導的電影《熱血高校》，山田孝之飾演鈴蘭高校「芹澤軍團」的首領，那股老大氣勢，那股幹架狠勁，完全顛覆之前演的純情男形象，演技大暴發，讓人刮目相看，從這個時候就更欣賞山田孝之了，而也從這個階段起，山田孝之的每次選角都是自我挑戰。

當年山田孝之與綾瀨遙共演《在世界的中心呼喊愛情》可是純愛經典喔！（圖：網路）

《暗金丑島君》系列中專營高利貸的老闆，《勇者義彥》系列正義感十足兼偏好巨乳的年青人、《荒川爆笑團》那位自稱曾得到最高銷量的音樂家，一直到仿紀錄片模式，實驗性質很強的連續劇《山田孝之的坎城影展》（後來的電影版《山田孝之3D》還正式報名坎城影展）……，山田孝之的每個角色都朝無限可能邁進，偶不偶像不是重點，當配角沒差，放送時段好不好也沒關係，但不斷進化的演技絕對讓人讚嘆。

演什麼像什麼，這些年磨出來的功力，演《AV帝王》的山田孝之，豈只稱職，簡直超乎想像，這樣說好了，村西透是誰？大部分人可能不知，但透過螢幕上的山田孝之，這位色情片導演的一切瘋狂行徑完全具說服力，如此精湛又不計形象的演出，只有按讚再按讚。

全裸監督村西透、女大生黑木香、AV產業大革命

日本的AV產業舉世聞名，終於有人搬上螢幕了，這是Netflix製作拍攝的日劇，本橋信宏的著作改編，描寫A片業界最具爭議性人物村西透充滿矛盾、榮耀與恥辱的人生，舞台背景是1980年代，日本景氣最繁榮的時候。村西透是怎樣的人？曾是王牌業務員，賣英語會話教材全國NO.1，因妻子不倫離婚後索性轉行賣A書，尺度很寬很敢很囂張，一波大掃黃自是被掃進監獄裡，之後便以AV監督身分東山再起。

《AV帝王／全裸監督》山田孝之與森田望智豁出去的演技，網路一片大好評。（圖：網路）

村西透並非業界最大咖，但腦筋動得快，拍的題材既新鮮又能屢屢造成話題，像是劇裡演的所謂「火車便當」性愛姿勢驚呆所有人；偶然機會拍下的「顏射」後來成為教科書級的基本款；而以導演兼男優身份直接與女大生黑木香的真槍實彈更是轟動一時；不過他也因跑到夏威夷拍A片遭到FBI逮捕並求刑370年。打死不退的生之慾望，惡行昭彰的麻煩製造者，本劇山田孝之演的就是這樣性格的傳奇人物。

談本劇另一個焦點是演黑木香的森田望智。森田望智，23歲，之前對她完全不熟，但這回演了AV史上同樣富傳奇色彩的黑木香後想必觀眾印象深刻，不僅很會演，而是超尺度超情慾的展現，身為專業演員大概就這麼回事吧！劇中黑木香的幾個特色，單親家庭長大，乖乖女的表面下卻勇於解放自我情慾，頂著國立大學光環拍A片自是目光焦點，自稱16歲開始就沒再剃過腋毛並樂於在媒體面前大方展現，她和村西透曾是戀人關係，拍片之外也常上節目大談女性身體自主議題，曝光度很高。

23歲的森田望智詮釋AV女優黑木香，是超尺度超的情慾展現。（圖：網路）

本劇裸露畫面不少，但拍得很自然，眾演員不管是知名藝人或客串的現役AV女優，全都豁出去的搏命演出，難怪口碑滿載。此外，看本劇也能一窺1980年代的AV演進史，劇中提到帶到的一些眉角，我們接著往下聊。

AV產業的興起成就1980年代錄放影機的銷售熱潮？

《AV帝王》有一幕提到錄放影機，簡言之就是讓AV帶動錄放影機的銷售熱潮。片商講的志得意滿，真的嗎？不用懷疑，絕對大有關係。1980年代家用錄影機開始普及，尖端新品很厲害，但要大賣得有夠吸引人的誘因，軟體很重要，除了迪士尼和動畫外，畫質清晰的A片誕生簡直如虎添翼，特別是對男性消費者而言，從此看成人片不用得進戲院，在家裡的私密空間愛怎麼看就怎麼看，而且還可重覆不斷，聽說單這個看A片的理由真的讓錄放影機的銷售快速翻倍。

此外，大家還記得當年錄影帶的VHS（大帶）和Beta（小帶）之爭嗎？結果是JVC主導的VHS打敗SONY陣營的Beta，此後錄影帶規格就VHS大一統了。嗯，這跟A片有何關聯？因為啊，當初AV的生產拷貝過程，SONY一開始是禁止A片商使用Beta格式，換句話說要看A片就只能買（租）大帶，然後又因為放影機大小帶的規格並不相容，所以支援VHS的放影機自是賣超好，SONY簡直是把白花花的銀兩送給VHS，至於後來的形勢比人強則又是另一則故事了。

錄影機、VHS和成人指定的映倫審查造就AV產業的蓬勃發展。（圖：網路）

劇中演的通路販售AV價格約15,000日圓，滿貴的。的確是不便宜啊，當年的一般市場行情是一捲新品的AV影帶約15,000日圓上下，每部片長約45-60分鐘，通常是大公司製作加主打AV女優的愈好賣。不過新品期一過，銷售沒特別厲害的會降價，低的甚至打到3,000日圓就買得到，當然啦，日本的影音產品本就不便宜，所以出租店生意很好，出租A片也是營收的一大來源。

馬賽克、無碼、無修正流出、解碼棒＆日本video倫理協會

日本的AV片商在發片前須先送審查，審核通過才允許上市，而基本原則就是不能有未成年，演員的第三點私密部位要打馬賽克，有遮大概就會過關，可以在相關通路合法販售，所以囉，日本 AV打馬賽克是多數人的常識，只是無碼才刺激，有利可圖就有人會鋌而走險。

在《AV帝王》中有演到無碼片被偷偷流入黑市管道，也描寫大片商一手制訂審核規則表達業界自律，另一手又藉由道上兄弟販賣無碼片以圖取暴利，這當然既不道德也違法，且對拍片的女優來說傷害極大。不過現況下所謂的無碼片大概分兩種，這裡說明一下： 一種是如本劇演的，即是將原本的AV母帶在未經後製、打馬賽克的完整流出，由於是在女優未知情的狀況下外流，基本上已算是破壞業界行規，屬惡質行為。另一種的無碼片則是在拍攝時就要明著幹，這款業者通常會採在國外註冊以規避審查制度，之後再經由特殊管道回銷日本，此類無修正的A片雖然打著無碼，但一般來說製作成本相對低，除了露點外，品質經費各方面與有碼的AV相距甚遠，在市場上仍難抗衡。

對了，在當年AV錄影帶市場蓬勃發展之際，腦筋動得快的業者就會順勢推出所謂的解碼棒、解碼鏡之類的相關產品，一堆報紙小廣告，宣傳都說可以破解馬賽克，可以讓馬賽克變薄，效果當然是唬爛的，不過聽說買的人不少。

AV影片要打馬賽克才過得了關，只是市場競爭，上有政策也一定下有對策，這中間能動手腳的就是馬賽克的厚與薄了。從馬賽克覆蓋的面積、馬賽克的厚薄與透視度，業者能偷的就偷，尺度游走灰色邊緣，反正片商大家共識一致也算映倫自律啦。這個馬賽克有打和沒打都快沒差的現象一直到前幾年被外界嚴重關切後才稍有收斂。 前面提到，日本的AV片商發片前須先送審查，早期負責審查的單位是「日本ビデオ（video）倫理協會」，簡稱ビデ倫，這是錄影帶業者成立的作品審查機構，採會員制，如果要找ビデ倫審查作品就得先入會，不用說，這個機構當然是掌控在幾家大製作手上。本劇中有演到的，村西透（山田孝之）因審查問題和波賽頓的池澤社長（石橋淩）槓了起來，後來根本不想加入這個ビデ倫嗎？問題來了，有加入和沒加入差別在哪？原則上是入會審片可經程序取得許可，日後發生法律爭議的機會不高；更關鍵的是合法通路不想惹麻煩，賣有ビデ倫核可的影帶比較不會被警察找麻煩，店也比較不會被抄。此外，幾經沿革整併，目前的審查單位叫「映像倫理機構」（映像倫）。

黑木香、小林瞳＆1980年代最具代表性的AV女優

除了本劇《AV帝王》提到的黑木香之外，也來介紹幾位1980年代最具代表性的AV女優，這是日本專業風俗誌所列的資料，不認識沒關係，有興趣可參考。

排名NO.1的是小林瞳。出演作品超過30部，銷售幾乎全破萬捲，單她一人就替當時AV業界創造70億日幣收益，身價片酬高達百萬之譜，也因為小林瞳的高人氣，AV女優自此被認為是既能賺錢又有機會成為全國知名AV偶像的行業，簡言之，大家慣稱的「AV女優」這樣的頭銜就是從小林瞳開始的。其實小林瞳不僅在日本業界紅，在台灣同樣有不少粉絲，那個年代的出租店找她的作品不難，去日本觀光的識途老馬也會到新宿的店家買支她的錄影帶當紀念。

小林瞳堪稱1980年代最具代表性的AV女優。（圖：網路）

接下來的幾位：

NO.2 秋元知美：AV誌「オレンジ通信」1986年度讀者人氣票選第1名，「宇宙企畫」專屬契約女優，這在當時極少見，開風氣之先也代表著市場挖掘女優競爭激烈。 NO.3 豊丸：這位加藤鷹認證過，直指其AV生涯碰到的AV女優NO.1，痴女系片型始祖兼最強存在。 NO.4 齊藤唯：有著玉女偶像般可愛的容貌，一發片即受廣大注目，AV引退後改以YUI的藝名持續轉戰歌手和演員之路。 NO.5 中川繪里：兼具美貌與頹廢風格，被業界譽為超實力派女優，1986年度AV銷售排名第一位。 NO.6 八神康子：曾在某業界雜誌辦的「錄影帶女王」競賽中取得三連霸，顯見受歡迎程度，在拍了約40部AV後淡出並轉戰演藝圈，在電視台不少的推理劇場中亮相演出，算是早期AV女優轉藝人較成功的一位。 NO.7 竹下由佳里：第一位直接大辣辣在錄影帶包裝盒使用本名的AV女優，1985年讀者人氣票選第一名，所謂非受限製作公司的單體女優自此確立。 NO.8 黒木香：就是《AV帝王》中的女主角，她和村西透是戀人關係。其實掛黑木香主演的AV並不多，有資料可查的只有三部，不過因為她是頂著國立橫濱大學在學生的身份入行，加上第一部作品就非常吃重鹹，不用說自是掀起各大媒體關注，加上她的特異作風和在談話性節目上的大膽議論，對日後AV女優這個行業的質與量都起了相當大的影響力。

怎麼沒有飯島愛？她屬1990年代。

結末

看《AV帝王》收獲多多，不但故事精彩還能一窺日本的AV發展史，話說台灣的A片市場80%以上都來自日本AV，所以想必對本劇演的那些歷程頗多共鳴。早期台灣看A片的管道，戲院之外（但會減片，會有管區站崗），特定冰果室的包廂、只休息不過夜的旅館房間、家庭式出租店的小房間有陳列、進入1990年代的台北市光華橋下的光華商場某些特定店家……，而其中最奧妙的是在解嚴前後的戶外演講場，賣香腸、賣雜誌旁都會有攤賣政論錄影帶兼賣A片的，這是社會現象也是某世代人的集體回憶。

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