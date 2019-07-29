小葉日本台》《凪的新生活》好看，《天國餐館》失望＆前SMAP螢幕被消失

2019年7月期的夏季新番有哪些值得推薦的日劇？又有哪部雷聲大、雨點小令人失望的作品？還有，已解散的SMAP，香取慎吾、稻垣吾郎、草彅剛很久沒在螢光幕出現了，三人的最新動向為何？傑尼斯何時會解除封殺令？

小葉日本台

2019年7月期的夏季新番演下來，有看第一集就很喜歡的《凪的新生活》，讀空氣的女孩，捲捲頭的黑木華決定重啟生活，加油！大泉洋的《NO SIDE GAME》本以為又是池井戶潤慣用的職場逆轉勝戲碼，不過重心則放在社內橄欖球隊的奮發再起，淚與汗，看得滿熱血澎湃的。當然也有給三集機會依舊失望的《天國餐館》，明明卡司強，漫畫改編，但就一整個節奏鬆散，哏無趣，白白浪費石原聰美了。此外，出走傑尼斯的前SMAP三人消失電視螢幕好長一陣子了，連公平會都關切，雖是藝能界的潛規則，但身為粉絲想說的是：藤島茱莉景子女帝，「放過他們吧」！

以上，本次文章兩個主題，歡迎看下去囉。

黑木華捲捲頭，不再勉強讀空氣的《凪的新生活》

關於夏季檔日劇，首推黑木華《凪的新生活》。Konari Misato的人氣漫畫改編，獲文化廳藝術祭漫畫部門優秀賞作品，好看的理由在第一集就很有共鳴，不管是職場還是社交，雖然懂得讀空氣很重要，但事事迎合他人，在意別人目光真的會很累，劇中凪甚至為了那頭自然捲，每天得花數小時梳理整平，只為男友要求，只是不想被同事當異類，那麼勉強自己讀周遭所有人的空氣，某一天竟然聽到男友與同事的對話，原來她在他的眼中只是砲友關係？！當下一整個崩潰，還因為過度呼吸症住了醫院，真相更清楚了，住院期間沒收到半通Line或簡訊的問候，原來凪之於同事，毫無存在感，什麼都不是。

這樣的委曲要撐多久？沒有要考驗觀眾耐心，只消半集時間，凪就決定辭職，搬家，家當什麼都不要，連男朋友也不要了，僅有的100萬日元存款，跑到郊區租了間老屋，她要開始新生活做自己 。凪的捲捲頭不用刻意整理了，且還深受老屋其他房客的喜歡，極簡生活但身心卻完全活了過來，人生過程的卡關與其硬撐不如停下腳步，夏天就讓自己放個《長假》吧！然後新環境新住所就會認識有趣且善意的鄰人朋友，有帥帥的中村倫也，有吉田羊母女，有愛看電影和手做餅乾的老婆婆……，故事續展開，超喜歡黑木華的新造型，至於扮男友的高橋一生，如果真愛凪的話，更坦誠一些吧，不然會被中村倫也搶走喔！

黑木華《凪的新生活》由人氣漫畫改編，獲文化廳藝術祭漫畫部門優秀賞作品，好看的理由在第一集就很有共鳴。（圖：網路）

大泉洋和橄欖球隊拼逆轉勝的《NO SIDE GAME》

同樣列好看的這部是大泉洋主演《NO SIDE GAME》。本來對這類「池井戶潤」型小蝦米扳倒大鯨魚的戲碼已沒多大興趣，但因為有松隆子當然要捧場，好看耶，大泉洋因為和公司常務上川隆也不對盤被踼出總社，接下來他要帶領社內那支戰績爛又沒票房的B級橄欖球隊，重生逆轉勝？被解散消滅？至少主線重心是擺在球隊球場上，汗與淚的熱血總好過已看膩的職場權鬥，此外，型男大谷亮平演球隊的新教頭，這個好。

2019世界盃橄欖球賽由日本承辦，九月下旬展開，本劇挑這個題材是應景也在炒熱氣氛。大泉洋這個角色擅分析管理，同樣得面對總社大魔頭的打壓，但不用像前一季福山雅治般的誇張「怪演」啦，嚴肅與喜感兼具，層次自然流露。上川隆也難得看他演壞壞的角色，滿新鮮的；再來就是全劇要花多少比重在橄欖球比賽上，不好拍但最好要多，這樣觀眾才會有熱情又感動，才不會只是紙上談兵。

《NO SIDE GAME》，這回大泉洋和橄欖球隊要拼逆轉勝。（圖：網路）

讓屍體說話～上野樹里和大森南朋都當了法醫

上野樹里主演的《監察醫 朝顏》和大森南朋的《SIGN～法醫學者 柚木貴志的事件》， 題材都是需要法醫的遺體解剖，也都有一組相對應的刑警配合，不過調性卻大不同。

《監察醫 朝顏》看來是走溫馨路線，法醫女兒與刑警父親協力解開真相，刑警父親的年輕搭檔是女兒的男朋友，雖然事故現場的屍體成因需要調查探究，但未必得和殺人案件相關，讓屍體說話後，對死者家屬的說明和同理心也是過程的一部分。再來就是因東北大地震而消失多年的石田光，上野樹里的媽媽，時任三郎的妻子，因為始終沒發現遺體，父女多年來內心各自的糾結，可化為工作上的動力，但絕對須要用時間療癒。

上野樹里的《監察醫 朝顏》，法醫女兒與刑警父親協力解開真相。（圖：網路）

大森南朋的《SIGN～法醫學者 柚木貴志的事件》屬典型的法醫推理，多半是刑事案件，偽裝屍體自殺是基本款，有原著且又是朝日電視台擅長的命案解謎，水準不成問題。兩位女性角色，和大森南朋搭檔的是菜鳥法醫飯豐萬理江，台緣不錯，值得關注；另一位大家很熟的松雪泰子，演搜查一課管理官還是大森南朋的前女友，至於戲份空間就請自行發揮。

留校察看的《天國餐館》＆很瞎很好玩的《魯邦的女兒》

夏季檔目前最搖頭的就屬《天國餐館》，會失望在於本來期待值高，然後給了前三集的機會，依舊是莫名所以，很乾，節奏鬆散，哏無趣，收視率狂掉絕不是被冤枉的，明明是漫改，怎會拍成這樣？白白浪費石原聰美、福士蒼汰這兩枚A咖偶像了，屬留校察看中。法式餐廳、美味料理，這類題材不少，再怎麼變還是關於人與美食的關係，本劇的問題可能在於過度簡化，不管是餐廳的每一位角色還是來用餐的客人，形形色色，看遍人生百態的重點沒演出來，當觀眾看得一頭霧水或嫌太拖戲，尾盤再冒出來的圓滿解決方式，就會讓人覺得太過一廂情願了。

總之，漫畫改編並非只是把那些「諦觀」的元素丟出來就叫忠於原著，如果必須是先看過漫畫的觀眾才懂其中哏的樂趣，那也不能算是成功的搬上螢幕了。

相較《天國餐館》，另外這部《魯邦的女兒》，深田恭子、瀨戶康史主演。敘述代代為小偷家族的女兒與代代警察世家的兒子談戀愛，應該是天敵般的絕對禁止，但就這樣玩了下去，而且雙方家長還超搶戲。本劇呈現的手法很誇張，小偷家族出動時裝扮很Cosplay，特別是深田恭子那件曲線畢露的紅色緊身戰服。基本上算很瞎的一部戲，不過人家擺明就是要這樣玩，整個調性預想內，觀眾不會看不懂，或許扯，但反倒扯得很有娛樂性喔。

石原聰美主演的《天國餐館》，很乾，節奏鬆散，哏無趣，收視率狂掉絕不是被冤枉的。（圖：網路）

前SMAP螢幕被消失，關切聲音愈來愈大

前陣子，日本偶像之父，傑尼斯創辦人強尼．喜多川病逝，一代傳奇的事跡單看那些J系天團的數量、能量和影響力便知，然後隔沒多久，日本的「公平交易委員會」對傑尼斯事務所進行了所謂的「告誡」，理由是事務所疑似向民放台施壓，不讓前SMAP成員香取慎吾、稻垣吾郎、草彅剛上節目或演戲。傑尼斯事務所當然是否認有此施壓行為，而公平會訪查後同樣也查無具體事證，所以只做了最輕微的告誡提醒，嗯，完全不意外的結果，只是粉絲們真的很久沒看到香取慎吾、稻垣吾郎、草彅剛他們的電視出演卻也是不爭的事實，至少這三子每年會有一檔的日劇不見了，有遺憾，會想念。對喜多川爺爺的病逝，大家同感哀掉不捨，但對這三子的螢幕消失，想說的是藤島茱莉景子女帝「放過他們吧」！

藝人被封殺基本上屬業界的潛規則，因為會觸犯壟斷法，不能明著說的叫默契，當然要電視台買帳，經紀公司得有相對大的籌碼，特別是像香取慎吾、稻垣吾郎、草彅剛這三枚都算有票房的A咖。最有效的暗示法是讓誰上電視，本事務所的旗下藝人將會全面抵制，這一招威力不小，要民放台完全不鳥還真難。

除非是情節嚴重的涉毒涉賭者，一般而言，經紀公司和電視台之間的默契封殺期大概約二到三年，SMAP是2016年解散，快的話，樂觀的話，今年2019或許是最後一年，不過誰知道呢？新任社長是由喜多川的姪女藤島茱莉景子接任，她和原SMAP經紀人，也是現在慎吾等三子投奔的對象飯島三智之間，恩怨難解，何時破冰？粉絲都在看。

前SMAP香取慎吾、稻垣吾郎、草彅剛螢幕被消失，關切聲音愈來愈大。（圖：網路）

日本藝能界的經紀公司權力很大，特別是幾個大型事務所，電視台多半不想得罪，香取慎吾、稻垣吾郎和草彅剛選擇出走傑尼斯不會不知道可能的後果，幾年過去了，三子透過網路電視台，Twitter，YouTube，Instagram等管道與粉絲緊密互動，他們並沒有休息，新單曲〈星辰的號角聲〉是人氣手遊《勇者鬥惡龍》的主題歌，香取慎吾除了開畫展也演了電影《待風平浪靜》，而稻垣吾郎在舞台劇方面則多所斬獲，除此，他們在公益活動同樣不落人後，最近他們就把應援帕奧而錄製單曲的銷售收入約2300萬日元全數捐了出來，善舉更獲帕奧主席任命為東京帕奧會「IPC特別親善大使」，難怪連日本民間公益活動最具代表人物的日本財團會長笹川陽平都公開請命，希望電視台能面對這個事實，讓前SMAP這三人早日回到螢幕。

藝人是經紀公司的資產，從培育、養成到開始接通告，事務所必須花費人力物力，還得給薪水，如果藝人一紅就要跳槽，人情義理說不過去，業界的「默契封殺」大概是這麼來的，如此說法不能說完全沒道理，但前SMAP這三人適用嗎？SMAP成團28年，大紅少說也有20年，如果用投資報酬率算，事務所早就回本還賺更多，他們不是新人，也沒忘恩，難怪支持他們電視復出的聲音愈來愈大，就看藤島茱莉景子怎麼想？電視台怎麼接招了。

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