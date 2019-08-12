小葉日本台》來到日劇最終回，高潮連連，淚與感動，雷大雨小，還是……

劇的最終回，有的會設計一波最高潮來增強可看性，有的會盡可能符合觀眾希望的結果，有的會預想外但又很高段的讓大家讚嘆，基本上只要收尾OK，該交待的都有交待，評價就不致差，不過也會有那種罵聲連連的爛尾啦。最終回百百款，看完心滿意足的有，覺得雷大雨小的也不少，本次文章就來聊聊「來到日劇最終回」這個題目。

小葉日本台

辛苦追劇兩三個月，終於來到最終回，粉絲期待的是什麼？男女主角從此幸福在一起？正義必勝好人有好報？真相大白原來一切都是精心佈的局？還是……。如果看收視率，最終回經常是全劇最高的一集，至少不太會低於平均數字，畢竟整部戲都決定追了，總得探個究竟，沒道理跳過啊。

劇的最終回，有的會設計一波最高潮來增強可看性，有的會盡可能符合觀眾希望的結果，有的會預想外但又很高段的讓大家讚嘆，基本上只要收尾OK，該交待的都有交待，評價就不致差，不過也會有那種罵聲連連的爛尾啦。最終回百百款，看完心滿意足的有，覺得雷大雨小的也不少，本次文章就來聊聊「來到日劇最終回」這個題目。

懸疑帶燒腦～猜兇手的《輪到你了》＆看動機的《3年A班－大家都是人質》

首先介紹兩款必須走到完結篇才能定輸贏的類型，一是懸疑帶燒腦的推理類，另一則是一關過一關的不斷戰鬥型。懸疑帶燒腦的推理類，這種謎團佈一堆的作品，既然擺明是要考驗觀眾的智商，真相大白的處理就格外重要了，切記遊戲的公平性，若是玩猜兇手，出現的答案是大家都沒料到人，這算厲害還是白爛？關鍵就在於有無邏輯可推；如果是前面玩很大，那當事人最後的告白就要觀眾覺得有道理，自圓其說要說得通。總之，懸疑劇燒腦燒到最後一定得交待清楚，不管是施行手段、動機理由還是相對的代價關係，愈能面面俱到，口碑評價才會高。

至於一關過一關的不斷戰鬥型，基本上就是闖關的概念，競技類的會從爛隊一路往上爬，企業戰鬥類會像打怪般的步步進逼，另像復仇劇也算，打從一開始就攻擊再攻擊，看似毫不留情面的來到終極毀滅之戰等，這類型的完結篇要如何收尾頗費思量，過與不及間的拿捏也是觀眾打分數的考量。

關於懸疑帶燒腦的推理類大分兩款，屬於猜兇手型，最近熱播這部由田中圭、原田知世主演的《輪到你了》很過癮喔！五層18位的大樓住戶玩的所謂交換殺人遊戲竟然變真實，之後看似有嫌疑的鄰居必掛掉，警方一開始找不到兇手只能以自殺結案。但一個個離奇身亡的住戶，背後不可能沒有主謀者，那個看不見的殺意為的又是什麼？

懸疑燒腦的《輪到你了》，誰是那隻幕後黑手超難猜。（圖：網路）

而就當整個殺人遊戲的輪廓愈來愈清晰，正當大家猜測該不會是無端被捲入的事件女主角時，啊～她竟然也死了，然後第二季反擊篇開始。本劇的題材企畫原案出自秋元康之手，就是那位一手打造AKB48偶像女團之父，敗給他了，本劇玩那麼大，粉絲瘋狂猜兇手，現就等著看謎底揭曉是會讓觀眾拍案叫絕？還是收不回來的草草了事。

懸疑帶燒腦的推理類另一款是嫌疑人早早出列，過程中的機關算盡也的確讓警方疲於奔命，不過這類的嫌疑人基本上就是故事的主角，所以即便犯罪但多半仍是「好人」，也一定有其不得不為的原因，前陣子那部《3年A班－從此刻起，大家都是人質》，班導師柊一颯（菅田將暉）在距離畢業前十天將班上的學生綁架當人質，這個連劇粉都超震撼的事件，隨著劇情一路往下走，最後大家要知道的是動機理由，整個內應安排的來龍去脈，霸淩犯錯的人是否受到懲罰，一干學生的心態轉變，以及菅田將暉的病情會不會……，播完的評價好得很，顯然大家滿意這樣的結句交待。

《3年A班－從此刻起，大家都是人質》，顯然粉絲很滿意這樣的結局安排。（圖：網路）

不斷戰鬥型～競技拼逆轉勝、爛長官要百倍奉還＆遭被叛就華麗復仇

關於一關過一關的戰鬥型，運動競技是其一，現正播出大泉洋主演的《NO SIDE GAME》玩的是橄欖球隊，之前唐澤壽明的《羅斯福遊戲》打的是棒球，《陸王》的竹內涼真跑的是馬拉松，更早的《ROOKIES—菜鳥總動員》則是目指甲子園，這些戲的架構都是從弱變強，藉由一場又一場的賽事讓觀眾看得熱血澎湃，目標也一步步接近，到了最終話的安排，能奪冠最好，即便就差一點的雖敗猶榮也很OK，畢竟觀眾已被感動到。

戰鬥型之其二，常見的是大企業內部挑戰高層不法的加偣奉還，《半澤直樹》屬絕對的經典款，打怪打到最終回土下座的百倍奉還，一整個過程看得觀眾通體舒暢，42.2%的收視率就是這樣來的。

爛長官就要百倍奉還，《半澤直樹》最終回42.2%的收視率就是這樣來的。（圖：網路）

戰鬥型之其三，復仇劇也算，直接的舉例請看草彅剛的《金錢戰爭》和《謊言戰爭》，以及藤岡靛的《基度山恩仇記～華麗的復仇》。主角都是被出賣陷害後的復仇，當連續劇演自是反擊再反擊，那些過去對不起我的人都得付出代價，集集大快人心，到了最後的終極毀滅之戰，絕情絕義的復仇到底好像不是編劇首選，因為這位復仇者是主角，復仇理由情有可緣加上後來又有其他的牽絆，所以嘛，多半會手下留情做收尾。

從《長假》、《戀愛世代》、《美麗人生》到《月薪嬌妻》，大結局都有好收視

現階段的日劇比較不流行男生女生配這類題材，但在以前，就是傳說中有「瀨名與小南」、「哲平與理子」、「柊二與杏子」的年代，猜一下這三組戀人最終話的收視率多少？答案是36.7%、32.1%，41.3%，嚇死人的高，男方代表都是木村拓哉，女方則分別是山口智子、松隆子、常盤貴子，這三部經典是《長假》、《戀愛世代》和《美麗人生》。

其實戀愛劇算相對容易營造最終回的氛圍，特別是當男女主角一看就很登對，交往過程是被粉絲一致的認可祝福，來到淚與感動的大結局那還用說，主題歌一下，快跑快追，表白示愛，擁抱親吻，然後王子與公主從此幸福在一起，觀眾也看得心滿意足，這樣的最終回鐵定賺收視率，至於《美麗人生》演到後來單是眾粉絲聲聲「杏子不要死」的吶喊，這個決定命運的最終回當然破表囉！

還有這部近年來話題很熱的《月薪嬌妻》也是好例子。男主角是星野源，老實說本劇播出前可能有不少觀眾不熟他，會和新垣結衣擦出什麼樣的火花完全未知數，如果沒看過原著漫畫，只從直譯劇名《逃避雖可恥但有用》來猜還未必會認為這是浪漫愛情戲喔。初回播出收視是普普的10.2%，不過在SNS反應頗佳，接下來的集數過程想必大家印象猶深，總之玩的哏有創意，加上星野源自己創作的片尾曲〈戀〉和 MIKIKO編舞的「戀舞」助陣下，行情愈燒愈旺，星野源演技滿強的，「津崎平匡」和「森山實栗」愈看愈速配，那個契約結婚不適用了啦，再讓新垣結衣掉眼淚絕對會引起公憤……，粉絲啦啦隊真心期待，從劇組延伸到整個TBS電視台全都幫忙打片，然後來到最終回的結局當然要順應民意，收視率也一舉破20%。本劇從初回的10.2%到最終回20.8%，數字竟然多了一倍，這番倒吃甘蔗的現象很罕見。

《月薪嬌妻》大家看得甜蜜滿滿，難怪最終話收視翻了一倍。（圖：網路）

那2019夏季檔這部《凪的新生活》呢？黑木華最終是選高橋一生還是中村倫也？沒看漫畫所以不知，不過幾集下來，個人還是唯一支持高橋一生啦。

一話完結的刑事劇，辦完最終案的刑事總是惹得高層超不爽

刑事劇屬常見的主流片型，這款搜查最前線的戲碼，基本上每個案件多半採1話完結進行，看多了歸納出的經驗模式，前面集與集之間一定會慢慢舖哏，有隻看不見的黑手始終存在，那位最難搞的敵人始終在暗處，然後來到最後的案件對決，通常大魔王會直指官方組織高層，如果凶嫌是所謂的「恐怖份子」，犯罪緣由也大概是曾遭組織背叛，要不就一連串的滅口只為遮蔽高層不能曝光的犯行；查案的刑事一定得面臨各種打壓，牢不可破的警政體系也絕對不會崩解；案件最終還是會破，遂行犯罪的人也會伏法，但，魔王上面似乎還有動不了的更大尾，而且啊，這群頂住壓力追求正義的刑事，辦完大案不僅不會被記功，通常是惹得長官超不爽，調職或團隊被解散，隨時都有可能。

《相棒》杉下右京待的「特命係」名義上雖是執行特別命令而存在的部門，但實際就是只能處理雜事，沒有搜查權力，人稱「警視廳陸上孤島」，也是傳說中的人材墳墓場。由寺尾聰領軍的《特搜9》前身是《警視廳搜查一課9係》，因某事件加納係長離開而解散後的重新再集結（真實原因是演加納係長的渡瀨恒彥去世）。又像是天海祐希的《女王偵訊室》不也常被上級暗示要裁員或解散嗎？另《草莓之夜》系列最終案，追查了半天果然還是警方高層想吃案，而真相大白之際也就是「姬川班」解散之時。

《草莓之夜》最終案，真相大白之際就是「姬川班」解散之時。（圖：網路）

職場劇那些厲害的職人，尾盤都有大危機等著他們

除了刑事劇，職場劇也是一話完結的愛用者，那他們的最終回怎麼玩？常見的公式：如果是外科醫，大概會有一檯眾人皆曰不可的超複雜手術等著他；如果是開餐館，就是如何解決倒閉關門的危機；如果是町工廠，會在被大財團併購前夕來個大逆轉；如果是律師法庭劇，要嘛不敗律師陷入可能被吊銷執照的困境，要嘛平民律師小蝦米擊垮大鯨魚；如果是當老師的，多半是前面一一被收服的學生最後有情有義的串連力挺有難的班導師；如果是專業主播，即便主播台位置可能不保也要讓真相公諸於世……。

《螺旋》～町工廠的奇跡就是在被併購前夕來個大逆轉。（圖：網路）

雖說這類職場劇的最終回都有公式可套，不過並不等於不好看不精彩，畢竟劇情會朝這些方向走，目的是在製造一波尾盤高潮，明知觀眾或許猜得到卻也相當符合觀眾希望的結果，當然戲法人人會變，比如同樣是外科名醫，那位口頭禪「失敗しないので」的大門未知子，《救命病棟24小時》的近藤一生，《醫龍》的朝田龍太郎，就算動刀過程與面對的醫院權力鬥爭大同小異，但也會因角色的個人風格和團隊的微妙互動呈現出各自的作品特色。

又比如法庭劇，正義必勝？打贏官司就代表正義？《王牌大律師》的古美門研介（堺雅人）、《99.9 不可能的翻案》的深山大翔（松本潤）、《SUITS無照律師》的甲斐正午（織田裕二），性格截然不同的大律師，他們都各有自己的訴頌技巧和自我價值的司法正義，最終的危機也都能安然度過啦，巧妙各有不同的戲碼觀眾還是很買單。

以上，列了幾款日劇尾盤最終回的模式，趣味而已，至於好不好看，O不OK，就請讀者自行細細品味囉！

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