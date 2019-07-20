自由開講》市長換人 高雄沈淪 高雄怎麼了？

劉哲偉

是這半年以來越來越多高雄市民的疑問。當初有89萬人，以寬容和多元的心情，讓主打「高雄發大財」的韓國瑜入主市政府；當時可曾想過，如今卻在短短一個月內，罷免市長的連署就突破13萬份，遠超過第一階段所需的3萬份。

七月十九的午後大雨，高雄瞬間成為淹水重災區，網友笑稱是台灣威尼斯。韓國瑜說瞬間時雨量超過去年823大雨，但調閱數據一看，823的瞬間時雨量，多處超過100mm；719的數據，只有楠梓超過100mm。整體來看，顯然是823的降雨更劇烈，然而719淹得更嚴重。

更感慨的是，韓國瑜718才在臉書上得意宣傳下水道清淤有成，隔日立刻遭到老天打臉；誇張的是，市長官方Line在推播防災訊息時，竟然沒做好二次審核，讓防災連結導向情色網站，許多家長都無言了。

七月十九的午後大雨，高雄瞬間成為淹水重災區。（本報照）

再談談稍早的登革熱吧，韓市長一直說中央在卡他，可是高雄市府週五下班前發請款公文，行政院下週三就全數核定，含六日在內也不過五天，是歷來最快，怎麼會是卡韓呢？反倒是二月就開始有登革熱病例，高雄市政府到六月底才發文請款，這個效率，無言以對。

還有太多太多市府怠惰的事情了。行道樹不修剪，把紅綠燈遮住，造成交通危險；人行道雜草不清，比小朋友還高，滋養蚊蟲；愛河更是幾乎天天都有不同顏色，惡臭可聞。 市長換人，短短半年，市政竟沈淪至此，身為高雄人，怎麼可能不憤怒？

（作者為高雄市民）

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