胡，怎麼說》深藍汪汪到骨頭的民調，還帶點墨綠...

從數字解析國民黨總統初選民調，可以看出這份民調「深藍」到骨頭裡，還帶點「墨綠」調色的成分。

高雄市長韓國瑜贏得國民黨總統初選，15日特地到中央黨部出席民調結果發布，但從數字解析，可以看出這份民調「深藍」到骨頭裡，還帶點「墨綠」調色的成分。（記者方賓照攝）

先看政黨對比部分，韓國瑜（47.7%）、蔡英文（15.8%）、柯文哲（18%），韓組3人合計是81.5%；郭台銘（29.2%）、蔡英文（14.1%）、柯文哲（14.6%），郭組3人合計是57.9%；朱立倫（20.7%）、蔡英文（15.6%）、柯文哲（18.8%），朱組3人合計是55.1%。周錫瑋組的合計50.2%、張亞中組合計48.8%。

韓國瑜組合計數字81.5%顯然超高，高出郭台銘組23.6%、更出過朱立倫組26.4%，這麼高的比例從哪來的？而蔡英文、柯文哲無論對韓、郭、朱，支持率都在14.1%到18.8%之間，變化範圍很小。

國民黨今天下午公布「三腳督」對比民調結果，其中，韓國瑜對上蔡英文、柯文哲這組的表態率超高，答案就在「唯一支持」、「非韓不投」等口號發威。（記者林良昇攝）

以上數字除了凸顯民調藍汪汪的「機構效應」之外，韓國瑜組表態率超高，答案就在「唯一支持...」發威，韓粉天天守著電話應是主力，部分綠營（尤其深綠）人士也故意灌票，配合韓粉的「非韓不投」同步發動「唯一支持韓國瑜」，對韓國瑜組表態率超高及衝高韓的支持率，也都有加成效果。深藍、墨綠各佔多少，則無法從昨天公布的數字看出來。



這份民調深藍到骨頭，至少可從3個方面呈現:



1，依前述政黨對比民調，藍軍即使派出老3朱立倫，仍然可以勝蔡、壓柯，韓老大出馬更不用說了，簡直是狂勝到票滿出來沒處放。

2， 政黨對比民調，綠營蔡英文的支持率最高才17.7%（張亞中組合），在韓、郭、朱組合，蔡的支持率都在15.8%以下，而柯文哲也沒好多少，在韓、郭、朱3個組合，最高也才18.8%（對朱立倫，輸），這樣的民調偏離現實，真的藍到黑。

國民黨總統初選民調結果今天出爐，黨主席吳敦義（右二）宣布，現任高雄市長韓國瑜（左二）勝出。如果國民黨這份民調真能反映民意，韓國瑜不但睥睨全黨，無人能敵，放眼台灣更無敵手。（記者方賓照攝）

3，黨內互比支持率，深藍韓粉擁護的韓國瑜1人過半，郭台銘、朱立倫、周錫瑋、張亞中4人的支持率加起來，還輸韓國瑜一截，韓1吃4，其他4人只能被放在腳下墊底。



如果國民黨這份民調真能反映民意，韓國瑜不但睥睨全黨，無人能敵，放眼台灣更無敵手，蔡、柯都差他30%左右，韓國瑜即使躺著選，也能當選。如果這份民調可信，那麼，2020年總統大選可以宣告提前結束了，乾脆直接宣布韓國瑜當選算了。



如果有一天真的這樣，我們只能喊:做好做滿全是騙人的，溜之大吉萬歲！我們只能承認:豪宅農舍他住久了，真的會長高長胖。我們只能無奈的看著:粉身碎骨的不是他，而是中華民國...。

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