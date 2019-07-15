照護線上》粉紅乳暈在何方？

當醫生常常會聽到，「醫生，為什麼我女兒的乳暈顏色這麼深？」、「這樣正常嗎？」、「她的乳暈顏色特別深...會不會是偷交男朋友？」你會不會也有相同的疑惑呢？

粉紅乳暈在何方？（照片來源：https://pixabay.com）

◎劉育志 醫師

因為看診需要，醫師經常得在診間請患者解開衣服，不過遇上患者家屬主動袒胸露乳，可還真是頭一遭。



「張小姐，你好。」我望著眼前的年輕女孩。



女孩十六、七歲年紀，身上穿著高中制服。她避開我的眼神，默不作聲。



「有什麼不舒服嗎？」我問。



「沒有不舒服。」女孩小小聲說，臉上擠出勉強的微笑。



如果沒有不舒服，怎麼會在上課時間請假出來看診呢？我心想。



「醫生，能不能幫我女兒檢查乳房。」站在一旁的張太太說話了。



「可以啊，有什麼狀況嗎？」我抬起頭。



「給醫生看一下。」張太太拍拍女兒的肩膀。



女孩有點遲疑，沒有立刻動作，張太太便催促著：「趕快啊。」



「不用急，我們先躺上來這邊。」護理師瑜玲出面替女孩解圍，起身拉起圍簾，引導她躺上檢查床。



「有摸到異常嗎？」我問。



張太太搖搖頭。



「會痛嗎？」



張太太依舊搖搖頭，「你看就知道了。」



等瑜玲準備好後，我們進到圍簾裡。



張太太指著女孩的胸口，道：「醫生，你看，為什麼她的乳暈顏色這麼深？」

張太太指著女孩的胸口，道：「醫生，你看，為什麼她的乳暈顏色這麼深？」（照片來源：https://pixabay.com）



「這很正常啊。」我給了肯定的答覆。



「怎麼會正常？」張太太蹙起眉頭，「應該是粉紅色吧。」



「黃種人皮膚的色素比較多，顏色當然比較深。」很多人對於乳暈的印象來自白種人的電影，所以會憧憬粉紅乳暈。



「可是我的顏色就沒有這麼深啊。」說時遲，那時快，張太太把衣領、內衣往下拉，露出自己的乳暈。



「每個人本來就不太一樣，都很正常。」我揮揮手請女孩把衣服穿起來。



經過好一番解釋，張太太才半信半疑地離開診間。不過幾分鐘後，張太太又闖了進來，帶點神祕壓低音量問：「醫生，我有三個女兒，可是她的乳暈顏色特別深...會不會是偷交男朋友？」



「完全無關。」為了消除張太太的疑神疑鬼，我斬釘截鐵回答：「乳暈顏色和性經驗多寡一點關係都沒有。」



「可是...」



「不要再可是了。」我直接了當告訴她：「你自己生了三個小孩，乳暈顏色也沒變啊。」希望如此直白的回應，能終止她的胡思亂想。



把孩子視為自己的財產，連乳暈顏色都試圖干涉，又是何苦呢？

本文經授權轉載自照護線上 粉紅乳暈在何方？

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