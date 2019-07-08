照護線上》當勃起成為災難

因為男人的陰莖與女人的陰蒂是『同源器官』，裡頭皆有海綿體，能夠充血變硬，所以男女都有可能會出現異常勃起的狀況！

當勃起成為災難。（取自網路）

◎劉育志 醫師

「王先生，深呼吸，這針會比較痛喔。」蘇醫師左手握住患者的陰莖，右手拿著針筒，針筒上裝的是大號針頭。



「好，沒關係……」躺在推床上的王先生早已痛得發抖，額頭上冷汗直流，兩隻手抓住床欄。當蘇醫師將針頭扎入陰莖時，咬緊牙根的王先生發出痛苦的呻吟。



緩緩回抽，又黑又稠的血液湧入針筒裡，見到腫脹的陰莖逐漸垂軟消退，順利拯救垂死陰莖的蘇醫師不禁露出滿意的笑容。



男人的陰莖是個設計巧妙的器官，需要的時候大量血液會注滿海綿體，使陰莖變長變硬，好把精子送入生殖道深處以利受精；不需要的時候，它會恢復又軟又小的原狀，方便收納且不會妨礙日常活動。但是這個巧妙的機制偶爾會失靈，使男人出現「陰莖異常勃起」的狀況，即在沒有任何性刺激的狀態下，陰莖依舊硬挺。對男人來說，這是災難性的急症，因為勃起的陰莖其實是處在缺氧狀態，時間一久組織會產生劇痛，而鬱積的血液將凝成血塊，造成進一步的栓塞，整根陰莖可能變成壞疽，徹底報銷。

男人的陰莖是個設計巧妙的器官，需要的時候大量血液會注滿海綿體，使陰莖變長變硬，好把精子送入生殖道深處以利受精；不需要的時候，它會恢復又軟又小的原狀，方便收納且不會妨礙日常活動。（資料照）



「看起來好痛喔。」頭一次見識搶救陰莖的過程，護理師若琳吁了口氣道：「幸好女人沒有這種麻煩。」



蘇醫師搖搖頭道：「女人也會的。」



「真的？」若琳瞪大眼睛。



「嗯，男人的陰莖與女人的陰蒂是『同源器官』，裡頭皆有海綿體，能夠充血變硬，所以女人也會出現異常勃起的狀況。」有些患者是在服用藥物後發作，例如甲型交感神經接受體阻斷劑或某些抗憂鬱劑，有些是因為惡性腫瘤，不過也有患者沒有特殊疾病、沒有使用任何藥物，偏偏陰蒂卻持續勃起。



「那會……有什麼症狀？」若琳問。



「無論男女，勃起太久都會非常難受。當陰蒂又腫又痛，患者可能痛到不能走路。」蘇醫師道：「然而，陰蒂異常勃起的患者通常會較晚就醫，有人甚至拖上好幾天。」

無論男女，勃起太久都會非常難受。當陰蒂又腫又痛，患者可能痛到不能走路。（示意圖）



「這樣啊……」



見若琳蹙起眉頭，臉上似乎有點兒憂慮，蘇醫師微微一笑道：「安啦，陰蒂異常勃起超罕見。而且女人比男人幸運，陰蒂異常勃起較不會演進到組織壞死，大多靠藥物就能成功治療，不太需要動用手術，日後性功能幾乎不受影響，真的不用擔心啦。」

本文經授權轉載自照護線上 當勃起成為災難

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