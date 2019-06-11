Mygopen》高雄市立美術館賣給中國信託？高美館：不實謠言！

真的純屬謠言一則，臉書流傳的假訊息，高雄市立美術館對此也發聲明澄清了，是由館方自行營運，並請大眾勿輕信不實謠言。

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你在 Facebook 看到「3年多前我們高雄市立美術館已經被賣給中國信託了」這樣的臉書貼文嗎？並說是三年多前陳菊的傑作。事實上這完全是謠言貼文訊息，除了中國信託查不到相關資訊之外，高雄市立美術館對此也發聲明澄清了，高美館土地為高市府所有（部分公園土地權屬為教育部），且由館方自行營運，館方也呼籲大眾勿輕信不實謠言。

高雄市立美術館賣給中國信託的謠言

原始謠傳版本：

謠言破解說明：

真的純屬謠言一則，臉書流傳的假訊息，高雄市立美術館對此也發聲明澄清了，是由館方自行營運，並請大眾勿輕信不實謠言。

這幾天也有臉書粉專提出警告，請勿再流傳不實謠言，以免挨告受罰。（只是堵藍臉書）

高雄市立美術館聲明稿：

有關網路流傳「高美館已於三年前被高市府賣給中信集團」不實訊息，本館在此澄清：

高美館所座落之土地亦為高市府所有（部分公園土地權屬為教育部），高美館亦由館方自行營運。

自106年7月改制行政法人以來，高美館每年仍有固定來自高市府的預算補助（改制前議會附帶決議三年預算不變）作為執行公共服務及藝術展示、推廣之用；透過高市文化局補助高美館營運之預算，皆可自市議會公開資訊搜尋。請大眾勿輕信不實謠言。

高美館新聞稿（翻攝自高美館官網）



未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。



資料來源：高雄市立美術館 - 有關網路流傳「高美館已於三年前被高市府賣給中信集團」不實訊息，本館聲明稿：

本文經授權轉載自Mygopen 高雄市立美術館賣給中國信託？高美館：不實謠言！

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