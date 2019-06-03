Mygopen》【教學】LINE封鎖+刪除還不夠！5步驟徹底根除詐騙好友名單

簡單的 5 個步驟就能將「不是你好友的人」刪除乾淨，除了廣告訊息會明顯變少，也保護了自己的個資囉！

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好不容易「封鎖＋刪除」LINE 裡面的詐騙和陌生推銷，但好友群還是有一堆不認識的人嗎？當心裡面隱藏著詐騙集團持續關注著你唷！別以為封鎖加上刪除就沒事了，其實他們還是一樣可以看到你的主頁消息、大頭貼圖片和名稱，個資也是這樣不知不覺外流出去了，要怎麼徹底根除這些人呢？這裡提供教學教大家怎麼將「不是你好友的人」清乾淨！

這裡感謝趨勢科技防詐達人授權提供教學內容，大家可以參考看看以下做法來保護個資。

徹底刪除LINE封鎖名單的教學

那麼，要如何才能根除這些人呢？封鎖是不夠的，一定要徹底刪除才能提早解決禍患。那以下就來告訴大家如何「徹底根除」陌生人的好友！

第一步：先將他「封鎖」

第二步：到「好友」裡面找到左上角的設定按鈕後點開（Android 版本則是右上角的齒輪）

第三步：在設定的頁面中，下滑找到「好友」後點開

第四步：點開最下面的「封鎖名單」



第五步：找到「編輯」後選擇「刪除」



簡單的 5 個步驟就能將「不是你好友的人」刪除乾淨，除了廣告訊息會明顯變少，也保護了自己的個資囉～



另外提醒一下，在網路上點開任何網址如果連結到 LINE 時，都可以先傳給防詐達人檢查，確認是安全的再加入喔！



資料來源：趨勢科技防詐達人 - Line好友群暗藏詐騙集團 教你幾步根除

本文經授權轉載自Mygopen

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