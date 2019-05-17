歷史上的今天》誘騙黑人作為梅毒實驗對象？！以科學之名，行壓迫之實

塔斯基吉梅毒實驗後，可說是徹底摧毀黑人對美國公共醫療系統的信任，因此許多黑人開始拒絕器官捐贈，或不再信任醫學界，間接地，也讓黑人族群不甚願意參加正規的醫療救助。

介柔／法律白話文運動

「我們能夠注視你的雙眼，且代表著全體美國人民向你們宣布：過去美國政府的所為是丟臉、可恥的。對於非裔美國公民，我感到很抱歉，我再度為著聯邦政府實行一個帶有種族主義的實驗，向你們致歉。」



22年前的今天，美國柯林頓總統於白宮，舉行了一場紀念會，並且正式對外向「塔斯基梅毒實驗」中受害者們致歉。

22年前的今天，美國柯林頓總統於白宮，舉行了一場紀念會，並且正式對外向「塔斯基梅毒實驗」中受害者們致歉。（美聯社）



塔斯基梅毒實驗



從1932年開始，美國的公共衛生署在南方阿拉巴馬州對黑人族群，以「不治療梅毒」為主旨進行了一系列的人體實驗，目的在於觀察黑人與白人在死於梅毒時的病理變化，有無差別。該實驗藉由提供免費醫療、食物、喪葬費用補助等吸引人民參與，但計劃曾因社會經濟往下滑而致政府給予的經費中斷，參與者因此不再能接受任何由國家補助的醫學治療，也就是，先前已因實驗而得梅毒的人，政府不再負責醫治好他了。

從1932年開始，美國的公共衛生署在南方阿拉巴馬州對黑人族群，以「不治療梅毒」為主旨進行了一系列的人體實驗，目的在於觀察黑人與白人在死於梅毒時的病理變化，有無差別。（網路）



因為實驗開始時尚未發現可有效治療梅毒的解藥，直到1943年，醫學界找到青黴素，才使梅毒脫離絕症的名號。理論上來說，既然已有解藥，實驗就該結束。但實質上，實驗非但沒有結束，這些醫療人員反倒反過頭再利用一次受試者。當時負責的醫師認為，如果能記錄下這群「不接受梅毒治療病患」的症狀變化，藉此發現梅毒在黑人與白人身上，是否能引發不同的併發症，便可利用科學去證實種族的差異性。



所以，研究人員不但故意不給患者有效的藥品服用，更企圖阻止這些病患接受有效的治療。



試驗一直持續到1972年，因有實驗知情人士向外界透露案情，進而被社會批判喪失道德，泯滅人性尊嚴，這樁堪稱美國醫療史上最大污點的研究，才終於走入歷史。

因為實驗開始時尚未發現可有效治療梅毒的解藥，直到1943年，醫學界找到青黴素，才使梅毒脫離絕症的名號。理論上來說，既然已有解藥，實驗就該結束。但實質上，實驗非但沒有結束，這些醫療人員反倒反過頭再利用一次受試者。（網路）



破壞黑人信任國家的後果



塔斯基吉梅毒實驗後，可說是徹底摧毀黑人對美國公共醫療系統的信任，因此許多黑人開始拒絕器官捐贈，或不再信任醫學界，間接地，也讓黑人族群不甚願意參加正規的醫療救助。另外，在黑人社會中，更有此說：愛滋病之所以會在黑人社會裡蔓延，都是因為美國政府當年肆意地將性病（例如：梅毒）帶入而致。



在1972年實驗結束時，原本有399名的被研究者，也僅剩74位仍存活。事後，美國政府雖提供1000萬美元作為賠償，並由總統親自公開致歉。看似彌補之舉，或許也只是民意導向的不得不。



說到底，都是人類自以為而造就成的悲劇。

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