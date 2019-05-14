歷史上的今天》不爽資方就提罷工？遠東紡織提出全台灣第一起罷工投票案

罷工，屬於勞動三權中的爭議權，是勞工受法律明文保障的基本權利。工會在提出罷工投票前，必須先與資方先進行「勞資爭議調解」，當調解兩次不成立，才可以把罷工當成爭取權益的最後手段！

◎佳穎

30 年前的今天，遠東紡織新埔廠的員工以投票決議是否進行罷工，這是我國勞工界第一起罷工表決案。

■ 當工人們意識到自身權利的重要

30 年前，在那個解嚴後不久的台灣。當不少人仍對自己擁有的基本權利似懂非懂、一知半解時，有一群紡織工人在勞動條件比現在更加惡劣的年代裡，不但組織當時台灣最有影響力的工會，向資方爭取自己應享有的勞動基本權，更舉行了台灣勞工史上第一起罷工投票案，並以高票通過決議而進行罷工，向資方強烈表達他們的不滿。

30 年前的今天，遠東紡織新埔廠的員工以投票決議是否進行罷工，這是我國勞工界第一起罷工表決案。（維基共享）

這群工人是遠東紡織的紡織工人，紡織業是具高度勞力密集性的產業，為了維護自身權益，工人們便組織工會向資方協商。然而，因資方有權制定工作規則，紡織廠在規則中限制員工如果被調職時「不得表示拒絕」，工人們對這項規定感到十分不滿，認為這項規定未考量到員工感受及員工權利，甚至有瓦解工會的意圖。因此，當資方在無預警將一位工會幹部調職，並且在勞資雙方調解不成而爆發多次衝突後，使工人們不滿的情緒逐漸高漲。工會決定提出罷工投票案，在進行投票前，資方及當時的新竹縣政府曾多次反對工人進行罷工，但這似乎更加促使了工人們的意願，最後，投票案以 1278 票贊成，高票通過本次的投票案。



■ 你知道最近有罷工投票嗎？

最近長榮航空從昨天開始到 6 月 6 日，開始為期 25 天的罷工投票。目前工會主要聚焦四大訴求：包括調高津貼、改善疲勞航班與增設勞工董事等，但工會無奈表示，由於資方不願讓步，雙方三度調解破局。交通部預估，一旦罷工通過，可能需要協調其他航空公司協助疏運。至於長榮空服員是否罷工，結果將於 6 月 6 日揭曉，讓我們繼續看下去。

最近長榮航空從昨天（13日）開始到 6 月 6 日，開始為期 25 天的罷工投票。（資料照）

■ 小蝦米的悲歌

罷工，屬於勞動三權中的爭議權，是勞工受法律明文保障的基本權利。工會在提出罷工投票前，必須先與資方先進行「勞資爭議調解」，當調解兩次不成立，才可以把罷工當成爭取權益的最後手段！而且，工會必須先經過勞工們直接且無記名投票而取得「過半數同意」時，才可以發動罷工。可以提出罷工的爭議也只限制於「調整事項」才可以（例如希望調整工時或薪水等），其餘的爭議要依照其他規定解決。除此之外，像是老師、軍人或醫生等限制罷工的行頁，都必須先簽訂必要服務條款才可以罷工，因此罷工其實不太容易！

罷工其實是勞工們走投無路下的最後手段。如果罷工事件頻傳，並非勞工有意影響社會大眾，這代表的是他們的權益仍未獲得滿足，工作環境仍有改善的空間。否則，如果滿意勞動條件，並且工作環境也十分良好，勞工們又何必大費周章，冒著可能被解雇的風險去惹來罵名呢？

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