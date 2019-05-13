歷史上的今天》開黃腔 罰十萬：高等法院通譯亂開黃腔遭罰

所謂的性騷擾是指若在上班時，「任何人」為與性相關之需求或利用性別歧視的詞語或行為，造成對其具有敵意、威脅、冒犯性的工作環境，導致受雇者的人格尊嚴、自由受有損害等，則構成「性騷擾」。

◎介柔

23 年前，一個高等法院通譯，對同事開黃腔，雖然那時候沒有性別工作平等法，仍要賠對方十萬元。

怎麼一回事

1996 年 5 月 30 日下午，台灣高等法院的通譯李先生，對剛生完小孩的 A 小姐「開黃腔」，A 抗議後，李先生竟然回一句：「開黃腔又怎樣，不黃你會生子？」



一怒之下，A 一狀把李先生告上法院，因為當時專門防止職場性騷擾的工作平等法還沒出現，故只能訴諸民法的相關規定。

高等法院民事庭大廈。（記者王冠仁翻攝）

法院怎麼看

A 控告李先生對她開黃腔這件事，違反民法第 195 條：「不法侵害他人之身體、健康、名譽或自由者，被害人雖非財產上之損害，亦得請求賠償相當之金額；其名譽被侵害者，並得請求為回復名譽之適當處分。」



法院判決認為，李先生的這句話暗指「生產後不久的婦人，有為不雅或不當的性行為」，具有嘲弄的意思。另外，事發地點在人來人往的公共場所，每個經過的人都可以聽到這些話。李先生在高等法院服務超過 20 年，比常人更有機會遇到各種紛爭案件，理論上更要小心應對。



綜合考量後，法院認為，李先生的行為已達貶損原告 A 的名譽的程度，讓 A 的社會評價自有貶損。最後法官斟酌雙方當事人的經濟情況，判決李先生要賠償 A 小姐 10 萬元。

性別工作平等法出現後...

2002 年，兩性工作平等法（2008 年改名《性別工作平等法》）上路以後，面對職場性騷擾，有了更明確的法律規範來保障權益。



所謂的性騷擾，根據性別工作平等法第 12 條的規定有兩種情況：



第一是指工作時，任何人以「性相關需求」或「利用性別歧視的詞語、行為」，造成對勞工「具有敵意、威脅、冒犯性的工作環境，導致受雇者的人格尊嚴、自由受有損害；或是，「雇主」用上面那些性有關的言語，作為對「受雇、求職者」像是錄取工作、陞遷、考績等等交換條件，都是性別工作平等法規範的「性騷擾」。



開玩笑要適當，要不然顧人怨，還要賠十萬。

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