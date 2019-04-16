法操》【民法小教室】名字是想改就能改的嗎？

香港網友的情形如果發生在台灣的話，會有解決辦法嗎？又名字是只要想改就可以一直改一直改的嗎？

（圖片來源：名校Secrets臉書粉絲專頁）

◎法操司想傳媒

有香港網友分享自身經驗，表示父母因為迷信，找算命師將自己改名為「禤靐龘」（讀音：ㄒㄩㄢ，ㄅㄧㄥˋ，ㄊㄚˋ），有著飛黃騰達的意思，但該名網友卻因為名字太難寫又常被叫錯，小時候還會被取笑叫成「雷雷雷龍龍龍」，感到十分困擾，但是因為父母反對再改名，所以只能等到自己可以自行改名時再改成簡單一點的名字。現任台北市議員邱威傑（呱吉）也曾經在選前把名字直接改成「邱議員」，之後再改回邱威傑。

香港網友的情形如果發生在台灣的話，會有解決辦法嗎？又名字是只要想改就可以一直改一直改的嗎？讓法操來告訴大家吧！

改名字是人民的基本權利

姓名條例第9條



有下列情事之一者，得申請改名：



一、同時在一公民營事業機構、機關（構）、團體或學校服務或肄業，姓名完全相同。

二、與三親等以內直系尊親屬名字完全相同。

三、同時在一直轄市、縣（市）設立戶籍六個月以上，姓名完全相同。

四、與經通緝有案之人犯姓名完全相同。

五、被認領、撤銷認領、被收養、撤銷收養或終止收養。

六、字義粗俗不雅、音譯過長或有特殊原因。

依前項第六款申請改名，以三次為限。但未成年人第二次改名，應於成年後始得為之。

姓名條例第9條第1項第6款規定如果名字「字義粗俗不雅、音譯過長或有特殊原因」，就可以申請改名，不過針對「字義粗俗不雅的標準」，過去曾經發生過爭議。

內政部曾經有一號函釋（內政部65年4月19日臺內戶字第682266號函釋）認為「姓名不雅，不能以讀音會意擴大解釋」，也就是如果名字字面上沒有粗俗不雅，縱使讀音和粗俗不雅的詞很接近，也不能擴大解釋，當事人不能以名字字義粗俗不雅為理由申請改名。但大法官在民國 85 年 3 月 22 日做成釋字第399號解釋認為內政部的函釋違憲，因為「姓名權為人格權之一種，人之姓名為其人格之表現，故如何命名為人民之自由，應為憲法第二十二條所保障。姓名條例第六條第一項第六款（現已修正條號）規定命名文字字義粗俗不雅或有特殊原因經主管機關認定者，得申請改名。是有無申請改名之特殊原因，由主管機關於受理個別案件，就具體事實認定之。姓名文字與讀音會意有不可分之關係，讀音會意不雅，自屬上開法條所稱得申請改名之特殊原因之一。」

回到本次討論的案例，基本上筆畫過多、太常被叫錯、容易被取笑、造成生活上不便等，都可以算是有特殊原因申請改名，但未滿20歲的未成年人仍須由法定代理人代為申請改名，所以如果法定代理人不同意的話，可能還是只能等到成年之後自己申請改名，此外，以字義粗俗不雅、音譯過長或有特殊原因為理由改名以三次為限，之後除非符合其他得申請改名的條件，否則就不能再改名了。

那如果要改「姓」呢？

民法第1059條

父母於子女出生登記前，應以書面約定子女從父姓或母姓。未約定或約定不成者，於戶政事務所抽籤決定之。

子女經出生登記後，於未成年前，得由父母以書面約定變更為父姓或母姓。



子女已成年者，得變更為父姓或母姓。



前二項之變更，各以一次為限。



有下列各款情形之一，法院得依父母之一方或子女之請求，為子女之利益，宣告變更子女之姓氏為父姓或母姓：



一、父母離婚者。

二、父母之一方或雙方死亡者。

三、父母之一方或雙方生死不明滿三年者。

四、父母之一方顯有未盡保護或教養義務之情事者。

姓名條例第8條



有下列情事之一者，得申請改姓：



一、被認領、撤銷認領。

二、被收養、撤銷收養或終止收養。

三、臺灣原住民或其他少數民族因改漢姓造成家族姓氏誤植。

四、音譯過長。

五、其他依法改姓。



夫妻之一方得申請以其本姓冠以配偶之姓或回復其本姓；其回復本姓者，於同一婚姻關係存續中，以一次為限。

根據上述法規規定，姓氏在出生登記前就會由父母決定從父姓或母姓（非婚生子女原則上從母姓，民法第1059-1條第1項），如果父母沒有約定或沒有共識的話，就會由戶政事務所從父姓和母性兩者之間抽籤決定，子女成年前父母可以約定變更子女的姓氏一次，子女成年之後也可以自行變更一次。另外，如果符合民法第1059條第5項或姓名條例第8條的話，也可以請求或申請改姓；申請冠配偶姓後想改回本姓的話，則在同一婚姻關係範圍內以一次為限。

本文經授權轉載自法操 【民法小教室】名字是想改就能改的嗎？

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