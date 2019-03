農業二三事》一路狂簽MOU 帶給台灣農民何種效益

政治性採購訂單是不具保障的,一如感冒藥般或許短效有用,但面對長期的農產品產銷均衡,反倒會幫倒忙。因為大家如果為了政治性採購訂單一窩蜂搶種,哪一天「格外品」與「退貨品」進入到國內市場,不就又造成另一次的供需失衡、價格崩盤嗎?

焦鈞

讓我們來「彙整」一下高雄市長韓國瑜一路港澳深廈,帶了多少所謂「農產品採購訂單」:香港26億元新台幣、澳門7.3億元新台幣、深圳2億元人民幣、廈門3千萬美元。

從媒體揭露的採購合約(Agreement or Contract)、合作備忘錄MOU(Memorandum of Understanding)、意向書LOI(Letter of Intent),因為我們無法取得簽約內容,無法判定這些「採購訂單」是屬於上述哪一種型式的合約:

(作者製表)

看似眼花撩亂的「訂單」,當中有很多是看得到、吃不到的「合作備忘錄」(MOU,Memorandum of Understanding),或是法律約束力更低的「意向書」(LOI,Letter of Intent);當中,唯一比較具體的訂單,是中國Walmart的供應商「北京華圃禾美商貿公司」鎖定高雄每年3~5月的金鑽鳳梨;高雄市農會也媒合不使用生長激素、自然熟成、成長期超過一年半的鳳梨,以精品型態外銷,為期三年。

上述林林種種超過新台幣50億元的訂單,目前看起來只有這張訂單最「貨真價實」;不過,高雄這一端的供應鏈,能否度過氣候變遷下的生長規律錯亂,穩定供貨北京高端市場通路,自是一大考驗。以過去經驗,農民搶單、買家砍價的市場紊亂交易秩序,能否藉由「三年穩定」訂單達成「產銷供應鏈」標準化,才是真正關心農業的人所在意的。

至於天花亂墜講了自己多有本事簽了幾十億元的訂單,在農民眼中根本只是打水漂,有去無回的事!

原因很簡單,這些訂單就是所謂的「政治訂單」居多。過去,兩岸格局在「國共兩黨」平台下建立的「解決台灣農產品在中國大陸銷售問題」,如今已經成為明著拿在手上的「統戰利器」。韓國瑜出訪港澳深廈還沒結束,中共喉舌《新華社》即發表評論文章,大力肯定韓國瑜為台灣「百姓尋出路」,且認為韓國瑜的「經濟之旅」被「抹紅、抹黑」,更重要的是「肯定韓國瑜以九二共識為兩岸通關密鑰」;這不就說明了,這超過五十億元新台幣的訂單是怎麼來的?沒有政治上的通關密鑰,何來這些訂單呢?

農產品政治訂單的可怕之處在於,過去國共平台時代,有國民黨籍人士從中擔任買辦、中飽私囊;如今進入習五條時代,農產品政治性買單是直接對著基層農漁會、基層農漁民而來。很多民進黨支持者農民都憂心忡忡,這樣的政治性採購訂單雖然看不到太多實質績效,但已經在宣傳上造成基層農民普遍的心理壓力。

因此,政府必須加大力道宣傳,此等政治性採購訂單是不具保障的,一如感冒藥般或許短效有用,但面對長期的農產品產銷均衡,反倒會幫倒忙。因為大家如果為了政治性採購訂單一窩蜂搶種,哪一天「格外品」與「退貨品」進入到國內市場,不就又造成另一次的供需失衡、價格崩盤嗎?

韓國瑜很聰明地選擇了香港、澳門、深圳、廈門,這四個距離高雄最近的口岸,卻避開了全球農產品供應商兵家必爭之地的廣州市;且有趣的是,在香港的訂單買方,多來自中國內地而非香港本地商;在深圳拜會的海吉星集團公司,原本就與韓國瑜在臺北農產公司總經理任內期間熟識(「韓總」就任北農總經理沒多久就率團訪問過蘇州、深圳、上海、天津,就是在國民黨某退休高官牽線下,拜會深圳海吉星),也就不讓人意外;廈門其實是台灣貿易商出口農產品到中國競爭最激烈的城市,五家簽約公司就有三家是台商企業,也就不足為奇。

這是一場藉著「搶農產品訂單」精緻包裝過後的「政治大戲」。表列包羅萬象的各色訂單,都不過是為了「政治戲碼」而服務,說甚麼為農民爭取「人進來、貨出去、高雄發大財」的選舉宣傳口號,也不過就是為了滿足政治人物個人一己之私欲而已!

